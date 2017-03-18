18 Mart 2017 Show TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Show TV CanlÄ± izle

18 Mart 2017 Show TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün Show TV'de hangi dizi ve programlar var, 18 Mart Show TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, Show TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.
18 Mart 2017 Show TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
07:00 MAVÄ° MAVÄ°
08:30 KENDÄ°NE Ä°YÄ° BAK
10:00 CUMARTESÄ° SÜRPRÄ°ZÄ°
13:00 LEZZET YOLCULUÄžU
14:00 FATMAGÜL TATÄ°LDE
15:00 AÅžK VE GURUR
17:00 ÇOCUKTAN AL HABERÄ°
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 YENÄ° GELÄ°N
22:30 YENÄ° GELÄ°N
19 Mart 2017 - Pazar
01:30 AÅžK VE GURUR
03:45 CUMARTESÄ° SÜRPRÄ°ZÄ°
05:30 UMUT DÜNYASI