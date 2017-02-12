KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta tablet kullanÄ±mÄ±nÄ±n bilinmeyen zararlarÄ±

Uzman Psikolog Merve Demir, Ã§ocuklarÄ±n Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta elektronik cihaz kullanmalarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ±na zararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

ÇocuÄŸa çok küçük yaÅŸta tablet, bilgisayar ya da telefon alÄ±nmasÄ±nÄ±n ilk hatalardan biri olduÄŸunu söyleyen Uzman Psikolog Merve Demir, "Erken yaÅŸlarda bu tip teknolojik ürünlerin kullanÄ±mÄ±, çocuk için bazÄ± becerilerin geliÅŸmesini geciktirebilir. ÖrneÄŸin; küçük yaÅŸta yoÄŸun bir ÅŸekilde tablet kullanmaya baÅŸlayan bir çocuÄŸun, konuÅŸma becerileri yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n gerisinde kalabilir. Çünkü çocuklar tabletle oynarken konuÅŸma ihtiyacÄ± hissetmezler. Ä°nternet kullanÄ±mÄ±nÄ±n içeriÄŸinin, anne-babanÄ±n kontrolünde olmamasÄ± diÄŸer hata. ÇocuÄŸunuzun hangi sitelere girdiÄŸini kontrol etmediÄŸinizde, kötü niyetli insanlarÄ±n ona ulaÅŸma riskini de arttÄ±rmÄ±ÅŸ olursunuz. Çocuk için güvenli internet hizmeti gibi bir uygulamanÄ±n kullanÄ±lmamasÄ±na dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar internette hangi sitelerin kendileri için uygun, hangilerinin uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilemezler. Hatta pek çok oyun sitesinde küfür, pornografik görüntüler gibi uygunsuz içerikle karÅŸÄ±laÅŸabilirler. Bu tip programlar sayesinde çocuÄŸunuzu bu olumsuz içerikten korumuÅŸ olursunuz. Çocuk kendisi için eÄŸlenceli olan bir oyunu oynarken, ne zaman durmasÄ± gerektiÄŸini bilemez. Bu sebeple günlük belirli bir sürenin olmamasÄ±, çocuÄŸun tabletle uzun süre vakit geçirmesine sebep olabilir" ifadelerini kaydetti.

"BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k geliÅŸtirebilirler"

"Çok uzun süreler internette vakit geçiren çocuklar, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k geliÅŸtirebilirler" diyerek aileleri uyaran Uzman Psikolog Merve Demir, "Çocuklar oynadÄ±ÄŸÄ± oyunu bitirmek istemezler, yemek yemek yerine bilgisayarda oyun oynamayÄ± tercih edebilirler. Tabletle oynamak için daha az uyumaya, sizinle daha az sohbet etmeye, ödevlerini yapmamaya baÅŸlayabilirler. ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte vakit geçirmek, okula gitmek istemeyebilirler. Toplumsal yaÅŸamdan kaçÄ±p, içine kapanabilirler. Ä°nternet kullanmasÄ± engellendiÄŸinde aÅŸÄ±rÄ± tepkiler verebilirler. ÇocuÄŸa sorun çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± zamanlarda tablet, telefon verilmesi yanlÄ±ÅŸ davranÄ±ÅŸÄ±n ödüllendirilmesi anlamÄ±na gelir. Bu ÅŸekilde çocuk hangi davranÄ±ÅŸÄ±n doÄŸru, hangisinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu öÄŸrenemez. ÇocuÄŸa yemek yedirirken dikkatini daÄŸÄ±tmak için eline tablet ya da telefon vermek sÄ±klÄ±kla yapÄ±lan bir hata. Bu ÅŸekilde çocuk yediÄŸi yemeÄŸin farkÄ±nda olamaz. Ne kadar ne yediÄŸi üstünde kontrol sahibi olamaz. Bu da gelecekte görülebilecek yeme sorunlarÄ±na örneÄŸin ÅŸiÅŸmanlÄ±ÄŸa zemin oluÅŸturur. AyrÄ±ca bu ÅŸekilde yemek yedirildiÄŸinde çocuk, annesi tarafÄ±ndan kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olur. Bu da aralarÄ±ndaki güven iliÅŸkisini zedeler Anne ve babasÄ±nÄ±n çocukla oynamasÄ±, çocuÄŸun hem zihinsel hem de duygusal geliÅŸimi için çok önemlidir. Bunun yerine konulabilecek bir teknolojik alet de yoktur. Bu sebeple anne babalar, diÄŸer iÅŸlerinden vakit ayÄ±rÄ±p çocuklarÄ± ile oyun oynamalÄ±dÄ±r" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

"Ä°nternet kullanÄ±mÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± olmalÄ±dÄ±r"

Ä°nternetin çocukla pazarlÄ±k aracÄ± olmamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Demir, "Anne-babalar; çocukla ilgili net sÄ±nÄ±rlara sahip olmadÄ±klarÄ±nda, sÄ±klÄ±kla çocukla pazarlÄ±k yapmaya baÅŸlarlar. Bu pazarlÄ±k da çoÄŸu zaman, internet kullanÄ±mÄ± üzerinden olur. 'Ödevini yaparsan istediÄŸin kadar tabletinle oynayabilirsin' gibi konuÅŸmalar oldukça yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü bu tutum karÅŸÄ±sÄ±nda çocuk da anne ve babasÄ±yla pazarlÄ±k yapmaya baÅŸlayabilir. ÇoÄŸu okulda teknolojik aletlerin, özel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda okula getirilmesi yasaktÄ±r. Çünkü bu tip teknolojik aletler, çocuÄŸun teneffüste bahçeye çÄ±kÄ±p arkadaÅŸlarÄ± ile oynamak yerine, sÄ±nÄ±fta hareketsiz kalÄ±p tabletle oynamasÄ±na sebep olabilir. SosyalleÅŸmesine engel olabilir. AyrÄ±ca tablet ya da telefonu olmayan çocuklar açÄ±sÄ±ndan da kÄ±skançlÄ±ÄŸa sebep olabilir. ÇocuÄŸu teknolojik aletlerden tamamen uzak büyütmek de günümüzde çok gerçekçi bir tutum deÄŸildir. Bu, çocuÄŸun çaÄŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±, arkadaÅŸlarÄ±ndan bazÄ± konularda eksik olmasÄ± anlamÄ±na gelir. Ancak internet kullanÄ±mÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± olmalÄ±dÄ±r" dedi.

Uzman Psikolog Merve Demir, internet kullanÄ±mÄ±na sÄ±nÄ±r getirebilme yollarÄ±nÄ± ise ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

"Öncelikle internet kullanÄ±mÄ± ile ilgili çocuÄŸunuza doÄŸru model olun. Kendi internet kullanÄ±mÄ±nÄ±zÄ± gözlemleyin. Telefonla, tabletle çok fazla vakit geçiriyorsanÄ±z, çocuÄŸunuzdan önce kendinizi sÄ±nÄ±rlamaya çalÄ±ÅŸÄ±n. ÇocuÄŸunuzla daha fazla vakit geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±n. Onunla oyun oynayÄ±n, sohbet edin. ÇocuÄŸunuzla teknolojik aletlerin yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mÄ±nÄ±n zararlarÄ± üzerine konuÅŸun. ÖrneÄŸin: görme sorunlarÄ±, duruÅŸ bozukluklarÄ±, radyasyon, hareketsizlik, ÅŸiÅŸmanlama riski, uykusuzluk, sinirlilik gibi. Ä°nternet kullanÄ±mÄ± için günlük bir süre belirleyin. Çocukla bu konuda anlaÅŸma yapÄ±n. ÇocuÄŸunuzun arkadaÅŸlarÄ± ile daha sÄ±k görüÅŸmesini saÄŸlayÄ±n. SosyalleÅŸebileceÄŸi ortamlarda bulunmasÄ± için fÄ±rsat yaratÄ±n. ÇocuÄŸunuzun bilgisayarÄ±na bir güvenlik filtresi olmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde iletiÅŸim kurduÄŸu kiÅŸilerin kimler olduÄŸunu öÄŸrenin. ÇocuÄŸa bu tip sitelerde kötü niyetli insanlar da bulunabileceÄŸini, bu sebeple konuÅŸtuÄŸu kiÅŸileri sizin bilmeniz gerektiÄŸini açÄ±klayÄ±n. Mümkünse tabletle oynarken yakÄ±nlarÄ±nda olun. ÇocuÄŸun oynadÄ±ÄŸÄ± oyunlar hakkÄ±nda bilgi edinin. BazÄ± oyunlar onun yaÅŸÄ± için uygun olmayabilir."