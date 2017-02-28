Miyop en Ã§ok ortaokul Ã¶ÄŸrencilerinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Ekran baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla birlikte miyop ve miyop astigmatÄ±n artÄ±yor. Ã–zellikle miyop ortaokul zamanÄ±ndan itibaren artarken, bu hastalÄ±klarÄ±n tedavisi ise 3 farklÄ± ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor.

Günümüzde ekran baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Göz HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, özellikle miyop sorunlarÄ±nÄ±n ortaokul çaÄŸÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve miyop probleminin tedavi süreçlerinin detaylarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor;

Miyop insanlarÄ±n gözleri normal gözlerden daha büyük olur

“Miyopi uzaÄŸÄ± bulanÄ±k görmekle karakterli kÄ±rma kusurudur. Miyop insanlarda gözler normal gözlerden daha büyük olur. Uygun gözlük/kontakt lens uygulamasÄ±yla veya lazer ameliyatÄ±yla uzaÄŸÄ± net görürler. Miyopi, hipermetropi diÄŸer “kÄ±rma kusuru” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda deÄŸerlendirdiÄŸimiz göz bozukluklarÄ±ndan biridir. Gözlük vb optik düzeltici aygÄ±tlarla düzeltilebilen kusur olarak kabul edilir, hastalÄ±k olarak kabul edilmez. Ancak, miyopinin dejeneratif / patolojik (veya eski isimlendirmeyle “fort”) ÅŸekli hastalÄ±k olarak kabul edilmekte sadece gözlük veya kontakt lensle düzeltme tamamen düzelmeyi saÄŸlayamamakta, hastalÄ±k ilerlemektedir.

Ä°nsanlar miyop olduklarÄ±nÄ± doktora gitmeden nasÄ±l test edebilirler?

Miyop olan bir insan bir öÄŸrenciyse yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± tahtadaki yazÄ±larÄ± rahatlÄ±kla görebilirken kendisi bulanÄ±k görür. Televizyon alt yazÄ±larÄ±nÄ± bulanÄ±k görür, okuyamaz. Sinemada film izlerken devamlÄ± gözlerini kÄ±sar, araba kullanÄ±yorsa tabela veya trafik levhalarÄ±nÄ± ancak çok yanaÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman görebilir, bazen kavÅŸaÄŸÄ± geçtiÄŸi esnada levhalarÄ± okur ve kavÅŸaÄŸÄ± kaçÄ±rÄ±r.Bu gibi belirtilerden birini yaÅŸayan biri, gözünde sorun olmayan bir arkadaÅŸÄ± veya yakÄ±nÄ±yla kendi görmesini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak kendi durumuyla ilgili deÄŸerlendirme yapabilir.” diyor.

Miyop en çok ortaokul çaÄŸlarÄ±nda görülüyor

Ä°nsanlarda en çok miyop görülme yaÅŸÄ±nÄ±n ortaokul çaÄŸlarÄ±na denk geldiÄŸini belirten Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, hastalÄ±ÄŸÄ±n bu ÅŸeklineÅŸekline “okul çaÄŸÄ± miyopisi” adÄ± da verildiÄŸini belirtiyor. Miyop astigmat hastalÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekiyor ve sözlerine ÅŸöyle devam ediyor; “Gözlerimiz karÅŸÄ±mÄ±zdan, bütün eksenlerden yani 360 dereceden gelen Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± görür. Bu Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu düzlemi ifade edersek birbirini ortadan kesen yatay ve dikey iki eksenden söz ederiz. Miyop olan kiÅŸide yatay ve dikey eksendeki kÄ±rma kusuru birbirine eÅŸittir.Bu iki eksendeki kusur birbirinden farklÄ± deÄŸerlerde ise kiÅŸide astigmat bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±r.

Miyop astigmatÄ± olanlar dairesel cisimleri oval biçimde görebilirler

Miyop astigmat olan bireylerde kusurun büyüklüÄŸü arttÄ±kça daha belirginleÅŸmek üzere, dairesel görünümlü cisimleri oval ÅŸekilli görürler. Bir cismin bir kÄ±smÄ±nÄ± nispeten net görürlerken, ona dik olan eksendeki kÄ±smÄ± bulanÄ±k görürler. Bu bulanÄ±k görünüm beyinde tek hayal haline getirilmeye, netleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. KiÅŸide belli bir süre sonra göz yorgunluÄŸu, uyku hali veya baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± olmaya baÅŸlar.

Miyop ve miyop astigmat tedavisi nasÄ±l olur?

3 ayrÄ± seçenekle kÄ±rma kusuru düzeltilebilir:

1)KÄ±rma kusurunu düzeltecek deÄŸerdeki camlarÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± gözlükle,

2)Uygun sferik veya torik kontakt lenslerle,

3)Excimer lazer cerrahisiyle.

Excimer lazerle göz çizme ameliyatÄ±, göz bozukluklarÄ±nÄ± düzelten bir göz ameliyatÄ±dÄ±r. Gözlerimize cisimlerden gelen Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n, gözümüzün kornea (cam tabaka) bölümündeki yanlÄ±ÅŸ kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ameliyatla korneada kalÄ±cÄ± deÄŸiÅŸiklik yaparak düzeltilmesidir. Korneaya lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla müdahale edilerek, gözlerimize gelen Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n doÄŸru ÅŸekilde kÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanÄ±r. Böylece göz bozukluÄŸumuz düzeltilmiÅŸ olur. Lazer ile kornea çizme ameliyatlarÄ±nÄ±n ise birden fazla çeÅŸidi vardÄ±r.” diyor.

Kimlerin lazer ameliyatÄ±na uygun olduÄŸunu açÄ±klayan Keskinbora önemli noktalarÄ± ÅŸöyle özetliyor;“Öncelikle kiÅŸinin buna istekli olmasÄ± gerekir. Kendisine bütün detaylar anlatÄ±lÄ±r, ameliyatÄ±n baÅŸarÄ± ÅŸansÄ±, olasÄ± sorunlar ve ne gibi durumlarda bu ameliyatÄ± yapmanÄ±n sakÄ±ncalÄ± olabileceÄŸi anlatÄ±lÄ±r. Ön deÄŸerlendirme muayenesinden baÅŸka, göz kuruluÄŸu bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±, kornea haritalandÄ±rma ve kornea kalÄ±nlÄ±k testleri yapÄ±lÄ±r. Bunlardan sonra uygun bulunursa sonraki aÅŸamalara geçilir.AyrÄ±ca, -10.0 diyoptriden daha yüksek kusurlarda uygulamamak genellikle daha uygundur.Excimer lazer miyop düzeltme ameliyatlarÄ±nda, baÅŸarÄ± oranÄ± yüksektir. BazÄ± hallerde ve özellikle yüksek numaralÄ± gözlerde yapÄ±lan ameliyatlarda bazen bir miktar geri dönüÅŸ olabilmektedir.Operasyondan sonra güneÅŸ gözlüÄŸü kullanÄ±lmasÄ±, ilaçlarÄ±n hekimin önerdiÄŸi sürelerde ve önerilen ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±, göze darbe alÄ±nmamasÄ±, gözün ovalanmamasÄ± önemli önlemlerdir.” diyor.