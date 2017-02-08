1-5 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarda zatÃ¼rre olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± 2 kat artÄ±yor

1 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k ve 5 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k her bin Ã§ocuktan 15'inde zatÃ¼rre gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. Adnan K. Usalan, zatÃ¼rrenin griple baÅŸlayan bir hastalÄ±k olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

1-5 yaÅŸ grubunda ise ikiye katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. Adnan K. Usalan, diÄŸer yandan solunum yollarÄ±na kaçÄ±rÄ±lan kimyasal maddeler veya mide içeriÄŸi, çocuÄŸun kullandÄ±ÄŸÄ± ilaçlar ve romatizmal veya otoimmun hastalÄ±ÄŸÄ±n da neden olduÄŸunu kaydetti. Dr. Usalan, "Çocukluk çaÄŸÄ± zatürrelerine en sÄ±k neden olan mikroorganizmalar bakteriler ve virüslerdir. BulaÅŸma genellikle hasta kiÅŸiyle yakÄ±n temas, mikroorganizmalarla yüklü olan damlacÄ±klarÄ±n solunmasÄ± ve ya bu damlacÄ±klarÄ±n temas ettiÄŸi eÅŸya yüzeylerine dokunulmasÄ± ile olur" dedi. Dr. Adnan K. Usalan, zatürrenin belirtilerini ise 'ateÅŸ, öksürük, halsizlik, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, göÄŸüs aÄŸrÄ±sÄ±, hÄ±zlÄ± nefes alÄ±p verme, kaburga aralarÄ±nda veya altlarÄ±nda çekilmeler' olarak sÄ±raladÄ±.