8 MARTA Ã–ZEL MEDENÄ° KANUNâ€™DA KADIN HAKLARI

DeÄŸerli okurlar, "8 Mart Dünya Emekci KadÄ±nlar Günü"ne özel ve önemine istinaden, bu hafta hukuk köÅŸemizde medeni kanunumuzdaki kadÄ±n haklarÄ±nÄ± kÄ±saca sizlere hatÄ±rlatmak istiyorum.

Türk Medeni Kanunu evlenme yaÅŸÄ±ndan baÅŸlayÄ±p, yasal yerleÅŸim yeri, aile reisliÄŸi, boÅŸanma davalarÄ±, aile konutu ve konut eÅŸyasÄ±, yasal mal rejimi, velayet, vesayet, emeÄŸin deÄŸerlendirilmesi, mülkiyet, miras ve çocuk haklarÄ± , evlilik birliÄŸi devam ederken kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma durmuna kadar birçok konuyu düzenlemiÅŸtir. Ancak bu hafta özellikle kadÄ±n haklarÄ±na iliÅŸkin olan düzenlemeleri çok kÄ±saca açÄ±klamak istiyorum.

Türk medeni kanunun 159. maddesi evli kadÄ±nlara, ev dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir iÅŸte çalÄ±ÅŸabilmek için kocalarÄ±ndan izin alma zorunluluÄŸu getirmiÅŸti. Özellikle hukukçularÄ±n yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmalar sonunda bu madde Anayasa Mahkemesi kararÄ± ile iptal edildi. SonrasÄ±nda Medeni Kanun’da yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonucunda eÅŸlerden her birinin meslek ve iÅŸ seçiminde ve bunlarÄ±n yürütülmesin de evlilik birliÄŸinin huzur ve yararÄ±nÄ± göz önünde tutacaÄŸÄ± esasÄ±na dayalÄ± olarak çalÄ±ÅŸabileceÄŸi yönünde bir iyileÅŸtirme getirildi. YasanÄ±n bu ÅŸekliyle yasallaÅŸmasÄ± sonucunda kadÄ±nÄ±n izin alma durumu ortadan kaldÄ±rlmÄ±ÅŸ oldu.

Medeni Kanun’daki diÄŸer bir düzenleme, mal rejimi konusundadÄ±r. Mal rejimini kÄ±saca açÄ±klayacak olursak; evlilik süresince mallarÄ±n nasÄ±l tasarruf ve idare edileceÄŸini ayrÄ±ca boÅŸanma veya ayrÄ±lÄ±k durumunda bu mallarÄ±n eÅŸler arasÄ±nda nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eder. Eski Medeni Kanuna göre evlilik sÄ±rasÄ±nda geçerli olan kanuni mal rejimi "mal ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±" iken, Yeni düzenleme de "edinilmiÅŸ mallara katÄ±lma rejimi" kabul edilmiÅŸtir. Her eÅŸin kendi adÄ±na kayÄ±tlÄ± mallara sahip olmasÄ± esasÄ±na dayanan mal ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± rejimi yerine, daha hakka ve adalete uygun yeni mal rejimine gore; evlilik birliÄŸinin kurulmasÄ±ndan sonra her eÅŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vererek elde ettiÄŸi malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini yani edinilmiÅŸ mallarÄ± evliliÄŸin sona ermesi ile birlikte eÅŸler, eÅŸit olarak paylaÅŸmak durumunda kalacaklardÄ±r.

Eski medeni kanunumuzdaki baÅŸka bir düzenlemeye göre; ’’Evlilik birliÄŸinin reisi kocadÄ±r. Koca ortak ikametgâhÄ± seçer’’ Åžimdiki yasal düzenlemeye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; "EÅŸler oturacaklarÄ± konutu beraber seçerler. Evlilik birliÄŸini eÅŸler beraberce yürütürler.".

DeÄŸerli okurlar, özellikle de kadÄ±n okurlarÄ±mÄ±zÄ±n "8 Mart Dünya Emekçi KadÄ±nlar Günü"nü kutlar, barÄ±ÅŸ dolu bir hafta dilerim.