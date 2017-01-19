Ana Sayfa | ÅžÄ°RKET HABERLERÄ° 19/01/2017 17:20

Just2Travel ve Eco Turkey Travel birleÅŸti

Just2Travel

Eco Turkey Travel ve Just2Travel arasÄ±nda uzun sÃ¼redir devam eden ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler birleÅŸmeyle sonuÃ§landÄ±. Just2Travel markasÄ± altÄ±nda birleÅŸen 2 ÅŸirket, Ä°ngiltere'de turizm sektÃ¶rÃ¼ndeki dengeleri deÄŸiÅŸtirdi.

Ä°ngiltere ve Türkiye turizm sektöründe lider olmak, dünya turizm sektöründen de daha fazla pay almak hedefiyle bütünleÅŸmeyi saÄŸlayan ÅŸirketler, Just2 Travel logosu altÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±na iddialÄ± giriyor... BirleÅŸmenin detaylarÄ± hakkÄ±nda  konuÅŸan Just2Travel ortaklarÄ±ndan Murat Yüksel,  “Grubumuzun birleÅŸmeden sonraki kapasitesi iki katÄ±na çÄ±kacak.  Bu da  Türkiye turizmi açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±yor.

Bünyemizdeki iki firmanÄ±n verdiÄŸi hizmetler ortada. AyrÄ±ca Eco Turkey ve Just2Travel'Ä±n Türkiye'deki etkinliÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lamaz seviyede. Bu tabloya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu birleÅŸmenin Türk turizmindeki kazanÄ±mÄ± üst seviyelere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyleyebilirim” dedi.

GÜCÜMÜZÜ BÄ°RLEÅžTÄ°RDÄ°K

Otellerle ve DMC ÅŸirketleriyle direk kontratlar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ali Keskin ise,  “Hedeflerimiz büyüdü. MüÅŸteri gücümüzü, altyapÄ±mÄ±zÄ± ve insan kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± birleÅŸtiriyoruz. AyrÄ±ca özellikle Ä°ngiltere pazarÄ±nda ciddi tanÄ±tÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Ä°ngiltere'de Ä°ngiliz medyasÄ±nda ve yerel Türk medyasÄ±nda duyurularimiz yayÄ±nlanacak. AyrÄ±ca taksitli tatil satÄ±ÅŸlarÄ± da gündemimizde. YakÄ±n zamanda Ä°ngiltere, Ä°skoçya, Ä°rlanda ve deÄŸiÅŸik ülkelerde fuarlara katÄ±larak tanÄ±tÄ±mÄ±mÄ±zÄ± güçlendireceÄŸiz" Bu süreç içinde Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'yla da görüÅŸmelerimiz oluyor. Biz pazarlara iliÅŸkin görüÅŸlerimizi yetkili isimlerle paylaÅŸÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

 

 

 

BÄ°LGÄ°, TECRÜBE VE SÄ°NERJÄ° 

Ä°ngiltere'de Türk  firmalarÄ± arasÄ±nda sektörde hÄ±zlÄ± büyüyen iki firma olarak dikkat çeken Eco Turkey Travel ve Just2Travel'Ä±n "bilgi, tecrübe ve sinerji anlamÄ±nda yeni oluÅŸumun kendileri için de bir seviye yükselmesi anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ali Keskin, "Tek kadro olarak bütün bu 2 ÅŸirketin yönetimi ve mozaik bir ekibin oluÅŸmuÅŸ olmasÄ± bizi çok heyecanlandÄ±rÄ±yor. AramÄ±zda Müjde Keklik, Zeliha Hurman, Yeliz Keskin, Meryem Yüksel, Sebahat Keskin gibi tecrübeli ekip arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Bu tecrübeleri birleÅŸtirdiÄŸinizde çok ciddi bir bilgi deposu ve sinerji ortaya çÄ±kÄ±yor" diye konuÅŸtu.

DÜNYANIN HER YERÄ°NE TATÄ°L PAKETLERÄ°

 Sektörde birçok firmaya örnek olacak bir yapÄ±lanmaya imza attÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Murat  Yüksel, "Çok önemli bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k, bu yüzden tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zla hedefe kilitlenmiÅŸ durumdayÄ±z. Bu birleÅŸmeden sonra tüm destinasyonlarda müÅŸterilerimize daha kaliteli ve uygun fiyata tatil imkanÄ± sunacaÄŸÄ±z. Yüksel, “Türkiye ve KÄ±brÄ±s dahil, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Ä°spanya, Ä°talya, Yunanistan gibi pekçok ülkeye en uygun fiyata paket tatil imkanlarÄ±mÄ±z var” dedi. 

Just2Travel 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Edmonton bölgesinde iki ayrÄ± ofiste hizmet veriyor.  FirmanÄ±n ana ofisi Edmonton Shopping Centre'da 52 South Mall, Edmonton Green Shopping Centre, London, N9 0TN, tel; 0203 598 1818. Ä°kinci ofisi ise 274 Hertford Road, Edmonton London, N9 7HE adresinde olacak. Tel; 0203 1190004 ve Mob: 0777 598 1818 - 07962174490 

 
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