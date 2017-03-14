DeÄŸerli okurlar, unutmayalÄ±m; "Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde tiranlÄ±k olur.".

Bu haftaki hukuk köÅŸemizde anayasa hukukuna iliÅŸkin olarak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunu ana hatlarÄ± ile sizlere hatÄ±rlatmak istiyorum.

Geçen haftalardaki yazÄ±mda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±m gibi; anayasa, devletin kuruluÅŸunu, yasama - yürütme ve yargÄ± kuvvetleri ile vatandaÅŸlarÄ±n hak ve görevlerini düzenleyen temel kanundur. Bu ÅŸekliyle anayasa, bir devletin yönetim biçimini ifade eder. Devletin temel kurumlarÄ±nÄ±n nasÄ±l çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirler.

Türkiye’de gündeminin birinci maddesi konumunda olan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini açÄ±klamaya bu hafta da devam etmek deÄŸiÅŸikliÄŸi bütün olarak anlamak baÄŸlamÄ±nda sanÄ±yorum doÄŸru olacak.

Öngörülen anyasa deÄŸiÅŸikliÄŸi; kÄ±saca yürürlükteki parlamenter sistemin kaldÄ±rÄ±larak yerine baÅŸkanlÄ±k sisteminin getirilmesini, baÅŸbakanlÄ±k mevkiinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve yürütmenin baÅŸÄ±na cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n getirilmesini ve ayrÄ±ca cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, meclisteki milletvekili saysÄ±nÄ±n 550’den 600’e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±, Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nun yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ±nÄ±, seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18’e düÅŸürülmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin baÅŸta denetleme yetkisi olmak üzere belirli konularda ki yetkilerinin daraltÄ±lmasÄ±nÄ± kapsamaktadÄ±r.

Anayasa’da deÄŸiÅŸtirilmesi teklif edilen maddelerden Anayasa’nÄ±n 87. 89. 93.ve 98. Maddeler’ini geçen haftlarda açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±m. Bu hafta devamÄ± maddelerine özetle bakacak olursak;

Anayasa’nÄ±n 101.maddesin de yapÄ±lmasÄ± öngörülen deÄŸiÅŸiklik uyarÄ±nca, ancak "...........doÄŸuÅŸtan Türk VatandaÅŸÄ± olanlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± seçilebileceÄŸi belirtilmektedir." "CumhurbaÅŸkanÄ± nitelikleri ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±’’ ibaresi yapÄ±lmasÄ± öngörülen deÄŸiÅŸiklik gereÄŸince yeni anayasada yer almayacaktÄ±r.

AnayasanÄ±n 104. ve 105. Maddeleri’nde önemli deÄŸiÅŸlikler yapÄ±lacak. Bu maddeler de CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n görev ve yetkilerinin neler olduÄŸu sÄ±ralanmaktadÄ±r. ‘CumhurbaÅŸkanÄ± devletin baÅŸÄ±dÄ±r. Yürütme yetkisi cumhurbaÅŸkanÄ±na aittir, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlarÄ± atar ve görevlerine son verir. Üst düzey kamu yöneticilerini atar ve görevlerine son verir."

Anyasa’nÄ±n 119. Maddesi'nde yapÄ±lmasÄ± öngörülen deÄŸiÅŸiklik uyarÄ±nca, olaÄŸanüstü hal yetkisi tamamen cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lacaktÄ±r.

Özetle, anyasa deÄŸiÅŸiklÄŸi ile sorulmasÄ± gerekenler; Parti Üyesi CumhurbaÅŸkanÄ±’na yürütme yetkisi’nin tamamÄ± verilmeli mi? TBMM’nin denetleme yetkisi kaldÄ±rÄ±lmalÄ± mÄ±?

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa son vererek, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlardan oluÅŸan bir hükümet sistemi benÄ±msenmeli mi?

Anyasa Mahkemesi üyelerinin çoÄŸunluÄŸu cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanmalÄ± mÄ±? Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nun yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmalÄ± mÄ±?

Bütün okurlarÄ±mÄ±za, haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana ve bu günlerde en çok ihtiyaç duyduÄŸumuz, barÄ±ÅŸ dolu bir hafta dilerim.