Genetik kodlar ve Ã§evreden edinilen bilgiler Ã§ocuklarÄ±n mesleki seÃ§imlerini etkiliyor

SaÄŸ ve sol beynini eÅŸit kullanan veya bunlardan birini sadece kullanabilen Ã§ocuÄŸun mesleki seÃ§imleri ve eÄŸilimleri farklÄ± olabiliyor.

SaÄŸ ve sol beynini eÅŸit kullanan veya bunlardan birini sadece kullanabilen çocuÄŸun mesleki seçimleri ve eÄŸilimleri farklÄ± olabiliyor. ÇocuÄŸun küçüklükten itibaren bir bilim, bir de sanat dalÄ±nÄ± seçerek, yetenekli olduÄŸu konuda yönlendirilmesi, ileride hem sayÄ±sal hem de sözel zekalarÄ±yla fark yaratabilmelerini saÄŸlÄ±yor. Bu konuda genetik faktörlerin yanÄ± sÄ±ra ailelerin çocuklarÄ± yönlendirmesi de büyük önem taÅŸÄ±yor. Beyin çocuklarda meslek seçimlerini nasÄ±l etkiliyor? ÇocuklarÄ± bu konuda nasÄ±l yönlendirmek gerekiyor? Reem Nöropsikiyatri Merkezi'nden Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüÅŸlerini paylaÅŸarak, anne babalarÄ± bilgilendiriyor.

Beynin doÄŸuÅŸtan gelen özelliklerinin meslek üzerindeki etkisi

Ä°nsan beyni, doÄŸuÅŸtan genetik kodlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra aile, çevre ve sonradan edinilen bilgilerin yani eÄŸitimin katkÄ±larÄ±yla da ÅŸekillenir. ÇocuklarÄ±n meslek seçimlerinde, doÄŸuÅŸtan gelen yapÄ±sal özelliklerin rolü oldukça büyüktür. Beynin saÄŸ ve sol yarÄ±mküreleri bilgiyi farklÄ± ÅŸekilde iÅŸler. Genelde her çocuk, beyninin bir tarafÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kullanÄ±r. Fakat düÅŸünme ve öÄŸrenme iÅŸlemleri her iki tarafta dengeli olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gerçek verimine ulaÅŸÄ±r. Bu nedenle çocuklarda daha az kullanÄ±lan beyin tarafÄ±, eÄŸitim ve kiÅŸisel geliÅŸim ile güçlendirilmelidir. Beyin yarÄ±mküreleri arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±larÄ± geliÅŸmemiÅŸ çocuklar, beyinlerine ne kadar bilgi depolamÄ±ÅŸ olursa olsun; düÅŸünce, muhakeme ve akÄ±l yürütme becerilerini yeterince geliÅŸtiremez.

SaÄŸ beyin estetik zeka, sol beyin duygu durum merkezi görevlerini üstleniyor

Beyinde saÄŸ ve sol yarÄ±mkürelerin farklÄ± görevler üstlenir. Bu anlamda sol beynin, saÄŸ beyinden daha önemli görevler üstlendiÄŸi söylenebilir. Daha baskÄ±n olan sol beyinde, konuÅŸma merkezi ve duygudurum merkezi bulunur. SaÄŸ beyin özellikle boyut ve hacim deÄŸerlendirmelerinde ön plana çÄ±kar, bilgiyi ÅŸekil ve hayal gücü ile iÅŸlemede önemli görevler üstlenir. ÇocuklarÄ±n ileriki yaÅŸlarda mimari ve mühendislik yetenekleri için saÄŸ beyne ihtiyaçlarÄ± vardÄ±r. Buna karÅŸÄ±lÄ±k matematik iÅŸlemleri için de sol beyine ihtiyaç duyulur. Ünlü mimar ve mühendislerin saÄŸ beyinlerinin çok geliÅŸmiÅŸ olduklarÄ±nÄ± söylenebilir. AynÄ± ÅŸekilde müzikle uÄŸraÅŸan, müzik icra eden ya da enstrüman çalan müzisyenlerde de saÄŸ beyin iyi geliÅŸmiÅŸtir. Åžairlerde ve ressamlarda da saÄŸ beyin özellikleri baskÄ±n durumdadÄ±r. Bu nedenle saÄŸ beyin fonksiyonlarÄ± iyi olmayan çocuklardan iyi ÅŸair ya da besteci çÄ±kmayabilir.

Korpus kallosumu geliÅŸen çocuklar, liderlik vasÄ±flarÄ±yla öne çÄ±kÄ±yor

Korpus kallosum ne kadar iyi geliÅŸmiÅŸ ise, çocuklarÄ±n yeteneklerini sergilemesi ve beynini bir bütün olarak en üst seviyede kullanabilme ihtimali de o kadar artar. EÄŸer bir çocukta korpus kallosum iyi geliÅŸmemiÅŸse, saÄŸ ve sol beyinden hangisi baskÄ±n ise çocuk o özellikleri ön plana çÄ±karÄ±r.Toplumda lider kiÅŸilerin, beynini bütünsel olarak iyi kullanmayÄ± beceren kiÅŸilerdir ve bu kiÅŸilerde korpus kallosum iyi geliÅŸmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ± ile çocuklarda korpus kallosumun yeterli geliÅŸmesi, lider olma vasÄ±flarÄ±nÄ± olumlu yönde etkiler.

Beyinde yarÄ±m kürelerin kullanÄ±m oranlarÄ±, yetenekleri etkiliyor Günlük hayatÄ±nda sol elini kullanan ve solak olan çocuklarÄ±n saÄŸ beyinleri baskÄ±n durumdadÄ±r. EÄŸer çocuk saÄŸ elini kullanÄ±yorsa o zaman da sol yarÄ±mküresi baskÄ±ndÄ±r. AslÄ±nda hem saÄŸ hem de sol yarÄ±mküre matematikle ilgilenir, ancak saÄŸ daha çok matematiÄŸin geometri, sol ise cebirsel bölümünde etkilidir.BazÄ± çocuklar doÄŸuÅŸtan saÄŸ beyin hakimiyetli olup, sol ellerini baskÄ±n kullandÄ±klarÄ± halde, anne baba baskÄ±sÄ±yla bir takÄ±m yeteneklerini saÄŸ elleriyle yapmaya eÄŸitilebilir. ÖrneÄŸin solak bir çocuk, ailesi tarafÄ±ndan saÄŸ eli ile yazmaya yönlendirilebilir. Bu çocuklar, kalemi ya da kaÅŸÄ±ÄŸÄ± saÄŸ elleriyle kullansalar da güç kullanmayÄ± gerektiren durumlarda asÄ±l yetenekli olduklarÄ± sol ellerini tercih eder. DolayÄ±sÄ±yla bu çocuklarÄ±n saÄŸ beyinleri baskÄ±n olduÄŸu halde, bazÄ± yetenekler için beynin sol tarafÄ±nÄ± da randÄ±manlÄ± kullanabilmeleri mümkün olur. Her iki beyin yarÄ±mküresini de yerine göre kullanmayÄ± öÄŸrenen çocuklarÄ±n liderlik vasÄ±flarÄ± güçlenir.

ÇocuklarÄ±n yeteneklerine paralel olarak yönlendirilmesi gerekiyor

SaÄŸ elini kullanan çocuklarda sol beyin özellikleri, sol elini kullananlarda ise saÄŸ beyin özellikleri baskÄ±n olduÄŸundan; solak olan bir çocuÄŸun, mimarlÄ±ÄŸa ya da güzel sanatlara yönlendirilmesi gerekir. Bu çocuÄŸun fen ya da konuÅŸma becerisi gerektiren avukatlÄ±k veya pazarlama gibi bir meslekle uÄŸraÅŸmasÄ± hata olabilir. Çünkü sol yarÄ±mküre konuÅŸma becerilerinde rol oynar. DolayÄ±sÄ±yla solak olanlardan iyi avukat ya da pazarlamacÄ± çÄ±kmayabilir. EÄŸer solak bir kiÅŸi hukuk mesleÄŸini seçmiÅŸse bu kiÅŸi, avukatlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil; estetik muhakeme yeteneÄŸini yönelten saÄŸ yarÄ±mküreden dolayÄ±, hakimliÄŸi tercih etmelidir. Böyle bir karar anÄ±nda, saÄŸ elini kullananlarÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±, sol elini kullananlarÄ±n ise hakimliÄŸi seçmeleri gerektiÄŸi söylenebilir.Günümüzde eÄŸitim sistemi çocuklarÄ±n sol beyin özelliklerini geliÅŸtirmeye yöneliktir ve matematik, fen, mantÄ±k ve dil becerilerine aÄŸÄ±rlÄ±k verilir. Çocuklar muhakeme, hayal gücü ve estetik bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±ndan yoksun yetiÅŸir. Oysa sosyal zekayÄ± oluÅŸturan unsurlar, çocuklarÄ±n gelecekteki mesleki baÅŸarÄ±larÄ± açÄ±sÄ±ndan oldukça önemlidir. ÇocuklarÄ± saÄŸ sol el kullanÄ±mlarÄ±na ve saÄŸ ya da sol beyin özelliklerine bakmaksÄ±zÄ±n bir eÄŸitim sistemine zorlamak, onlarÄ±n yetenekli olmadÄ±klarÄ± alanlara kaymalarÄ±na, böylece asÄ±l baÅŸarÄ±lÄ± olacaklarÄ± ve severek yapacaklarÄ± mesleklerden uzaklaÅŸmalarÄ±na neden olur. Bu anlamda ilköÄŸretimde rehberlik ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k birimlerine çok iÅŸ düÅŸmektedir. Çocuk saÄŸ beyin - sol beyin özelliklerine göre, asÄ±l yetenekli olduÄŸu alanlara yönlendirilmelidir. Buna ek olarak, örneÄŸin saÄŸ beyin özellikleri baskÄ±n olduÄŸu için matematik dersinde istenen düzeyde olmayan çocuÄŸa, psikolojik problemlere neden olabileceÄŸinden, yüksek not için baskÄ± yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r.

SaÄŸ sol beyin testi

1-) Okuldayken hangi dersleri daha çok severdiniz?

a)Türkçe, resim, sosyal vb.

b)Fenle ilgili olanlarÄ±.

2-) Hangi tip sporlarÄ± yapmaktan hoÅŸlanÄ±rsÄ±nÄ±z?

a) TakÄ±m sporlarÄ±nÄ±.

b) Tek baÅŸÄ±na yapÄ±lan sporlarÄ±.

3-) GördüÄŸünüz rüyalarÄ± hangi sÄ±klÄ±kta hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z?

a)ÇoÄŸunlukla hatÄ±rlarÄ±m.

b)Ender olarak hatÄ±rlarÄ±m.

4-) Ellerinizi ve mimiklerinizi konuÅŸurken ne sÄ±klÄ±kta kullanÄ±rsÄ±nÄ±z?

a)Çok kullanÄ±rÄ±m.

b)Çok az kullanÄ±rÄ±m.

5-) Ä°ki elinizin parmaklarÄ±nÄ± birbirine geçirerek kapatÄ±n. Hangi elinizin baÅŸparmaÄŸÄ± üstte kalÄ±yor?

a)SaÄŸ.

b)Sol.

6-) Åžu an saatin kaç olduÄŸunu tahmin edin, ÅŸimdi saate bakÄ±n, yanÄ±lma payÄ±nÄ±z ne kadar?

a)On dakikadan fazla.

b)On dakikadan az.

7-) AÅŸaÄŸÄ±dakilerden hangisini daha kolay hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z?

a)Ä°nsanlarÄ±n yüzlerini.

b)Ä°nsanlarÄ±n isimlerini.

8-) Ä°ki gözünü açÄ±k tutarak elinizdeki kalemi, bir cam kenarÄ± veya kapÄ± kenarÄ± ile hizalayÄ±n. Önce sol gözünüzü, sonra saÄŸ gözünüzü kapatÄ±n. Hangi gözünüzü kapatÄ±nca kalem daha az oynuyor?

a)SaÄŸ gözümü kapatÄ±nca.

b)Sol gözümü kapatÄ±nca.

DeÄŸerlendirme:

A' larÄ±n sayÄ±sÄ± fazla ise saÄŸ, B'lerin sayÄ±sÄ± fazla ise sol beyin daha geliÅŸmiÅŸtir. EÄŸer A'lar ile B'ler aynÄ± sayÄ±da ise, her iki beyin yarÄ±mküresi de iyi kullanÄ±lÄ±yor demektir.