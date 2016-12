Seneye de giyer dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle Ã§ocuklarÄ±nÄ±za sakÄ±n ayakkabÄ± alÄ±nmayÄ±n

Çocukların ayak sağlığıyla ilgili konuşana uzmanlar, çocuklarda özellikle spor ayakkabı seçiminin iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

Çocuklarda 2-2,5 yaşına kadar cilt altındaki yağlı dokunun fazla olması nedeniyle her ayak düztaban izlenimi verir. Ayaklarımızın altındaki kavislerin oluşumu 2-2,5 yaşında başlar, 7-8 yaşına kadar devam eder. Bir ayak 7-8 yaşında neyse, bundan sonraki hayatında o olacak demektir. Dolayısıyla bu dönemde seçilecek ayakkabının çok büyük önemi vardır. Eskiden, özellikle erken çocukluk döneminde, çocuk yeni yürümeye başlarken birtakım tabanlıklar, ortopedik botlar, sert kalıplar gibi aparatlar kullanılıyordu. Ancak artık dünyada net olarak bilinen bir gerçek var ki, bu tür ortezlerin, ayakkabıların, ortopedik botların, tabanlıkların düztabanlığı iyileştirici özelliği bulunmamaktadır.Düztaban çocuklarda yarı esnek tabanlı, önden arkaya ikiye katlanabilir, esnek ve ayağının büyüklüğüne uygun ayakkabı alınmalıdır. Çocuklarda, çocuğun ayağı çabuk büyüyor, ileride de kullanır diyerek ayak numarasından büyük ayakkabı alınmamalı, çocuklarda özellikle bu yaşlarda ayakkabılar 6 ayda bir değiştirilmeli, bir ayakkabı 6 aydan fazla kullanılmamalıdır.Düztaban çocukların ayakkabıları 6 ayda bir yenilenmelidir, çünkü 6 ayın sonunda ayakkabı özelliğini kaybeder ve ayağın yapısına göre şekil alır, çocuklarda basma sorunlarına neden olur.Düztaban olan çocuğun ayakkabısı varsa kardeşine veya bir yakının çocuğuna asla giydirilmemelidir. Ayak basış karakteri aynı psikolojik karakter gibidir, her çocukta farklıdır. Her çocuğun farklı bir basma karakteri, yürüme karakteri olduğundan, bir başka çocuğa bu karakteri alarak deforme olmuş ayakkabı verilmemelidir.

Çocuklar için spor ayakkabı seçimi

Günümüzde, hangi spor dalı olursa olsun o spor dalına özel olarak profesyonel anlamda geliştirilmiş aparatlar, malzemeler, ayakkabılar mevcuttur. Bundan dolayı çocuk hangi sporu yapıyorsa, onunla ilgili ayakkabıların alınmasında fayda var. Örneğin, bir futbol ayakkabısı ile, krampon ile basketbol oynanması kesinlikle yanlıştır. Hatta, krampon ayakkabıların normal yürüyüşlerde bile kullanılması doğru değildir. Halı saha ve oyun dışında çocuklar çok sevse de kramponlarını günlük hayatta kullanmamalıdır. Bununla birlikte spor ayakkabıların çocuğun ayağına büyük olmaması çok önemlidir.

Özellikle malzemesi konusunda, sırf ekonomik olduğu gerekçesi ile plastik kaplamalı spor ayakkabı almaktan kaçınılmalıdır. Sportif aktiviteler esnasında çocukların ayakları terlediği için ayakkabıda kullanılan materyal hava alabilen, doğal, nefes alabilen bir malzeme olmalıdır. Bunun için de ayakkabıda gerçek deri malzeme kullanılmalıdır. Bir diğer nokta ise mantar tabanlıklardır. Ayakkabı deri olsa bile, tabanlarında mantar tabanlık kullanılması da yanlıştır. Bu nedenle ayakkabı alırken sadece dış malzemenin değil, iç malzemenin de deri olmasına dikkat edilmelidir.

Çocuklarda içe basma tedavisi

Normal şartlarda bir çocuğun ayağı sacayağı şeklinde basmalıdır; topuk, birinci parmağın kötü ve beşinci parmağın kökü... Bu denge bozulduğu takdirde, bir yana doğru basma meydana geldiğinde çocuğun vücut ağırlığının yükü, ağırlık merkezi iç kısmına doğru kayar. Yüklendikçe de bu deformite artar. Bu durum, düztabanlığın erken evresi gibidir. Ortopedi uzmanları bu tür durumlarda ortopedik ayakkabılar, tabanlıklar, botlar ve birtakım aparatlar kullanmıştır ancak günümüzde uzmanların net olarak bildiği bir gerçek vardır ki, bu tür aparatların düztabanlığı veya içe basmayı tedavi edici hiçbir yanı yoktur. Düztabanlık veya içe basma sorunları doğal gelişim sürecine bırakılmalıdır. Bu ayaklar doğal gelişim süreci içerisinde, yaklaşık 7-8 yaşına kadar düzelir. Çocuk 7-8 yaşına gelmesine rağmen halen içe basma sorunu düzelmediyse, bunu cerrahi tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkündür. Çünkü çocukların bu dönemde herhangi bir şikayeti yoktur. İçe basma nedeniyle çocukta görülebilecek sorunlar, çok uzun süre yürümek istememe, çabuk yorulma olabilir. Ancak daha ileri seviye şikayetler, klinik sorunlar görülmez. Ancak bu çocukların esas şikayetleri 20'li yaşlardan sonra başlar. Bundan dolayı ağır deformitelerde, ileride sorun yaratabileceği düşünülen olgularda çocuklarda içe basma sorunu cerrahi yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Cerrahi için de en uygun yaş 6-8 yaş arasındadır.

Çocuklarda ortopedik ayakkabı kullanımı

Gerçek anlamda bir ortopedik ayakkabının tam bir tanımı yoktur. Ortopedik ayakkabı, doğru yapılmış, ideal sertliğe sahip, doğal ve nefes alabilen malzemeden üretilmiş ayakkabıdır. Bu anlamda standart olması gereken ayakkabıdan farklı bir "ortopedik ayakkabı" yoktur.

- Yarı sert tabanlı olmalı

- Çocuğun ayağına tam olmalıdır

- Çocuklar için ayakkabının taban kısmında tümsek olup olmaması önemli değildir

Özellikle yenidoğan döneminde, ilk 6 ayda çocuğun ayakkabıya ihtiyacı yoktur. Ancak dış ortama çıkılacağı zaman çocuğun ayağını soğuktan korumak adına patik ya da kalın çorap giydirilebilir. Ancak özellikle çocuk yürümeye başlayacağı zaman, ilk adım ayakkabısı olarak adlandırılan ayakkabılara çok fazla ihtiyacımız yoktur. Çocuğun ayak sinirlerinin gelişimi yaklaşık 5-6 yaşına kadar devam ettiği için özellikle hayatı tanımak, yeri tanımak, dokuları hissetmek adına çocuğun ayağı çıplak bırakılmalı veya sadece çorap kullanılmalıdır. Çocuklarda ayakkabı kullanımını mümkün olduğunca geciktirmek gerekir. Bunu tercihen 2 yaşına kadar uzatabiliriz.

Çocuk ilk ayakkabı kullanacağı zaman da bu ayakkabılar şu özelliklerde olmalıdır:

- Yarı sert tabanlı olmalı

- Ayak numarasına uygun olmalı

- Cırtcırtlı veya bağcıklı seçilmeli

- Ayağı iyi bir şekilde kavramalı

- Ağır olmamalı

- Ayak bileği hareketini engellememeli

Ayakkabı materyali olarak da doğal, nefes alabilen, deri malzeme tercih edilmelidir.Çocukların ayaklarının çabuk yorulmasına neden olan ayakkabılarÇocuklar çok aktif varlıklardır. Alınacak ayakkabı çocuğun aktivitesini kısıtlamamalıdır. Aynı zamanda çocuklarda ev ayakkabısı kesinlikle kullanılmamalıdır. Çocuklarda, özellikle erken çocukluk döneminde zamanların büyük bir kısmı evde geçer. Bu dönemde çocuğun ayağını soğuktan korumak için çorap veya altı kaydırmaz çoraplar kullanılabilir.

Çocukları çabuk yoran ayakkabılar

- Sert tabanlı ayakkabılar

- Ayağına büyük ayakkabılar

- Ağır ayakkabılar

- Ayak bileği hareketini engelleyen ayakkabılar

Özellikle çocuk ayakkabılarının ya bağcıklı ya da cırtcırtlı olması gerekir. Çünkü çocuklar için ayağı kavrayan, hafif, yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmesi, çocuğun aktivitesinin çok daha iyi bir şekilde sürmesini sağlar.Özellikle çocukların kundura tarzı veya günlük hayatında, okulda giydiği ayakkabılarla spor yapmaması gerekir. Çünkü bu tür durumlarda hem çocuk çabuk yorulur hem de ciddi spor yaralanmaları ortaya çıkabilir

Okula başlayan çocuklar için ayakkabı seçimi

Çocuklar aktif varlıklardır. Çocuğa alınacak ayakkabı da çocuğun aktivitesini asla kısıtlamamalıdır. Çocuk yanımızda değilken, ona denetmeden asla ayakkabı alınmamalıdır. Ayakkabı çocuğa denetilmeli, ayakkabının parmak ucunda yaklaşık bir santimetrelik boşluk kalmasına dikkat edilmelidir. Halk arasındaki "giydikçe genişler, giydikçe alışır" veya "seneye de giyer" anlayışı ile ayakkabı alınmaz. Ayakkabı alındığı anda rahat olmalıdır. Aynı erişkinlerde olduğu gibi numarasına uygun alınmalıdır. Çocukların ayaklarında, tıpkı erişkinlerde olduğu gibi, öğleden sonra, akşama doğru hafif bir şişkinlik meydana gelir. Bundan dolayı çocuğun ayakkabı alışverişi de sabah değil, öğleden sonra veya akşamüstü yapılmalıdır. Çünkü sabah saatlerinde aldığınız bir ayakkabı, öğleden sonra oluşacak ayak şişmeleri nedeniyle çocuğa dar gelebilir. Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör ise ayak boylarındaki eşitsizliktir. Çocuğunuzun ayak boyları eşit olmayabilir. Çocuğun her iki ayağı arasında bir numara fark olması normal kabul edilir. Bu nedenle çocuğun her iki ayağı arasında bir numara fark varsa ayakkabı, büyük ayağa göre alınmalıdır. Yaz mevsiminde kışlık bir ayakkabı alacağınız zaman, çocuğun ayağına da kışlık bir çorap giydirerek denetmelisiniz. Aksi durumda kış mevsiminde ayakkabı çocuğa dar gelir. Küçük çocukların özellikle topuk ihtiyacı yoktur. Ancak ilerleyen yaşlarla beraber ayakkabıya topuk konsa bile bu topuğun yüksekliğinin 1,5 - 2 cm'den daha yüksek olmaması gerekir. Bununla birlikte ayakkabıda mantar tabanlık kullanılmamalıdır. Çocuğunuza ayakkabı alırken, ayakkabının tabanının yarı esnek olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Ayakkabı ikiye katlanabilmelidir.