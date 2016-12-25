Ana Sayfa | SAÄžLIK Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± 25/12/2016 14:51

Erman ToroÄŸlu BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± tam bir zeka Ã¶zrÃ¼ penaltÄ± dedi


BeÅŸiktaÅŸ - Gaziantepspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Erman ToroÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± iÃ§in "tam bir zeka Ã¶zrÃ¼ penaltÄ±" dedi.

Sabah gazetesinde yazan ToroÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± deÄŸerlendirirken "Tam bir zeka özrü penaltÄ±" ifadesini kullandÄ±, Gaziantepsporlu BarÄ±ÅŸ YardÄ±mcÄ±'yÄ± eleÅŸtirdi.ToroÄŸlu'nun yazÄ±sÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸu ÅŸekilde:"Gaziantepli oyuncunun yaptÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± tam bir zeka özrü penaltÄ±. O pozisyonda rakip oyuncu ne yapabilir ki! Ellerini kenara açarsÄ±n yükselirsin 1'e 1 mücadele yaparsÄ±n, gelip de balta gibi adama çarpmazsÄ±n. Hani körün istediÄŸi bir göz Allah verdi iki göz hesabÄ±. Aboubakar daÄŸÄ±ldÄ±, hakem düdüÄŸü üfledi."

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