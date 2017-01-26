KarÄ±n Germe AmeliyatlarÄ±

Estetik alanÄ±nda uzman olan hekimler tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu iÅŸlemler, genellikle kadÄ±lar tarafÄ±ndan tercih edilmektedir. KarÄ±n bÃ¶lgesinde bulunan Ã§atlaklarÄ±n, sarkÄ±klarÄ±n, bÃ¼zÃ¼ÅŸmelerin kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne son verebilmek iÃ§in alÄ±nan en Ã¶nemli iÅŸlemdir.

BazÄ± bölgelerimizde biriken yaÄŸlarÄ±n alÄ±nmasÄ± sonucunda ortaya çÄ±kan sarkÄ±klarÄ±n toparlanmasÄ± için ilk olarak yapÄ±lacak olan iÅŸlem karÄ±n germe iÅŸlemleridir. Estetik alanÄ±nda uzman olan hekimler tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu iÅŸlemler, genellikle kadÄ±lar tarafÄ±ndan tercih edilmektedir. KarÄ±n bölgesinde bulunan çatlaklarÄ±n, sarkÄ±klarÄ±n, büzüÅŸmelerin kötü görüntüsüne son verebilmek için alÄ±nan en önemli iÅŸlemdir. Genel olarak açÄ±klamak gerekirse, karnÄ±n ön tarafÄ±nda bulunan fazla yaÄŸÄ±n yanÄ±nda sarkÄ±klarÄ±n da gerdirilmesi ile yapÄ±lan bir iÅŸlem olduÄŸunu anlatabiliriz. Burada bulunan zayÄ±f karÄ±n kaslarÄ± gerdirilmektedir. Bu iÅŸlem ile yapÄ±labilecek olan en ideal gerdirme iÅŸlemi yapÄ±labilmektedir.

KalÄ±cÄ± Ä°z KalÄ±r MÄ±?

Bu ameliyatlarÄ± yaptÄ±rmak isteyenlerin ilk olarak sorduÄŸu sorulardan biri de iz bÄ±rakÄ±p bÄ±rakmayacaÄŸÄ±dÄ±r. Bu operasyonlar karÅŸÄ±sÄ±nda düzeltilen karÄ±n bölgesinin alt kÄ±smÄ±nda dikiÅŸ izleri kalmaktadÄ±r. KalÄ±cÄ± olarak izin kalmasÄ± can sÄ±kÄ±cÄ± bir sonuç ortaya ç Ä±karacaÄŸÄ±ndan iç çamaÅŸÄ±rÄ±nÄ±n içinde kalmasÄ±na dikkat edilmektedir. Bu ameliyatlar, diÄŸer estetik ameliyatlarÄ± ile aynÄ± anda da yapÄ±labilmektedir.

Ameliyat Süresi

Çok uzun süren bir ameliyat olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek gerekir. En az 1.5 en fazla 4 saat süren bir ameliyat olduÄŸunu görebiliyoruz. DikiÅŸlerin atÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan aynÄ± gün içinde birkaç saatlik dinlenme sonunda taburcu edilmesi de mümkün olmaktadÄ±r. bazÄ± zamanlarda ise bir gecelik gözlem süreci de bulunabilmektedir. Bunun yanÄ±nda dikiÅŸlerin de 15 gün içinde iyileÅŸmesi beklenmektedir. Ä°ÅŸe dönme ve eski hayatlarÄ±nÄ± devam ettirebilmek için ise 1 aylÄ±k bir süre verilmektedir. Tabi bazÄ± durumlarda bu süre 2 hafta ile de sÄ±nÄ±rlÄ± olabilmektedir. Ameliyat bittikten sonraki 2 ya da 3 ay sonrasÄ±nda korse takÄ±lmasÄ± uzmanlar tarafÄ±ndan tavsiye edilmektedir. Bu ameliyatÄ± yaptÄ±ranlarÄ±n büyük bir çoÄŸunluÄŸu liposuction ameliyatlarÄ±ndan sonra ek olarak destek almaktadÄ±r. Tabi meme estetiÄŸi yaptÄ±ranlarÄ±n da ihtiyaç duyduÄŸu ek iÅŸlemlerden biri olduÄŸu da söylenebilir.