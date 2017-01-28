Ana Sayfa | ÅžÄ°RKET HABERLERÄ° 28/01/2017 15:33

Eski MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcuya ÅŸok Aboutrika terÃ¶rist ilan edildi

Mohamed_Aboutrika

MÄ±sÄ±r'Ä±n bir terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼t olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ KardeÅŸliÄŸi finansal olarak desteklemekle suÃ§lanÄ±yor.

Eski MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcu Mohamed Aboutrika, Müslüman KardeÅŸler ile baÄŸlantÄ±sÄ± bulunduÄŸundan dolayÄ± ülkesinde teröristler listesine eklendi. Eski MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcu Mohamed Aboutrika'nÄ±n avukatÄ±, oyuncunun Müslüman KardeÅŸler ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunmasÄ±ndan dolayÄ± teröristler listesine eklendiÄŸini söyledi. Futbol haberleri konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±klarnÄ± dile getirdi.

FÄ°NANSAL DESTEK BAÅžINI YAKTI
Aboutrika, MÄ±sÄ±r'Ä±n bir terörist örgüt olarak gördüÄŸü KardeÅŸliÄŸi finansal olarak desteklemekle suçlanÄ±yor. Aboutrika'nÄ±n avukatÄ± Mohamed Osman, hareketin "yasalara aykÄ±rÄ±" olduÄŸunu ve müvekkilinin "kendisine yönelik herhangi bir suçlamadan hüküm giymediÄŸini ya da resmi olarak haberdar edilmediÄŸini" söylediÄŸini belirtti.

 

 

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