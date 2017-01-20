Ordu Giresunâ€™u Avrupaâ€™ya direkt baÄŸlayan ilk hava yolu SunExpress oldu

Samsun Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±â€™nÄ±n kapalÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§erisinde, Ordu Giresun HavalimanÄ±â€™ndan DÃ¼sseldorf, Frankfurt ve Stuttgartâ€™ta haftada bir gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sefer dÃ¼zenleyecek olan SunExpress, 20 Haziran tarihinden itibaren ise Ordu Giresun HavalimanÄ±â€™ndan KÃ¶lnâ€™e haftada bir uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirmeye baÅŸlayacak.

Türk Hava YollarÄ± ile Lufthansa’nÄ±n ortak kuruluÅŸu SunExpress, deniz üzerine inÅŸa edilen Türkiye’nin ilk havalimanÄ± Ordu – Giresun (OGU) HavalimanÄ±’ndan Avrupa’ya uçacak ilk ve tek hava yolu olacak. SunExpress, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 01 Mart – 31 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda kapanacak olan Samsun ÇarÅŸamba HavalimanÄ±’nÄ±n yerine dÄ±ÅŸ hatlarda Ordu Giresun (OGU) HavalimanÄ±’na, iç hatlarda ise Amasya – Merzifon (MZH) HavalimanÄ±’na alternatif uçuÅŸlar gerçekleÅŸtirilecek.

Samsun ÇarÅŸamba HavalimanÄ±’nÄ±n kapalÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± süre içerisinde, Ordu Giresun HavalimanÄ±’ndan Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart’ta haftada bir gün karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sefer düzenleyecek olan SunExpress, 20 Haziran tarihinden itibaren ise Ordu Giresun HavalimanÄ±’ndan Köln’e haftada bir uçuÅŸ gerçekleÅŸtirmeye baÅŸlayacak.

Ä°ç hat seferlerinde ise, Ä°zmir ve Antalya’dan Amasya – Merzifon HavalimanÄ±’na uçacak. SunExpress, Ä°zmir’den Amasya – Merzifon HavalimanÄ±’na haftada 4 gün karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sefer, Antalya’dan ise haftanÄ±n 3 günü karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tarifeli uçuÅŸ düzenleyecek.