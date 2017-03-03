TÃ¼p bebek tedavisi nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Fallop tÃ¼pleri hasar gÃ¶rÃ¼rse veya sperm yetersizse, aÃ§Ä±kÃ§a kabul edilebilir tek tedavi budur. AynÄ± zamanda Ã§oÄŸu diÄŸer infertilite tÃ¼rleri iÃ§in de en etkili tedavidir. Yumurtalar laboratuarda dÃ¶llenir ve ortaya Ã§Ä±kan embriyolar 2-5 gÃ¼n sonra uterusa yerleÅŸtirilir. Ekstra embriyolar dondurulur ve daha sonra gelecekte daha dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli hamilelik iÃ§in saklanÄ±r. TÃ¼p bebek tedavisi Ã¼Ã§ ana safhadan oluÅŸur

Tüp bebek tedavisi nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Tüp bebek tedavisi, YardÄ±mlÄ± Üreme Teknolojisinin en yaygÄ±n formudur. Fallop tüpleri hasar görürse veya sperm yetersizse, açÄ±kça kabul edilebilir tek tedavi budur. AynÄ± zamanda çoÄŸu diÄŸer infertilite türleri için de en etkili tedavidir. Yumurtalar laboratuarda döllenir ve ortaya çÄ±kan embriyolar 2-5 gün sonra uterusa yerleÅŸtirilir. Ekstra embriyolar dondurulur ve daha sonra gelecekte daha düÅŸük maliyetli hamilelik için saklanÄ±r. Yumurtalar hafif sedasyonda (ameliyathanede) ultrason kÄ±lavuzluÄŸunda iÄŸne aspirasyonu ile alÄ±nÄ±r. Bu cerrahi kesi içermez ve bundan sonra hemen hemen hiç aÄŸrÄ± meydana gelmez. Tüp bebek tedavisi (IVF), yumurtalarÄ±n laboratuarda sperm ile döllendiÄŸi, yardÄ±mcÄ± üreme tedavisidir.

In vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek tedavisi, spermlerin laboratuarda (kadÄ±n fallop tüp yerine) yumurtalarÄ± döllediÄŸi bir süreçtir. KadÄ±nÄ±n yumurtasÄ±nÄ± binlerce spermle (genellikle 100.000) birlikte yerleÅŸtirir. DöllenmiÅŸ embriyo, embriyo transferi adÄ± verilen basit bir prosedürle kadÄ±nÄ±n rahmine aktarÄ±lmadan önce iki ila beÅŸ gün içinde (blastosist evresi) laboratuarda büyür. Embriyo transferi iÅŸlemi, embriyo içeren çok ince bir tüpün serviksten uterus boÅŸluÄŸuna geçirilmesini içerir. Genellikle bir defada bir embriyo, sonraki tedavilerde kullanÄ±lmak üzere dondurularak depolanan ek embriyolar ile aktarÄ±lÄ±r.

Tüp bebek tedavisi (IVF) üç ana safhadan oluÅŸur:

· Yumurta teÅŸviÄŸi

· Döllenme ve embriyo kültürü için yumurtalarÄ±n taranmasÄ±

· EmbriyolarÄ± anne adayÄ±nÄ±n rahmine transfer etme

Bu 3 ana aÅŸama dÄ±ÅŸÄ±nda ise, yumurtalarÄ±n uyarÄ±lmasÄ±, sperm ve yumurtanÄ±n tüp bebek tedavisi yani ICSI adÄ± verilen mikroenjeksiyon yöntemi ile döllendirilmesi, embriyo transferi ve embriyo transferinden 12 gün sonra gebelik testi bulunur.

Ä°n vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek tedavisi, bir doktorun yumurtalÄ±klardan bir veya daha fazla yumurtayÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±, daha sonra embriyoloji laboratuarÄ± içindeki sperm tarafÄ±ndan döllenecek bir prosedürdür. Tüp bebek tedavisi yani IVF, kendi yumurtalarÄ±nÄ±zÄ± ve sperminizi kullanarak yapabileceÄŸiniz en baÅŸarÄ±lÄ± tedavidir. Tüp bebek tedavisi ana akÄ±m haline geldi ve yaygÄ±n kabul gördü ve önemli teknolojik ilerlemeler nedeniyle büyümeye devam ediyor.

Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanÄ±r?

KÄ±sÄ±rlÄ±k sebebiyle tüp bebek tedavisinin uygulanmasÄ± gerekliliÄŸine yol açabilecek pek çok teÅŸhis türü vardÄ±r. Ä°ÅŸte IVF tedavisinde en yaygÄ±n endikasyonlardan bazÄ±larÄ±:

· Falliyop tüp hasarÄ± / tubal faktör / tubal ligasyon

· Erkek faktör infertilitesi

· Endometriozis

· Ä°leri anne yaÅŸÄ±

· AçÄ±klanamayan infertilite

· Tekrarlayan gebelik kaybÄ±

· Genetik anormallikler

Ä°nfertilite tanÄ±sÄ± genellikle hastalar için çok zorlayÄ±cÄ±dÄ±r. Sadece bir çocuÄŸa bakmak, ancak tÄ±bbi tedavi yoluyla mümkün olabileceÄŸine dair haberlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olmakla kalmaz, aynÄ± zamanda onlar için tamamen yeni olan bilgiler de sunulur. Tamamen yabancÄ± olan tedaviler ve testler ile birlikte yeni tÄ±bbi jargon, yeni teÅŸhis için çok korkutucu olabilir. Bu aÅŸamada hasta ile beraber çalÄ±ÅŸmak, hastayÄ± bilgilendirmek ve tüp bebek tedavisinin ne olduÄŸu hakkÄ±nda doÄŸru bilgi vermek oldukça önemlidir. SaÄŸlÄ±klÄ± bir vücut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir hamilelik ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± artÄ±rabilir.

Tüp bebek fiyatlarÄ± 2017

Tüp bebek fiyatlarÄ± 2017 senesinde büyük bir artÄ±ÅŸ göstermemiÅŸtir. Tüp bebek fiyatlarÄ± 2017 senesinde de geçen sene etkili olan fiyat faktörleri ile belirlenmektedir. Tüp bebek tedavisinde en etkili olan fiyat faktörü ise çiftin kÄ±sÄ±rlÄ±k sorunudur. Çiftin kÄ±sÄ±rlÄ±k sorununa göre uygun bir tedavi planÄ± yapÄ±lÄ±r. ArdÄ±ndan çiftin ihtiyaç duyduÄŸu tedavi planÄ±na göre tüp bebek fiyatlarÄ± belirlenmektedir. Bu sebeple de tüp bebek fiyatlarÄ± 2017 senesinde de standart olarak hiçbir tüp bebek merkezinde aynÄ± deÄŸildir.

Kaynak: http://www.centrumtupbebek.com/