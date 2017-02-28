DeÄŸerli okurlar, Bu haftaki hukuk köÅŸemiz de Anayasa Hukuku’na iliÅŸkin olarak ANAYASA deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunu çok kÄ±sa olarak sizlerle paylaÅŸmak istiyorum.

Bu kadar üzerinde konuÅŸulan ANAYASA”yÄ± terim olarak açÄ±klamak gerekirse; Anayasa, devletin kuruluÅŸunu, yasama - yürütme ve yargÄ± kuvvetleri ile vatandaÅŸlarÄ±n HAK VE GÖREVLERÄ°NÄ° düzenleyen temel kanundur. Bu ÅŸekliyle Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ifade eder. Devletin temel kurumlarÄ±nÄ±n nasÄ±l çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirler. Bireylerin vazgeçilemez ve devredilemez temel haklarÄ±nÄ±n hangi koÅŸullar altÄ±nda devlet tarafÄ±ndan nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanabileceÄŸini ifade eder. Anayasalar da deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±rken esasen ve usulen yürürlükteki Anayasa’ya göre hareket etmek temel esastÄ±r.

Türkiye’de gündemin birinci maddesi konumunda olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi acaba hangi konularda deÄŸiÅŸiklik getirecek?

Öngörülen Anyasa deÄŸiÅŸikliÄŸi; kÄ±saca yürürlükte ki Parlamenter sistemin kaldÄ±rÄ±larak yerine baÅŸkanlÄ±k sisteminin getirilmesini, baÅŸbakanlÄ±k mevkiinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve yürütmenin baÅŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n getirilmesini ve ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, mecliste ki milletvekili saysÄ±nÄ±n 550’den 600’e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±, Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nun yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ±nÄ±, seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18’e düÅŸürülmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin baÅŸta denetleme yetkisi olmak üzere belirli konularda ki yetkilerinin daraltÄ±lmasÄ±nÄ± içermektedir.

Anayasa’da deÄŸiÅŸtirilmesi teklif edilen maddelere özetle bakacak olursak;

*Anayasa’nÄ±n 87.maddesinde öngörülen deÄŸiÅŸikliÄŸe gore; ‘’...TBMM’nin görev ve yetkisinde bulunan Bakanlar Kurulu’nu ve BakanlarÄ± denetlemek görev ve yetkisi, deÄŸiÅŸiklikle beraber TBMM’ne ait olamayacak. Bu ÅŸekilde TBMM’nin denetleme yetkisi ortadan kalkmÄ±ÅŸ olacak.

*Anayasa’nÄ±n 89.maddesinde yapÄ±lmasÄ± önerilen deÄŸiÅŸikliÄŸe gore; CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan TBMM’ne geri gönderilen kanunun aynen kabülü ancak ‘’...Meclis üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸu ile kabül edilmesi...’’ halinde mümkün olacak.

* Anayasa’nÄ±n 93. Maddesinde planlanan deÄŸiÅŸiklik önerisine gore; yürürlükte ki Anayasa’ya göre; ara verme ve tatil sÄ±rasÄ±nda TBMM doÄŸrudan doÄŸruya veya Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine toplanÄ±rken, deÄŸiÅŸiklikle beraber yalnÄ±zca CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±labileceÄŸi belirtilmektedir.

Anayasa’nÄ±n 98.maddesinde; ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yollarÄ±’ ÅŸeklinde ki ibarenin Anayasa metninden çÄ±karÄ±lmasÄ± öngürülmektedir. AyrÄ±ca yazÄ±lÄ± soru ve Meclis soruÅŸturmasÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± dahil deÄŸildir. Ancak CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na sorulabilir. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± bizzat CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanÄ±r.

Anayasa’nÄ±n 101 ve devamÄ± maddelerine iliÅŸkin olan deÄŸiÅŸiklik önerilerini bir sonraki Anayasa baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±ma bÄ±rakmak konunun önemi açÄ±sÄ±ndan daha yerinde olacak sanÄ±rÄ±m.

Bütün okurlarÄ±mÄ±za haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barÄ±ÅŸ dolu bir hafta dilerim.