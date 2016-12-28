Sevgi ve ÅŸefkat gÃ¶rmeyen Ã§ocuklar saldÄ±rgan yetiÅŸiyor

Ailede sevgisiz bir ortamÄ±n olmasÄ± Ã§ocuklarÄ±n zorbalÄ±k yapmasÄ±na ve sistemli ÅŸiddet kullanÄ±mÄ±na baÅŸvurmasÄ±na sebep olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

AkranlarÄ±na "zorbalÄ±k" yapan çocuklarÄ±n, genellikle sevgi ve ÅŸefkatin az, ÅŸiddetin daha fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aile ortamlarÄ±nda yetiÅŸtiÄŸi belirtildi.US Psikiyatri Enstitüsünden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Emine Zinnur KÄ±lÄ±ç, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, zorbalÄ±ÄŸÄ±n, kendini savunamayacak bir kurbana karÅŸÄ± sistemli ve tekrarlayÄ±cÄ± bir biçimde ÅŸiddet kullanÄ±mÄ± olarak tanÄ±mlanabileceÄŸini ifade etti.Burada söz edilen ÅŸiddet kavramÄ±nÄ±n, fiziksel güç kullanÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sözel ve duygusal olarak uygulanan ÅŸiddet davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KÄ±lÄ±ç, ÅŸu bilgileri verdi:"ZorbalÄ±ÄŸa maruz kalma nedeniyle yaÅŸanan travmalar, ergenlikte sÄ±k karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan durumlardÄ±r. Çünkü bu dönemde sosyal farkÄ±ndalÄ±k artar, grup içinde sevilmek ve saygÄ± görmek önem kazanÄ±r. Grup içinde aÅŸaÄŸÄ±lanmak ya da gruptan dÄ±ÅŸlanmak, ergenler için korkutucudur. EÄŸer grup liderleri konumundaki çocuklar saldÄ±rganlÄ±ÄŸa eÄŸilimli ise saldÄ±rganlÄ±k grup normu haline gelebilir. Bu gruplarda, grup normlarÄ±na uygun davranmayan çocuklar alay edilerek, aÅŸaÄŸÄ±lanarak ya da dÄ±ÅŸlanarak ruhsal travmalara maruz kalabilirler. Bazen zorbalÄ±k, fiziksel ÅŸiddet kullanÄ±mÄ± ya da tehdit etme, tehditle para alma gibi boyutlara da varabilir."

"Erkek çocuklarda fiziksel zorbalÄ±k daha fazla"

Prof. Dr. KÄ±lÄ±ç, erkek çocuklarda fiziksel zorbalÄ±ÄŸÄ±n daha fazla görüldüÄŸünü dile getirdi. Özellikle fiziksel olarak daha güçsüz çocuklara karÅŸÄ± sÄ±kça bu tür davranÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±ç, ÅŸöyle devam etti:"Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ruhsal sorunu olan ya da otizm gibi geliÅŸimsel bozukluÄŸu olan çocuklar da daha fazla zorbalÄ±ÄŸa maruz kalÄ±yor. KÄ±zlarÄ±n özellikle kilolu oluÅŸu, sÄ±klÄ±kla sözel ÅŸiddete maruz kalmalarÄ±na neden olan durum oluyor. Sosyal medyada kiÅŸi hakkÄ±nda olumsuz konuÅŸma, dÄ±ÅŸlama, arkadaÅŸ grubundan atarak cezalandÄ±rma, özel bilgi veya görüntülerini yayma ÅŸeklindeki davranÄ±ÅŸlar da zorbalÄ±ÄŸa giriyor."

"SaldÄ±rganlÄ±k eÄŸilimi yüksek"

Prof. Dr. KÄ±lÄ±ç, saldÄ±rganlÄ±k eÄŸilimlerinin yüksek olmasÄ± ve iliÅŸkilerde güç ile etkinlik kazanmak için ÅŸiddet kullanmanÄ±n olumlu görülmesinin, zorbalÄ±k yapan çocuklarÄ±n ortak özellikleri olduÄŸunu vurguladÄ±.ZorbalÄ±k yapan çocuklarÄ±n bu ÅŸekilde kendilerini kabul ettirdiklerini düÅŸündüÄŸünü anlatan KÄ±lÄ±ç, "Korkutarak ve sindirerek akranlarÄ±na karÅŸÄ± üstünlük elde ederler. Ancak bunu kendilerine saygÄ± gösterilmesi gibi algÄ±layabilirler. ÇalÄ±ÅŸmalar, akran zorbasÄ± çocuklarÄ±n, sevgi ve ÅŸefkatin daha az ve ÅŸiddetin daha fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aile ortamlarÄ±ndan geldiklerini göstermektedir. Bu ortamlarda yetiÅŸen çocuklarÄ±n saygÄ± kavramÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ geliÅŸmiÅŸ olmasÄ±, bu yanÄ±lgÄ±ya neden olur." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±Prof. Dr. Emine Zinnur KÄ±lÄ±ç, ailede ÅŸiddete ve zorbalÄ±ÄŸa izin vermeyen bir yapÄ± olmasÄ± gerektiÄŸine, bunun için eÅŸlerin de birbirlerine saygÄ±lÄ± ve deÄŸer veren biçimde davranmasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸuna dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"EÄŸer evde güçlünün güçsüzü fiziksel ya da sözel olarak ezdiÄŸi bir ortam varsa çocuklarÄ±n da bu davranÄ±ÅŸlarÄ± benimsemesi kaçÄ±nÄ±lmaz olacaktÄ±r. Aile içindeki iliÅŸkiler ÅŸefkat ve sorumluluk duygusuna dayanmalÄ±dÄ±r. Ebeveynlerin çocuklarÄ±nÄ± disipline sokmak için uyguladÄ±klarÄ± yöntemler, onu sindirmek ve korkutmaya deÄŸil eÄŸitmeye yönelik olmalÄ±dÄ±r. Ebeveyn, çocuÄŸun akran iliÅŸkilerini izlemeli, onun baÅŸka çocuklara karÅŸÄ± acÄ±masÄ±zca davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gözlemlediÄŸinde sorgulamalÄ±dÄ±r. Genel olarak zayÄ±fÄ±n yanÄ±nda olmayÄ± prensip edinen bir dünya görüÅŸüne sahip olan aileler içinde yetiÅŸen çocuklar, akranlarÄ±na karÅŸÄ± da daha koruyucu olurlar."