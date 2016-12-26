Seneye de giyer dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle Ã§ocuklarÄ±nÄ±za sakÄ±n ayakkabÄ± alÄ±nmayÄ±n

Ã‡ocuklarÄ±n ayak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili konuÅŸana uzmanlar, Ã§ocuklarda Ã¶zellikle spor ayakkabÄ± seÃ§iminin iyi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Çocuklarda 2-2,5 yaÅŸÄ±na kadar cilt altÄ±ndaki yaÄŸlÄ± dokunun fazla olmasÄ± nedeniyle her ayak düztaban izlenimi verir. AyaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±ndaki kavislerin oluÅŸumu 2-2,5 yaÅŸÄ±nda baÅŸlar, 7-8 yaÅŸÄ±na kadar devam eder. Bir ayak 7-8 yaÅŸÄ±nda neyse, bundan sonraki hayatÄ±nda o olacak demektir. DolayÄ±sÄ±yla bu dönemde seçilecek ayakkabÄ±nÄ±n çok büyük önemi vardÄ±r. Eskiden, özellikle erken çocukluk döneminde, çocuk yeni yürümeye baÅŸlarken birtakÄ±m tabanlÄ±klar, ortopedik botlar, sert kalÄ±plar gibi aparatlar kullanÄ±lÄ±yordu. Ancak artÄ±k dünyada net olarak bilinen bir gerçek var ki, bu tür ortezlerin, ayakkabÄ±larÄ±n, ortopedik botlarÄ±n, tabanlÄ±klarÄ±n düztabanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirici özelliÄŸi bulunmamaktadÄ±r.Düztaban çocuklarda yarÄ± esnek tabanlÄ±, önden arkaya ikiye katlanabilir, esnek ve ayaÄŸÄ±nÄ±n büyüklüÄŸüne uygun ayakkabÄ± alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Çocuklarda, çocuÄŸun ayaÄŸÄ± çabuk büyüyor, ileride de kullanÄ±r diyerek ayak numarasÄ±ndan büyük ayakkabÄ± alÄ±nmamalÄ±, çocuklarda özellikle bu yaÅŸlarda ayakkabÄ±lar 6 ayda bir deÄŸiÅŸtirilmeli, bir ayakkabÄ± 6 aydan fazla kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r.Düztaban çocuklarÄ±n ayakkabÄ±larÄ± 6 ayda bir yenilenmelidir, çünkü 6 ayÄ±n sonunda ayakkabÄ± özelliÄŸini kaybeder ve ayaÄŸÄ±n yapÄ±sÄ±na göre ÅŸekil alÄ±r, çocuklarda basma sorunlarÄ±na neden olur.Düztaban olan çocuÄŸun ayakkabÄ±sÄ± varsa kardeÅŸine veya bir yakÄ±nÄ±n çocuÄŸuna asla giydirilmemelidir. Ayak basÄ±ÅŸ karakteri aynÄ± psikolojik karakter gibidir, her çocukta farklÄ±dÄ±r. Her çocuÄŸun farklÄ± bir basma karakteri, yürüme karakteri olduÄŸundan, bir baÅŸka çocuÄŸa bu karakteri alarak deforme olmuÅŸ ayakkabÄ± verilmemelidir.

Çocuklar için spor ayakkabÄ± seçimi

Günümüzde, hangi spor dalÄ± olursa olsun o spor dalÄ±na özel olarak profesyonel anlamda geliÅŸtirilmiÅŸ aparatlar, malzemeler, ayakkabÄ±lar mevcuttur. Bundan dolayÄ± çocuk hangi sporu yapÄ±yorsa, onunla ilgili ayakkabÄ±larÄ±n alÄ±nmasÄ±nda fayda var. ÖrneÄŸin, bir futbol ayakkabÄ±sÄ± ile, krampon ile basketbol oynanmasÄ± kesinlikle yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Hatta, krampon ayakkabÄ±larÄ±n normal yürüyüÅŸlerde bile kullanÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸildir. HalÄ± saha ve oyun dÄ±ÅŸÄ±nda çocuklar çok sevse de kramponlarÄ±nÄ± günlük hayatta kullanmamalÄ±dÄ±r. Bununla birlikte spor ayakkabÄ±larÄ±n çocuÄŸun ayaÄŸÄ±na büyük olmamasÄ± çok önemlidir.

Özellikle malzemesi konusunda, sÄ±rf ekonomik olduÄŸu gerekçesi ile plastik kaplamalÄ± spor ayakkabÄ± almaktan kaçÄ±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Sportif aktiviteler esnasÄ±nda çocuklarÄ±n ayaklarÄ± terlediÄŸi için ayakkabÄ±da kullanÄ±lan materyal hava alabilen, doÄŸal, nefes alabilen bir malzeme olmalÄ±dÄ±r. Bunun için de ayakkabÄ±da gerçek deri malzeme kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bir diÄŸer nokta ise mantar tabanlÄ±klardÄ±r. AyakkabÄ± deri olsa bile, tabanlarÄ±nda mantar tabanlÄ±k kullanÄ±lmasÄ± da yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle ayakkabÄ± alÄ±rken sadece dÄ±ÅŸ malzemenin deÄŸil, iç malzemenin de deri olmasÄ±na dikkat edilmelidir.

Çocuklarda içe basma tedavisi

Normal ÅŸartlarda bir çocuÄŸun ayaÄŸÄ± sacayaÄŸÄ± ÅŸeklinde basmalÄ±dÄ±r; topuk, birinci parmaÄŸÄ±n kötü ve beÅŸinci parmaÄŸÄ±n kökü... Bu denge bozulduÄŸu takdirde, bir yana doÄŸru basma meydana geldiÄŸinde çocuÄŸun vücut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yükü, aÄŸÄ±rlÄ±k merkezi iç kÄ±smÄ±na doÄŸru kayar. Yüklendikçe de bu deformite artar. Bu durum, düztabanlÄ±ÄŸÄ±n erken evresi gibidir. Ortopedi uzmanlarÄ± bu tür durumlarda ortopedik ayakkabÄ±lar, tabanlÄ±klar, botlar ve birtakÄ±m aparatlar kullanmÄ±ÅŸtÄ±r ancak günümüzde uzmanlarÄ±n net olarak bildiÄŸi bir gerçek vardÄ±r ki, bu tür aparatlarÄ±n düztabanlÄ±ÄŸÄ± veya içe basmayÄ± tedavi edici hiçbir yanÄ± yoktur. DüztabanlÄ±k veya içe basma sorunlarÄ± doÄŸal geliÅŸim sürecine bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu ayaklar doÄŸal geliÅŸim süreci içerisinde, yaklaÅŸÄ±k 7-8 yaÅŸÄ±na kadar düzelir. Çocuk 7-8 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen halen içe basma sorunu düzelmediyse, bunu cerrahi tedavi ile baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tedavi etmek mümkündür. Çünkü çocuklarÄ±n bu dönemde herhangi bir ÅŸikayeti yoktur. Ä°çe basma nedeniyle çocukta görülebilecek sorunlar, çok uzun süre yürümek istememe, çabuk yorulma olabilir. Ancak daha ileri seviye ÅŸikayetler, klinik sorunlar görülmez. Ancak bu çocuklarÄ±n esas ÅŸikayetleri 20'li yaÅŸlardan sonra baÅŸlar. Bundan dolayÄ± aÄŸÄ±r deformitelerde, ileride sorun yaratabileceÄŸi düÅŸünülen olgularda çocuklarda içe basma sorunu cerrahi yöntemlerle baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tedavi edilebilir. Cerrahi için de en uygun yaÅŸ 6-8 yaÅŸ arasÄ±ndadÄ±r.

Çocuklarda ortopedik ayakkabÄ± kullanÄ±mÄ±

Gerçek anlamda bir ortopedik ayakkabÄ±nÄ±n tam bir tanÄ±mÄ± yoktur. Ortopedik ayakkabÄ±, doÄŸru yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ideal sertliÄŸe sahip, doÄŸal ve nefes alabilen malzemeden üretilmiÅŸ ayakkabÄ±dÄ±r. Bu anlamda standart olmasÄ± gereken ayakkabÄ±dan farklÄ± bir "ortopedik ayakkabÄ±" yoktur.

- YarÄ± sert tabanlÄ± olmalÄ±

- ÇocuÄŸun ayaÄŸÄ±na tam olmalÄ±dÄ±r

- Çocuklar için ayakkabÄ±nÄ±n taban kÄ±smÄ±nda tümsek olup olmamasÄ± önemli deÄŸildir

Özellikle yenidoÄŸan döneminde, ilk 6 ayda çocuÄŸun ayakkabÄ±ya ihtiyacÄ± yoktur. Ancak dÄ±ÅŸ ortama çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ± zaman çocuÄŸun ayaÄŸÄ±nÄ± soÄŸuktan korumak adÄ±na patik ya da kalÄ±n çorap giydirilebilir. Ancak özellikle çocuk yürümeye baÅŸlayacaÄŸÄ± zaman, ilk adÄ±m ayakkabÄ±sÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan ayakkabÄ±lara çok fazla ihtiyacÄ±mÄ±z yoktur. ÇocuÄŸun ayak sinirlerinin geliÅŸimi yaklaÅŸÄ±k 5-6 yaÅŸÄ±na kadar devam ettiÄŸi için özellikle hayatÄ± tanÄ±mak, yeri tanÄ±mak, dokularÄ± hissetmek adÄ±na çocuÄŸun ayaÄŸÄ± çÄ±plak bÄ±rakÄ±lmalÄ± veya sadece çorap kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Çocuklarda ayakkabÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ± mümkün olduÄŸunca geciktirmek gerekir. Bunu tercihen 2 yaÅŸÄ±na kadar uzatabiliriz.

Çocuk ilk ayakkabÄ± kullanacaÄŸÄ± zaman da bu ayakkabÄ±lar ÅŸu özelliklerde olmalÄ±dÄ±r:

- YarÄ± sert tabanlÄ± olmalÄ±

- Ayak numarasÄ±na uygun olmalÄ±

- CÄ±rtcÄ±rtlÄ± veya baÄŸcÄ±klÄ± seçilmeli

- AyaÄŸÄ± iyi bir ÅŸekilde kavramalÄ±

- AÄŸÄ±r olmamalÄ±

- Ayak bileÄŸi hareketini engellememeli

AyakkabÄ± materyali olarak da doÄŸal, nefes alabilen, deri malzeme tercih edilmelidir.ÇocuklarÄ±n ayaklarÄ±nÄ±n çabuk yorulmasÄ±na neden olan ayakkabÄ±larÇocuklar çok aktif varlÄ±klardÄ±r. AlÄ±nacak ayakkabÄ± çocuÄŸun aktivitesini kÄ±sÄ±tlamamalÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda çocuklarda ev ayakkabÄ±sÄ± kesinlikle kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Çocuklarda, özellikle erken çocukluk döneminde zamanlarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± evde geçer. Bu dönemde çocuÄŸun ayaÄŸÄ±nÄ± soÄŸuktan korumak için çorap veya altÄ± kaydÄ±rmaz çoraplar kullanÄ±labilir.

ÇocuklarÄ± çabuk yoran ayakkabÄ±lar

- Sert tabanlÄ± ayakkabÄ±lar

- AyaÄŸÄ±na büyük ayakkabÄ±lar

- AÄŸÄ±r ayakkabÄ±lar

- Ayak bileÄŸi hareketini engelleyen ayakkabÄ±lar

Özellikle çocuk ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n ya baÄŸcÄ±klÄ± ya da cÄ±rtcÄ±rtlÄ± olmasÄ± gerekir. Çünkü çocuklar için ayaÄŸÄ± kavrayan, hafif, yumuÅŸak tabanlÄ± ayakkabÄ±lar tercih edilmesi, çocuÄŸun aktivitesinin çok daha iyi bir ÅŸekilde sürmesini saÄŸlar.Özellikle çocuklarÄ±n kundura tarzÄ± veya günlük hayatÄ±nda, okulda giydiÄŸi ayakkabÄ±larla spor yapmamasÄ± gerekir. Çünkü bu tür durumlarda hem çocuk çabuk yorulur hem de ciddi spor yaralanmalarÄ± ortaya çÄ±kabilir

Okula baÅŸlayan çocuklar için ayakkabÄ± seçimi

Çocuklar aktif varlÄ±klardÄ±r. ÇocuÄŸa alÄ±nacak ayakkabÄ± da çocuÄŸun aktivitesini asla kÄ±sÄ±tlamamalÄ±dÄ±r. Çocuk yanÄ±mÄ±zda deÄŸilken, ona denetmeden asla ayakkabÄ± alÄ±nmamalÄ±dÄ±r. AyakkabÄ± çocuÄŸa denetilmeli, ayakkabÄ±nÄ±n parmak ucunda yaklaÅŸÄ±k bir santimetrelik boÅŸluk kalmasÄ±na dikkat edilmelidir. Halk arasÄ±ndaki "giydikçe geniÅŸler, giydikçe alÄ±ÅŸÄ±r" veya "seneye de giyer" anlayÄ±ÅŸÄ± ile ayakkabÄ± alÄ±nmaz. AyakkabÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anda rahat olmalÄ±dÄ±r. AynÄ± eriÅŸkinlerde olduÄŸu gibi numarasÄ±na uygun alÄ±nmalÄ±dÄ±r. ÇocuklarÄ±n ayaklarÄ±nda, tÄ±pkÄ± eriÅŸkinlerde olduÄŸu gibi, öÄŸleden sonra, akÅŸama doÄŸru hafif bir ÅŸiÅŸkinlik meydana gelir. Bundan dolayÄ± çocuÄŸun ayakkabÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸi de sabah deÄŸil, öÄŸleden sonra veya akÅŸamüstü yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Çünkü sabah saatlerinde aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir ayakkabÄ±, öÄŸleden sonra oluÅŸacak ayak ÅŸiÅŸmeleri nedeniyle çocuÄŸa dar gelebilir. Göz önünde bulundurulmasÄ± gereken bir diÄŸer faktör ise ayak boylarÄ±ndaki eÅŸitsizliktir. ÇocuÄŸunuzun ayak boylarÄ± eÅŸit olmayabilir. ÇocuÄŸun her iki ayaÄŸÄ± arasÄ±nda bir numara fark olmasÄ± normal kabul edilir. Bu nedenle çocuÄŸun her iki ayaÄŸÄ± arasÄ±nda bir numara fark varsa ayakkabÄ±, büyük ayaÄŸa göre alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Yaz mevsiminde kÄ±ÅŸlÄ±k bir ayakkabÄ± alacaÄŸÄ±nÄ±z zaman, çocuÄŸun ayaÄŸÄ±na da kÄ±ÅŸlÄ±k bir çorap giydirerek denetmelisiniz. Aksi durumda kÄ±ÅŸ mevsiminde ayakkabÄ± çocuÄŸa dar gelir. Küçük çocuklarÄ±n özellikle topuk ihtiyacÄ± yoktur. Ancak ilerleyen yaÅŸlarla beraber ayakkabÄ±ya topuk konsa bile bu topuÄŸun yüksekliÄŸinin 1,5 - 2 cm'den daha yüksek olmamasÄ± gerekir. Bununla birlikte ayakkabÄ±da mantar tabanlÄ±k kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r. ÇocuÄŸunuza ayakkabÄ± alÄ±rken, ayakkabÄ±nÄ±n tabanÄ±nÄ±n yarÄ± esnek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmeniz gerekir. AyakkabÄ± ikiye katlanabilmelidir.