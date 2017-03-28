ANAYASA MAHKEMESÄ°

DeÄŸerli okurlar, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’ne 1954 yÄ±lÄ±nda taraf olmuÅŸ; Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine bireysel baÅŸvuru hakkÄ±nÄ± 1987’de, zorunlu yargÄ±lama yetkisini ise 1990 yÄ±lÄ±nda kabul etmiÅŸtir. 2004 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle de baÅŸta Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduÄŸu temel hak ve özgürlüklere iliÅŸkin uluslararasÄ± sözleÅŸmelere, kanunlarÄ±n üzerinde bir deÄŸer atfedilmiÅŸtir. Temel haklarla ilgili “evrensel ölçütlere” atÄ±f yapan deÄŸiÅŸikliklerin son halkasÄ±nÄ± ise, 2010 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baÅŸvuru yolunun açÄ±lmasÄ± oluÅŸturmuÅŸtur.

Bireysel baÅŸvurunun uygulamaya geçirilmesiyle, kamu gücünü kullanan kiÅŸi ve kurumlarÄ±n sebep olduÄŸu hak ihlallerine karÅŸÄ± 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargÄ± denetimi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarÄ±yla herkes, AnayasamÄ±zda güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi kapsamÄ±ndaki herhangi birinin kamu gücü tarafÄ±ndan ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±yla Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurabilmektedir.

Bütün okurlarÄ±mÄ±za haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barÄ±ÅŸ dolu bir hafta dilerim.