Ã‡ocuklarda neler astÄ±mÄ± tetikler

Ani hava ve Ä±sÄ± deÄŸiÅŸiklikleri, egzersiz, sigara iÃ§me veya sigara dumanÄ±na maruz kalma, parfÃ¼mler, evde yapÄ±lan temizlik malzemelerinin kokusu, Ã§amaÅŸÄ±r detarÅŸanlarÄ±n kokusu da Ã§ocuklarda astÄ±mÄ± tetikleyebilir.

AstÄ±mlÄ± çocuklarÄ±n nefes borularÄ±nda genetik ve çeÅŸitli faktörlerle inflamasyon dediÄŸimiz iltihaplanma vardÄ±r. Nefes borularÄ±ndaki iltihaplanmaya baÄŸlÄ± olarak nefes borularÄ±nÄ±n koruyucu mukoza tabakasÄ±nda hasar oluÅŸur. Bu hasar sonucu akciÄŸerlerin nefes borularÄ± çok hassastÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda astÄ±mda nefes borularÄ±nÄ±n yapÄ±sÄ± da deÄŸiÅŸmekte ve bu deÄŸiÅŸiklik bronÅŸlarÄ±n hassaslÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±na katkÄ±da bulunmaktadÄ±r.

Çocuklarda astÄ±m nedenleri

Alerjenler, sigara, kirli hava, kokulara ve gribal enfeksiyonlar gibi tetikleyiciler akciÄŸerlerin nefes borularÄ±nÄ±n daha kolay daralmasÄ±na neden olur. BronÅŸlarÄ±n daralmasÄ±na neden olan faktörlere astÄ±mÄ± tetikleyici faktörler denir. Tetikleyici faktörler bronÅŸlarÄ±n daralmasÄ±na neden olarak öksürük, hÄ±ÅŸÄ±ltÄ±, nefes sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± gibi belirtilerin ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olur. Bu tetikleyicilerin baÅŸÄ±nda gribal enfeksiyonlar gelir. Gribal enfeksiyonlar astÄ±mÄ±n tetikleyen faktörlerin %80'lik kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturur. Bu nedenle okula baÅŸlayan çocuklarda gribal enfeksiyonlardan dolayÄ± sÄ±k sÄ±k öksürükler baÅŸlar. AstÄ±mlÄ± çocuklar gribal enfeksiyona karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± hassas ve aÄŸÄ±r geçirmeye eÄŸilimlidir. Ani hava ve Ä±sÄ± deÄŸiÅŸiklikleri, egzersiz, sigara içme veya sigara dumanÄ±na maruz kalma, parfümler, evde yapÄ±lan temizlik malzemelerinin kokusu, çamaÅŸÄ±r detarÅŸanlarÄ±n kokusu astÄ±mÄ± tetikleyebilir. Reflü de astÄ±ma tetikleyen faktörlerdendir. AstÄ±ma neden olan alerjenler de astÄ±mÄ± tetikleyebilir. Nemli bölgelerde en sÄ±k alerjenler ev tozu mitelarÄ± ve küfler iken, kurak bölgelerde polenler en sÄ±k alerjenlerdir. BazÄ± ilaçlar, aÅŸÄ±rÄ± heyecan veya üzüntü de astÄ±mÄ± tetikleyebilir.