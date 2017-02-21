DEVLET ÅžÄ°FRESÄ° VE Ã–NEMÄ°

DeÄŸerli Okurlar, hepimiz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hukuk sistemi içerisinde medeni ve sosyal haklardan eÅŸit olarak faydalanma hakkÄ±na elbetteki sahip olmalÄ±yÄ±z. Önemli olan yasalar önündeki eÅŸitliÄŸimizin farkÄ±nda olup, menfaatlerimizi korumak baÄŸlamÄ±nda mümkün olduÄŸu kadar yasalarÄ± ve hukuku takip etmektir.

Bu hafta gurbetçi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z için oldukça önemli olduÄŸunu düÅŸündüÄŸüm ‘’e- Devlet ÅŸifresi ‘’ konsunu sizlerle paylaÅŸmak istiyorum.

E-devlet ÅŸifresinin günlük hayatÄ±mÄ±zda ki önemi her geçen gün artmaktadÄ±r. KÄ±sa bir zaman içerisinde baÅŸta Sosyal Güvenlik Hukuku alanÄ±nda olmak üzere bir çok kurumsal iÅŸlemler de e-devlet ÅŸifresine ihtiyaç duyar hale geleceÄŸiz. Bu sebeple yürürlükte ki kurallara uygun olarak e-devlet ÅŸifresini almak ve iyi bir ÅŸekilde kaybetmeden muhafaza etmek oldukça önemli.

Hangi kuruma baÅŸvuruda bulunmalÄ±yÄ±z?

e-devlet ÅŸifresi almak için Türkiye’de bulunduÄŸunuz ilçedeki PTT merkez müdürlüklerine ve yetkili ÅŸubelerine , TC kimlik numaranÄ±zÄ± beyan ederek ve küçük bir ücret ödeyerek baÅŸvuruda bulunabilirsiniz. BaÅŸvurunuzu takiben e-devlet ÅŸifrenizi Ä°gili PTT müdürlüÄŸünden alablilirsiniz. YalnÄ±z bu nokta da dikkat etmemiz gereken kural; baÅŸvuru bizzat ilgli kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±dÄ±r yani bir yakÄ±nÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan müraccat yapÄ±lamaz. AslÄ±nda bu uygulama bir yerde kiÅŸisel bilgilerin güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n lehine bir uygulamadÄ±r.

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z; Türkiye’de bulunduklarÄ± herhangi bir zaman da yukarÄ±da açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±m ÅŸekilde müracaatlarÄ±nÄ± yapabilecekleri gibi, bulunduklarÄ± yabancÄ± ülkede konsolosluÄŸa baÅŸvuruda bulunmak suretiyle de e-devlet ÅŸifresini alabilirler.

DeÄŸerli okurlar, unutmayalÄ±m biz hukuka ve adalete sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece bir gün ihtiyacÄ±mÄ±z duyduÄŸumuzda hukuk ve adalet de bize sahip çÄ±kacaktÄ±r.Ünlü bir Anonim hukuk sözüne göre; ’’Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde tiranlÄ±k olur.’’ Herkese barÄ±ÅŸ dolu bir hafta diliyorum.