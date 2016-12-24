KonuÅŸma bozukluÄŸu olan Ã§ocuklar iÃ§in doÄŸru tedavi ne

Dil gecikmesi yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±n dikkat, dinleme, konsantrasyon ve davranÄ±ÅŸ alanlarÄ±nda da zorluk yaÅŸayabildikleri sÃ¶yleniyor. Peki doÄŸru tedavi nasÄ±l yapÄ±lmalÄ±? Detaylar haberimizde.

Dil Gecikmesi: ÇocuÄŸun dil yetileri, örneÄŸin, kelime haznesi, kurduÄŸu cümle uzunluÄŸu ve çeÅŸitliliÄŸi yaÅŸÄ±tlarÄ±na benzer bir yolda ancak daha yavaÅŸ geliÅŸebilir.Dil gecikmesi nörolojik, genetik, iÅŸitme sorunlarÄ±na baÄŸlÄ± ve/veya genel geliÅŸim geriliÄŸine baÄŸlÄ± olarak ortaya çÄ±kabilir. Dil gecikmesi görülen çocuklarda dikkat ve dinleme, oyun, konuÅŸulan dili anlama gibi alanlarda da gecikme görülebilir.Dil BozukluÄŸu: ÇocuÄŸun dil yetileri yaÅŸÄ±ndan beklenen geliÅŸimsel adÄ±mlardan farklÄ± olarak geliÅŸebilir. Çocuk tamamen sessiz olabilir, kendince oluÅŸturduÄŸu dilde konuÅŸabilir, kelime bulma güçlüÄŸü yaÅŸayabilir. Cümle kurabilme yetileri çok kÄ±sÄ±tlÄ± olabilir. Kendini sözel olarak ifade etmek yerine, mimik, jest ve beden dilini kullanmayÄ± seçebilir. Çocuk ile yaÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±ndaki dil geliÅŸimi farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± barizdir. Dil bozukluÄŸu yaÅŸayan çocuklar da dikkat ve dinleme, oyun, konuÅŸulan dili anlama gibi alanlarda da yaÅŸÄ±ndan beklenenden daha farklÄ± ve yavaÅŸ geliÅŸim izlenebilir. Bu çocuklarÄ±n, kendilerini anlatamadÄ±klarÄ± için davranÄ±ÅŸ sorunlarÄ± yaÅŸayabildikleri görülmektedir.Fonolojik Bozukluklar: ÇocuÄŸun, iÅŸitme engeli olmadan, sesleri doÄŸru olarak algÄ±layabilme, dizebilme ve söyleyebilme yetisidir. Çocuk geliÅŸimsel olarak izlemesi gereken ses düzeni yerine. Çok farklÄ± ses düzeni kullanabilir. ÖrneÄŸin, 4 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸun "kedi" yerine "tedi" demesi normal iken, "gegi" demesi bir sorundur. Kelimeler içindeki sesler, heceler düÅŸürülebilir (Örnek: pil "pi",telefon "tefon"). AyrÄ±ca, bir ses birden farklÄ± ÅŸekilde de üretilebilir. (Örnek: zil kelimesi "dil" "cil" "bil" olabilir). Sesler aynÄ± zamanda doÄŸru algÄ±lanamadÄ±klarÄ±ndan bu çocuklarda birbirine benzeyen kelimeleri yanlÄ±ÅŸ anladÄ±klarÄ± görülmektedir.ÖrneÄŸin, "tencere" ve "pencere " kelimelerini karÄ±ÅŸtÄ±rabilirler. Tüm bu ses hatalarÄ±nÄ±n bileÅŸimi olarak çocuÄŸun dinleyenler tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± çok güç olabilir ve iletiÅŸim kopabilir. Fonolojik sorunlara sahip olan çocuklarda, okula baÅŸladÄ±klarÄ±nda okuma ve yazma sorunlarÄ±na rastlanabilir.BazÄ± çocuklar anlaÅŸÄ±lmadÄ±klarÄ± için öfke ve ÅŸiddet gibi davranÄ±ÅŸ bozukluklarÄ± gösterebilir. Her ses hatasÄ± yapan çocuÄŸun fonolojik sorunu olduÄŸu söylenemez, belli yaÅŸlarda yapÄ±lan ve doÄŸal olduÄŸu bilinen bazÄ± ses hatalarÄ± çocuk büyüdükçe kendi tarafÄ±ndan atlatÄ±labilir: (Örnek: /r/ sesi 6 yaÅŸ civarÄ±nda üretilebilmektedir.) Bunun ayÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n erken yapÄ±lmasÄ± ve erken destek için Dil ve KonuÅŸma BozukluklarÄ± UzmanÄ±nÄ±n görüÅŸünü alabilirsiniz.Artikülasyon BozukluÄŸu: KonuÅŸma farklÄ± seslerin bir araya gelmesinden oluÅŸmaktadÄ±r. DoÄŸru ses üretimi için, nefes, ses telleri, yüz kaslarÄ±, dil, dudak gibi konuÅŸma organlarÄ±nÄ±n koordineli bir ÅŸekilde doÄŸru olarak kullanÄ±labilmesi gerekmektedir. BazÄ± sesleri doÄŸru olarak üretmek için çocuÄŸun konuÅŸma organlarÄ±nÄ± nasÄ±l kullanmasÄ± gerektiÄŸini bilememesi sorun olabilir. Çocuk bir sesin yerini, diÄŸer bir ses ile deÄŸiÅŸtirebilir ÖrneÄŸin, "su" yerine "fu" diyebilir.BazÄ± ses hatalarÄ± çocuÄŸun yaÅŸÄ±na uygun olabilir ve zaman içinde kendi kendine çözülebilir. Artikülasyon hatalarÄ±nÄ±n ÅŸiddeti, çocuÄŸun anlaÅŸÄ±labilirliÄŸini düÅŸürebilir ve iletiÅŸim kopukluÄŸuna sebep olabilir. Artikülasyon güçlüÄŸü çocuÄŸun okuma ve yazma yetilerini de olumsuz yönde etkileyebilir.Kekemelik: ÇocuklarÄ±n özellikle de (2-8) yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± bir konuÅŸma bozukluÄŸudur. Birden fazla faktöre (genetik, nörolojik, psikolojik, çevresel gibi] baÄŸlÄ± olarak ortaya çÄ±kabilir. ÖrneÄŸin, kelimelerin ilk sesleri " aaanne", heceleri "an an an ne" veya kelimenin kendisi "anne anne anne" gibi birden fazla tekrar edilebilir, bazÄ± sesler "aaaanne"gibi uzatÄ±labilir: Çocuk bazen tÄ±kanÄ±r ve hiç ses çÄ±karamaz. Kekemelik sonucu bazÄ± tik, mimik ve davranÄ±ÅŸlar üretmeye baÅŸlayabilir. Bir senedir kekemelik yaÅŸayan bir çocuÄŸun, daha fazla beklemeden bir uzman görmesi ÅŸiddetle önerilir. Toplumumuzda yerleÅŸmiÅŸ kanÄ±nÄ±n tersine erken teÅŸhis ve destek ile çocuÄŸa yardÄ±m etmek olumlu sonuçlar doÄŸurmaktadÄ±r. Artikülasyon BozukluklarÄ±nda erken konuÅŸma terapisti ile görüÅŸme önemlidir.

YaygÄ±n GeliÅŸimsel Bozukluk: DiÄŸer adÄ± ile Otizm, nöro-biyolojik bir Ä°letiÅŸim bozukluÄŸudur. Otizm'in özellikleri 3 alanda izlenebilir. Bu alanlar, Dil ve KonuÅŸma Gecikmesi, Sosyal Ä°letiÅŸim GüçlüÄŸü, Oyun kurma güçlüÄŸü/ TakÄ±ntÄ±lÄ± DavranÄ±ÅŸlar olarak tanÄ±mlanmaktadÄ±r. Çocuk dili öÄŸrenmek ve kullanmakta ciddi zorluklar yaÅŸayabilir. Bazen de çocuk çevresinden duyduÄŸu kelime ve replikleri anlamlÄ±/anlamsÄ±z bir ÅŸekilde tekrar edebilir. Diyalog baÅŸlatmasÄ± ve devam ettirmesi oldukça güçtür. Sosyal Ä°letiÅŸim güçlüÄŸünün özellikleri çocuÄŸun Ä°smine dönmemesi, parmaÄŸÄ± ile iÅŸaret etmemesi, gözle kurduÄŸu iletiÅŸimin, mimik, jest ve beden dilinin sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, baÅŸkalarÄ± ile Ä°letiÅŸim kurmak yerine, kendine dönük olmasÄ± gibi davranÄ±ÅŸlardÄ±r. Hayal gücünü gerektiren evcilik tarzÄ± oyunun oluÅŸamamasÄ± ve çocuÄŸun belli takÄ±ntÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± (yiyeceklerde seçicilik, oyuncaklarÄ± dizmek, kurallara baÄŸlÄ±lÄ±k, el/kol sallamak gibi) gözlemlenebilin Erken tanÄ± ve tedavinin önemi Ä°letiÅŸim sorunu yaÅŸayan bir çocuÄŸun alacaÄŸÄ± yol için belirleyicidir.

Semantik Pragmatik Dil BozukluÄŸu: Genellikle yüksek iÅŸlevli sosyal iletiÅŸim güçlüÄŸü yaÅŸayan çocuklar, dili doÄŸru yer, anlam ve formda (gramatik kurallarÄ±na uygun, çeÅŸitli ve yeterli kelimeler kullanarak) kullanmakta zorlanabilirler. Dil ve konuÅŸma onlara çok cazip gelen bir olay olmadÄ±ÄŸÄ± için. Sözel iletiÅŸimi anlasalar bile, kendilerini ifade edebilmek için kullanamayabilirler. Ä°letiÅŸimi baÅŸlatmak onlara çok zor gelebilir. DiyaloÄŸa girmek, anlamlÄ± bir ÅŸekilde onu devam ettirip, sonlandÄ±rmak çok zor olabilir. Dili genelde kalÄ±plar ile öÄŸrenebilirler, bu öÄŸrendikleri kalÄ±plarÄ± genellemeleri güç olabilir. KullandÄ±klarÄ± dilin mekanik bir entonasyonu olabilir. BazÄ± çocuklar oldukça fazla konuÅŸabilirler ama bu genellikle onlarÄ± ilgilendiren konularda olabilir. Dikkat, dinleme becerileri ve göz kontaÄŸÄ±, beden dili, mimik ve jest kullanÄ±mlarÄ± çok zengin olmayabilir.

ÖÄŸrenme GüçlüÄŸü: BazÄ± çocuklarÄ±n genel geliÅŸimleri ve olgunlaÅŸmalarÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ±ndan daha yavaÅŸ olabilir.

Erken doÄŸum, doÄŸum sonrasÄ± geçirilen rahatsÄ±zlÄ±klar, genetik çekim öÄŸrenme güçlüÄŸünün sebepleri arasÄ±nda bulunabilir. KonuÅŸma ve dildeki gecikme ve bozukluklar, kÄ±sa ve uzun süreli hafÄ±za. Okuma-yazma ve matematik becerilerindeki zayÄ±flÄ±k, problem çözebilme ve olaylarÄ±n nedenlerini anlayabilmek ve akÄ±l yürütme gibi yetilerdeki güçlükler özellikleri arasÄ±ndadÄ±r. ÖÄŸrenme güçlüÄŸüne sahip olan çocuklar dikkat, dinleme, konsantrasyon ve davranÄ±ÅŸ alanlarÄ±nda da zorluk yaÅŸayabilirler.

Çocukluk Apraksisi: ÇocuÄŸun duyduÄŸu sesleri doÄŸru olarak üretebilmesi için sahip olmasÄ± gereken motor plan ve programlamada oluÅŸan koordinasyon sorunlarÄ±dÄ±r. Apraksik çocuklarÄ±n genellikle dili iyi anladÄ±klarÄ± ama konuÅŸmak için plan ve program güçlüÄŸü çektiklerinden daha çok mimik. Jest ve beden dilini kullanmaya yatkÄ±nlÄ±k gösterdikleri görülmektedir. Bu tip bir konuÅŸma sorunu olan çocuÄŸun otomatik olarak hiç düÅŸünmeden söylediÄŸi kelimelerde daha baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ama kendinden bir kelimeyi tekrar etmesini istediÄŸimizde bunun neredeyse imkânsÄ±z olduÄŸu görülmektedir. Tekrar ettikleri kelimeler her seferinde farklÄ± bir ÅŸekilde üretilebilir (Örnek: Yumurta "bÄ±yÄ±tta" "muyuta" gibi). Apraksik çocuklarÄ±n kÄ±sa tek ses veya özellikle tek hecelik [at gibi) kelimeleri daha rahat söyleyebilmekte, konuÅŸurken birçok sesi çÄ±karamadÄ±klarÄ±, yanlÄ±ÅŸ ürettikleri, ses ve hece düÅŸümü yaÅŸadÄ±klarÄ±, hecelerin yerlerini deÄŸiÅŸtirebildikleri, ünlü üretimlerinde ("e" sesi "a" gibi üretilebilir] de farklÄ±lÄ±k olduÄŸu görülebilir. Bu yüzden de kendilerini anlatabilmeleri oldukça güç olabilir. Apraksik çocuklarÄ±n dil ve konuÅŸma geliÅŸimleri oldukça yavaÅŸ ilerleyebilir. Erken dil ve konuÅŸma terapisi desteÄŸi, çocukluk apraksisine sahip çocuklar için olumlu farklar oluÅŸturabilmektedir.

Çocukluk Dizartrisi: KonuÅŸma ve Dil yetilerin geliÅŸebilmesi için doÄŸru nefes kullanÄ±mÄ±. Ses telleri, küçük dil, dudak, dil, diÅŸler, çene baÅŸta olmak üzere yüz kaslarÄ±nÄ±n koordineli olarak kullanÄ±labilmesi gereklidir. Nörolojik kökenli Serebral Palsi, doÄŸumda veya sonradan edinilmiÅŸ (trafik kazasÄ± gibi) baÅŸ travmasÄ±, kromozom anomalisi sonucu oluÅŸan Down Sendromu gibi rahatsÄ±zlÄ±k geçinen hastalarÄ±n bu yetilerinde güçlük görülebilir. Örnek: nefes kullanÄ±mlarÄ±nda, dudak kapamada, katÄ± yiyecekleri Ä±sÄ±rma, çiÄŸneme ve yutmadaki zorluklar gibi). Salya akÄ±mÄ± Ä±sÄ±rma çiÄŸneme, yutma gibi sorunlarÄ± olan çocuklarÄ±n konuÅŸma ve dil sorunlarÄ±na da sahip olabildikleri görülmektedir.

Oral-motor Güçlükler: KonuÅŸma kas ve hareketlerini, aynÄ± zamanda, emme, Ä±sÄ±rma, koparma, çiÄŸneme ve yutmada da kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bu kaslarda olan hareket/eÅŸgüdüm zorluklarÄ± çiÄŸneme ve yutma bozukluklarÄ±na da neden olabilir.