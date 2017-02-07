VASÄ°YETNAME

DeÄŸerli okurlar, hukuku anlamaya çalÄ±ÅŸmak demek hak arama yollarÄ±nÄ± öÄŸrenmek aynÄ± zamanda hukuka ve adalete karÅŸÄ± farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ± geliÅŸtirip tartÄ±ÅŸmak demektir. Bununla beraber günlük yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hayata görünmeyen bir gizliliÄŸe sahip olan hukukun ve adaletin yerini sorgulamamÄ±za, soran ve sorgulayan bir toplum bilinci kazanmamÄ±za vesile olur.

Her ne kadar yabancÄ± bir ülkede yaÅŸamÄ±ÅŸ olsakta Türkiye ile hukuksal baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ±n devam ettiÄŸi yadsÄ±namayacak bir gerçek. Bu hafta ki hukuk köÅŸemizde burdaki gurbetçi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±ndan ilgilendirdiÄŸini düÅŸündüÄŸüm, Türkiye Miras Hukuku ile ilgili olarak vasiyetname konusunu sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±m.

Vasiyetname, vasiyetçinin çoÄŸu zaman da miras bÄ±rakanÄ±n son arzu ve isteklerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir belge olup Medeni Kanunda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde düzenlenmiÅŸtir. KiÅŸinin ölümünden sonra da mallarÄ± üzerinde kendi iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doÄŸuracak, ölüme baÄŸlÄ± tasarruflarda bulunma imkânÄ± saÄŸlayan yasal bir düzenlemedir.

Medeni Kanuna göre; vasiyet yapacak kiÅŸi mutlaka ayÄ±rt etme gücüne sahip olmalÄ±dlr Vasiyetname , resmî ÅŸekilde veya mirasbÄ±rakanÄ±n el yazÄ±sÄ± ile ya da sözlü olarak yapÄ±labilir.

Resmî vasiyetname; iki tanÄ±ÄŸÄ±n katÄ±lmasÄ±yla resmî memur tarafÄ±ndan düzenlenir.

Resmî memur, sulh hukuk hâkimi, noter, konsolosluk veya kanunla kendisine bu yetki verilmiÅŸ diÄŸer bir görevli olabilir. Uygulamaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda resmi vasiyetnameler çoÄŸu kez noterlerde yapÄ±lmaktadÄ±r. Burda dikkat edilmesi gereken; vasiyetname resmi memur tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±ktan sonra vasiyetçi tarafÄ±ndan okunup imzalanmasÄ± ve daha sonrada memur tarafÄ±ndan imzalanmasÄ±dÄ±r. DiÄŸer önemli bir nokta; resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslÄ±nÄ± saklamakla yükümlüdür.

El yazÄ±lÄ± vasiyetnameye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; tarih mutlaka ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yazÄ±malÄ± ve vasiyetname sonuna kadar mirasbÄ±rakanÄ±n el yazÄ±sÄ±yla yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve imzalanmÄ±ÅŸ olmasÄ± zorunludur. El yazÄ±lÄ± vasiyetname , saklanmak üzere açÄ±k veya kapalÄ± olarak notere, sulh hakimine veya yetkili memura bÄ±rakÄ±labilir.

Sözlü vasiyetname; Günümüzde pek rastlanan bir vasiyetname örneÄŸi olmamakla beraber ; MirasbÄ±rakan; yakÄ±n ölüm tehlikesi, ulaÅŸÄ±mÄ±n kesilmesi, hastalÄ±k, savaÅŸ gibi olaÄŸanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazÄ±lÄ± vasiyetname yapamÄ±yorsa, sözlü vasiyet yoluna baÅŸvurabilir. Bunun için mirasbÄ±rakan, son arzularÄ±nÄ± iki tanÄ±ÄŸa anlatÄ±r ve onlara bu beyanÄ±na uygun bir vasiyetname yazmalarÄ± veya yazdÄ±rmalarÄ± görevini yükler. MirasbÄ±rakan tarafÄ±ndan görevlendirilen tanÄ±klar kendilerine beyan edilen son arzularÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde mutlaka tarih belirterek hemen yazar ve imzalarlar. YazÄ±lan belge tanÄ±klar tarafÄ±ndan vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verilir ve mirasbÄ±rakanÄ± vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularÄ±nÄ± olaÄŸanüstü durum içinde kendilerine anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hakime beyan ederler.

Son olarak belirtelim; mirasbÄ±rakan, vasiyetname için kanunda öngörülen ÅŸekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir. Yani kanunun açÄ±k hükmüne göre; vasiyetnamenin tamamÄ±ndan veya bir kÄ±smÄ±ndan dönülebilir.

DeÄŸerli okurlar, bu haftalÄ±kta bu kadar hepinize haktan ve hukuktan yana barÄ±ÅŸ dolu bir hafta diliyorum.