YURTDIÅžI BORÃ‡LANMASI HALiNDE Ã‡ALIÅžMA DURUMU

DeÄŸerli okurlar, biz hukukçularÄ±n en önemli görevlerinden birisi; yürürlükteki hukuk kurallarÄ±nÄ± sizlere doÄŸru bir ÅŸekilde anlatmak ve anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Hukuk kurallarÄ±nÄ±n en önemli varoluÅŸ sebebi ülkedeki kamu düzeninin saÄŸlanmasÄ± ve sürdürülmesine hizmet etmektir. Hukuk köÅŸemizde Ä°ngiltere’de yaÅŸayan gurbetçi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z için, gerek DevletlerarasÄ± Hukuk alanÄ±nda gerekse Türkiye’de yürürlükteki hukuk açÄ±sÄ±ndan, haklarÄ±nÄ± anlatmaya ve böylelikle hukuksal olarak, haklarÄ±mÄ±zÄ±n menfaatlerimizin güvencesi olduÄŸunu hatÄ±rlatmaya özen gösteriyorum. Bu haftada, Türkiye’deki önemli haklarÄ±mÄ±zdan biri olan yurtdÄ±ÅŸÄ± borçlanmasÄ± ile Türkiye’de emeklilik halinde yurtdÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸma durumunu sizlerle paylaÅŸmak istiyorum.

Sosyal Güvenlik Hukuku YasalarÄ±mÄ±za göre; artÄ±k birçok okurumuzun bildiÄŸi üzere; ‘3201 sayÄ±lÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirilmesi hakkÄ±nda kanun hükümlerine göre; yurtdÄ±ÅŸÄ± borçlanmasÄ± yaparak Türkiye’de emekli olan gurbetçi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Türkiye’den emekli aylÄ±ÄŸÄ± ödenmesi gerekir. Ancak bu emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ödenmesi yasal olarak bazÄ± ÅŸartlara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunlardan gurbetçi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± en çok ilgilendiren durum ‘yurtdÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸma yasaÄŸÄ±’ hükmüdür.

* Türkiye’de çalÄ±ÅŸan emeklilerin maaÅŸÄ±, çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na devam ettikleri için kesilmezken; Türkiye’de emekli olup; yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ve çalÄ±ÅŸan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n emekli maaÅŸlarÄ± kesilmektedir. Ancak yurtdÄ±ÅŸÄ± borçlanmasÄ± yaparak, emekli olanlarÄ±n Türkiye’de çalÄ±ÅŸmalarÄ± veya iÅŸveren olmalarÄ± durumunda emekli maaÅŸlarÄ± kesilmeden çalÄ±ÅŸmaya devam edebiliyor.

*Daha açÄ±k bir ifade ile; yürürlükte ki yasalarÄ±mÄ±za göre, yurtdÄ±ÅŸÄ±n da yaÅŸayan bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z yurtdÄ±ÅŸÄ± borçlanmasÄ± yaparak Türkiye’ den emekli olursa; yabancÄ± bir ülke de çalÄ±ÅŸmaya devam etmesi veya sosyal bir ödenek almasÄ± durumunda Türkiye’den aldÄ±ÄŸÄ± emekli aylÄ±ÄŸÄ± kesilecektir.

*Kanuna göre; emekli aylÄ±klarÄ± kesilenler; yurt içinde veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸmasÄ± sona erenlerin veya ikamete dayalÄ± bir sosyal ödenek alanlardan ödenekleri sona erenlerin, emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n tekrar ödenmesi için yazÄ±lÄ± talepte bulunmalarÄ± halinde yasamÄ±za göre aylÄ±klarÄ± tekrar ödenmeye baÅŸlanÄ±r. Ancak bunun için belirttiÄŸim ÅŸekilde yazÄ±lÄ± talepte bulunulmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Bu konularla ilgili olarak daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi almak isteyen okuyucularÄ±mÄ±z AVRUPA GAZETESÄ°’nde bulunan email adresinden bana ulaÅŸabilirler.

DeÄŸerli okurlar, bu haftalÄ±k da bu kadar, bütün okurlarÄ±mÄ±za haktan ve hukuktan yana, hepsinden önemlisi adaletten yana barÄ±ÅŸ dolu bir hafta diliyorum.