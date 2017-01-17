SAMSUNâ€™DA Ã–ÄžRENCÄ° OLMAK

ÖÄŸrenci olmak her ÅŸehirde zordur. Hiç kolay bir iÅŸ deÄŸildir. ÖÄŸrenciler üniversiteye geçtiklerinde artÄ±k rahat etmek istemektedirler. Bundan dolayÄ± da güzel bir ÅŸehre giderek güzel bir hayata baÅŸlamayÄ± amaçlarlar. Ä°ÅŸte Samsun tam olarak böyle bir ÅŸehirdir. Tam bir öÄŸrenci ÅŸehri de denilebilir. Samsun doÄŸal bir yapÄ±da olmasÄ±na raÄŸmen oldukçada geliÅŸmiÅŸtir. Yani öÄŸrenciler için bütün imkânlar buradadÄ±r. Samsun’da üniversite dendiÄŸi zaman akla tabi ki 19 MayÄ±s Üniversitesi gelmektedir.

Gerçekten çok kaliteli bir üniversite olan 19 MayÄ±s Üniversitesi bir öÄŸrenci için gereken tüm imkânlara da sahiptir. Samsun öÄŸrenciler için çok uygun bir ÅŸehirdir. Büyük ÅŸehir yoÄŸunluÄŸu ve stresi burada yoktur. Trafik daima kilit deÄŸil, aksine oldukça açÄ±ktÄ±r. Ä°nsanlar bir yerden bir yere giderken saatlerini yolda harcamazlar. Gidecekleri yere de tam tahmin ettiklere saatte varÄ±rlar çünkü Samsun’da kötü sürprizlere yer yoktur. Samsun’da okuyan bir öÄŸrenci, okuldan kalan boÅŸ zamanlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek için birçok alternatife sahiptir. Bunlardan biri Samsunspor maçlarÄ±na gitmek olacaktÄ±r. Spor her yaÅŸta sevilen bir aktivitedir. Özellikle de futbol, öÄŸrencilerin çok sevdiÄŸi ve takip ettiÄŸi bir spor dalÄ±dÄ±r. Samsunspor’un maçlarÄ±nda o mükemmel ambiyans futbolun ne olduÄŸunu, fairplay ruhunu bir kez daha insanlara hatÄ±rlatÄ±r. Büyük ÅŸehirlerde ki gibi deÄŸildir burada maçlar. SaygÄ±, sevgi ve dostluk ilkelerine baÄŸlÄ± kalÄ±narak yapÄ±lÄ±r tüm maçlar.

Samsun insanÄ± da aynÄ± bu ÅŸekildedir. Sinir ve stresten uzaktÄ±rlar. Çünkü Samsun’un doÄŸal ortamÄ± insanlarÄ± rahatlatarak huzur ve enerji vermektedir. Çünkü Samsun yoÄŸun ve kalabalÄ±k bir ÅŸehir deÄŸildir. Samsun’da yaÅŸayan insanlar daima kendi ÅŸehirlerine ait olan haber gazetelerini tercih eder. Çünkü bu sevimli ve küçük dünyalarÄ±ndan oldukça memnundurlar. Samsun’da öÄŸrenci olmak da bu küçük dünyada mutluluÄŸu tatmaktÄ±r.