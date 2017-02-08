Ana Sayfa | SAÄžLIK Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± 08/02/2017 15:07

Ã‡ocuklar hastane fobilerini bÃ¶yle yeniyor


Bozok Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Ã§ocuklarÄ±n hastane fobisini yenmesi iÃ§in duvarlarÄ±nÄ± Ã§izgi film karakterlerine Ã§evirdi.

Birçok çocuÄŸun korkarak ve aÄŸlayarak tedaviye gelmesi nedeniyle Bozok Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±.ÇocuklarÄ±n tedavi süresince hastane ortamÄ±ndan olumsuz etkilenmemesi için çaba harcayan hastane yönetimi, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunun duvarlarÄ±nÄ± çocuklarÄ±n sevdiÄŸi çizgi film karakterlerinin resimleriyle süsledi. Boyama iÅŸlemine tedavi için hastaneye gelen bazÄ± çocuklar da yardÄ±mcÄ± oldu.Hastanenin baÅŸhemÅŸire yardÄ±mcÄ±sÄ± Beyzanur TopraktaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, birçok çocuÄŸun hastane korkusu nedeniyle aÄŸlayarak tedaviye geldiÄŸini belirtti.ÇocuklarÄ±n en büyük fobisinin saÄŸlÄ±k uygulamalarÄ± olduÄŸunu dile getiren TopraktaÅŸ, "Enjeksiyon uygulamalarÄ±, damar yolu açÄ±mÄ± çocuklarÄ±n en çok korktuÄŸu, en çok kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± durumlardÄ±r. Biz bunu eÄŸlenceli hale getirmek, eÄŸlenerek saÄŸlÄ±k uygulamalarÄ±nÄ± almalarÄ±nÄ± istedik. Bunun için de böyle bir uygulamaya giderek hastanemizin duvarlarÄ±nÄ± renklendirdik. Ä°nÅŸallah, diÄŸer hastanelere de örnek oluruz" dedi.Duvarlara çocuklarÄ±n sevdiÄŸi çizgi film karakterlerinin resimlerini yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopraktaÅŸ, "YapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz etkinlik ilk günden meyvesini vermeye baÅŸladÄ±. Boyama yaparken bir çocuk hastamÄ±z geldi. DuvarlarÄ± da beraber boyadÄ±k, bize yardÄ±mcÄ± oldu. Daha sonra eÄŸlenerek gidip tedavisini oldu. Tedavi sürecinde ise hiç aÄŸlamadÄ±. Bunun faydasÄ±nÄ± görmüÅŸ olduk" diye konuÅŸtu.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


1-5 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarda zatÃ¼rre olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± 2 kat artÄ±yor

1 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k ve 5 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k her bin Ã§ocuktan 15'inde zatÃ¼rre gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. Adnan K. Usalan, zatÃ¼rrenin griple baÅŸlayan bir hastalÄ±k olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.


Aileler tatilde Ã§ocuklarÄ±yla daha fazla zaman geÃ§irmeli

SÃ¶mestr tatiliyle birlikte Ã§ocuklarÄ±n ailelerini daha Ã§ok yakÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Moodist Psikiyatri ve NÃ¶roloji Hastanesi Ã‡ocuk ve Ergen Psikiyatrisi UzmanÄ± Dr. Aydan Erenel ailelerin kaliteli zaman geÃ§irmesi iÃ§in tavsiyelerde bulundu.


BebeÄŸinizin ayaÄŸÄ±ndan Ã¶pmeyin

BebeÄŸinizin ayaÄŸÄ±nÄ± Ã¶pmeniz kardeÅŸlerin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±na sebep oluyor.