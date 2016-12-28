Her 5 Ã§ocuktan biri obezite hastalÄ±ÄŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Uzman Dr. MÃ¼nevver Uluba Ã§ocuklarÄ±n obezite olmamasÄ± iÃ§in ebeveynlerin yapmasÄ± gereken davranÄ±ÅŸlarÄ± anlattÄ±.

Dünya ölçeÄŸinde toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden en önemli saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± arasÄ±nda gösterilen obezite, özellikle hÄ±zlÄ± tüketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, bilgisayar baÅŸÄ±nda uzun saatler geçirmelerine baÄŸlÄ± olarak, hareketsiz bir yaÅŸam süren çocuklarÄ±n gelecekleri açÄ±sÄ±ndan önemli sorunlarÄ± beraberinde getiriyor. Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Uzman Dr. Münevver Uluba, obeziteyle mücadeleye okul öncesi dönemden itibaren baÅŸlamanÄ±n, ilerleyen yaÅŸlar açÄ±sÄ±ndan faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

OBEZÄ°TE ÇOCUKLARDA NASIL OLUÅžUR?

Beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesiyle birlikte, dünya genelinde olduÄŸu gibi ülkemizde de kilo fazlasÄ±ndan dolayÄ± ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan birey sayÄ±sÄ± hÄ±zla artarken, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar neticesinde, her 5 çocuktan birinin ÅŸiÅŸmanlÄ±k ve obeziteye baÄŸlÄ± yaÅŸam kalitesinde olumsuzluklar görüldüÄŸünü ifade eden Uluba, "Anne ve babalarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi, küçük yaÅŸlardan itibaren çocuklar için olumlu yönde rol model olacaktÄ±r. Obezite, vücuttaki yaÄŸ dokusunun artmasÄ±yla birlikte ortaya çÄ±kan ve erken dönemlerde kontrol edilmediÄŸi takdirde, yetiÅŸkinlerin olduÄŸu gibi çocuklarÄ±n da ilerleyen yaÅŸlarda ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayabileceÄŸi bir toplumsal sorundur. Ülkemizde özellikle çocukluk çaÄŸÄ±ndaki kilolu görünüm toplumda bir rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturmasa da çocuklarÄ±n ilerideki karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi olasÄ± sorunlarÄ±n temelini, bu durum oluÅŸturmaktadÄ±r. Vücuda enerji alÄ±mÄ± ve harcanmasÄ±ndan kaynaklÄ± dengesizliklerin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± obeziteye, çeÅŸitli genetik ve çevresel faktörler de etki edebiliyor. ÇaÄŸÄ±n en önemli sorunlarÄ± arasÄ±nda kabul edilen obezite, genellikle düzensiz yemek yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve hareketsiz yaÅŸam tarzÄ±ndan kaynaklanÄ±yor” dedi.

HAREKETSÄ°Z BÄ°R YAÅžAM OBEZÄ°TE RÄ°SKÄ°NÄ° ARTIRIYOR

Çocuklarda obeziteyle mücadele konusunda ilk olarak ailenin bilinçli olmasÄ± gerektiÄŸi kaydeden Dr. Uluba, “Ebeveynlerin beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, aktivite azlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± hareketsiz bir yaÅŸam sürme, aile içerisindeki sorunlar da obezite riskini artÄ±rabilmektedir. AynÄ± ÅŸekilde ailede obez birey varsa bu da çocuk için risk oluÅŸturmaktadÄ±r. Obezite sorunu erken dönemde dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, hipertansiyon, kolesterol yüksekliÄŸi, insülin direnci, polikistik over sendromu, uyku apnesi, kalp yetmezliÄŸi, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± gibi birçok hastalÄ±ÄŸa neden olabiliyor. AynÄ± ÅŸekilde dÄ±ÅŸ görünümden kaynaklÄ±, arkadaÅŸ çevresinden gelen tepkiler de çocuÄŸun psikolojik sorunlar yaÅŸamasÄ±na neden olabiliyor. Bu açÄ±dan obeziteyle mücadele konusunda aile bireylerinin etkin mücadele göstermesi ve çocuÄŸun geleceÄŸini düÅŸünerek hareket etmesi gerekmektedir" diye konuÅŸtu.

FÄ°ZÄ°KSEL AKTÄ°VÄ°TE ALIÅžKANLIÄžI ÇOCUKLARA ERKEN YAÅžTA AÅžILANMALI

Ebeveynlerin çocuklarÄ±nÄ± hareketli bir yaÅŸam sürmeleri adÄ±na teÅŸvik etmelerinin önemli kazanÄ±mlarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Dr. Münevver Uluba, "Televizyon, bilgisayar ve diÄŸer teknolojik aletler baÅŸÄ±nda uzun saatler geçiren çocuklarÄ±n, obezite tehlikesiyle karÅŸÄ±laÅŸma riski çok yüksektir. Düzenli ve dengeli beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n çocuk yaÅŸtan itibaren kazandÄ±rÄ±lmasÄ±, fiziksel aktivite alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n erken yaÅŸlardan çocuÄŸa kazandÄ±rÄ±lmasÄ± faydalÄ± olacaktÄ±r. AyrÄ±ca okullarda fiziksel aktivite konusunda çocuklar bilinçlendirilmeli, uzun vadede obeziteye neden olabilecek fast-food yiyeceklerden çocuklar uzak tutulmalÄ±, kÄ±zarmÄ±ÅŸ ve yaÄŸ içeriÄŸi fazla yiyecek tüketimi mümkün olduÄŸunca engellenmeli, sebze ve meyve yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±rÄ±lmalÄ±, ÅŸekerli ve gazlÄ± içeceklerin tüketimi azaltÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.