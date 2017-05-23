YURTDIŞI BORÇLANMA SON DURUM

Sosyal devletin en önde gelen görevlerinden birisi, çalışma hayatları süresince ülkenin gelişimine büyük katkısı olan emeklilerin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır 3201 Sayılı Kanun’la yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik bakıımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yasa’ya ve yürürlükte ki mevzuata göre; yurt dışında emeklilik için borçlanma rakamlarına 01 Ocak 2017 tarihi itibarı ile zam geldi. Her yıl Haziran ayında tekrar artış yapılan yurt dışı borçlanma rakamlarında bu yıl bir artış beklenmiyor. Daha basitce ifade etmek gerekirse, Türkiye’de asgari ücretlerde yapılan artış ile birliklte 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Yurt Dışı Borçlanma miktarlarında artış oldu. Özellikle emeklilik yaşı gelmiş ve Yurt Dışı Borçlanması ile emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın , bu yıl Haziran ayı sonu itibarı ile bir artış beklenmemekle beraber başvurularını en kısa zamanda yapmalarında fayda var. Yurt dışı borçlanması yapacakların ödeyecekleri en düşük borçlanma rakamı yürürlükte ki düzenlemeye göre 18,96 TL dir. Borçlanma kapsamında ki sürelere kısaca bakacak olursak;

- Yurt dışında geçen sigortalılık süreleri

- Bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri

-Yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Gurbetçi vatandaşlarımızın sonradan Sosyal Güvenlik Kurumu ile mahkemesel anlamda bir problem yaşamamaları açısından, özellikle yurt dışında çalışmaya ilişkin yasaları ve genelgeleri iyi takip etmelerinde yarar var. Unutmayalım, emeklilik durumu ve emeklilik maaşı kişiden kişiye değişen bir durumdur. Borçlanılacak süreler ve bu sürelerin bulunduğu tarih aralığı, emekli maaşları üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Bütün okurlarımıza, haktan ve hukuktan yana barış dolu bir hafta dilerim.