Ã‡ocuklar hastane fobilerini bÃ¶yle yeniyor

Bozok Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Ã§ocuklarÄ±n hastane fobisini yenmesi iÃ§in duvarlarÄ±nÄ± Ã§izgi film karakterlerine Ã§evirdi.

Birçok çocuÄŸun korkarak ve aÄŸlayarak tedaviye gelmesi nedeniyle Bozok Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±.ÇocuklarÄ±n tedavi süresince hastane ortamÄ±ndan olumsuz etkilenmemesi için çaba harcayan hastane yönetimi, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunun duvarlarÄ±nÄ± çocuklarÄ±n sevdiÄŸi çizgi film karakterlerinin resimleriyle süsledi. Boyama iÅŸlemine tedavi için hastaneye gelen bazÄ± çocuklar da yardÄ±mcÄ± oldu.Hastanenin baÅŸhemÅŸire yardÄ±mcÄ±sÄ± Beyzanur TopraktaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, birçok çocuÄŸun hastane korkusu nedeniyle aÄŸlayarak tedaviye geldiÄŸini belirtti.ÇocuklarÄ±n en büyük fobisinin saÄŸlÄ±k uygulamalarÄ± olduÄŸunu dile getiren TopraktaÅŸ, "Enjeksiyon uygulamalarÄ±, damar yolu açÄ±mÄ± çocuklarÄ±n en çok korktuÄŸu, en çok kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± durumlardÄ±r. Biz bunu eÄŸlenceli hale getirmek, eÄŸlenerek saÄŸlÄ±k uygulamalarÄ±nÄ± almalarÄ±nÄ± istedik. Bunun için de böyle bir uygulamaya giderek hastanemizin duvarlarÄ±nÄ± renklendirdik. Ä°nÅŸallah, diÄŸer hastanelere de örnek oluruz" dedi.Duvarlara çocuklarÄ±n sevdiÄŸi çizgi film karakterlerinin resimlerini yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopraktaÅŸ, "YapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz etkinlik ilk günden meyvesini vermeye baÅŸladÄ±. Boyama yaparken bir çocuk hastamÄ±z geldi. DuvarlarÄ± da beraber boyadÄ±k, bize yardÄ±mcÄ± oldu. Daha sonra eÄŸlenerek gidip tedavisini oldu. Tedavi sürecinde ise hiç aÄŸlamadÄ±. Bunun faydasÄ±nÄ± görmüÅŸ olduk" diye konuÅŸtu.