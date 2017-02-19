Ana Sayfa | SHOW TV YAYIN AKIÅžI 19/02/2017 09:52

19 Åžubat 2017 Show TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Show TV CanlÄ± izle

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Show TV CanlÄ± Ä°zle


19 Åžubat 2017 Show TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

07:00 KÜÇÜK HANIMEFENDÄ°

08:30 KENDÄ°NE Ä°YÄ° BAK

10:00 PAZAR SÜRPRÄ°ZÄ°

13:00 LEZZET YOLCULUÄžU

14:00 SÄ°LÄ°KON VADÄ°SÄ°

15:00 ÇOCUKTAN AL HABERÄ°

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERÄ°

18:45 SHOW TV ANA HABER

20:00 AÅžK LAFTAN ANLAMAZ

23:30 ÇARKIFELEK

20 Åžubat 2017 - Pazartesi

01:15 CESUR YÜREK

03:00 PAZAR SÜRPRÄ°ZÄ°

04:30 ÇOCUKTAN AL HABERÄ°

05:45 TATLI NÄ°GAR

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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