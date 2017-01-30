Temizlik Ä°Ã§in Arnica Elektrik SÃ¼pÃ¼rgesi Yeter

YÃ¼ksek kalite standartlarÄ±nda Ã¼retilen Arnica elektrikli sÃ¼pÃ¼rgeler, uzun yÄ±llar boyunca kullanÄ±ma olanak saÄŸlayacak biÃ§imde birinci sÄ±nÄ±f malzeme ve Ã¼stÃ¼n iÅŸÃ§ilikle sizlere sunuluyor.

Mutfak destek elemanlarÄ±ndan kiÅŸisel bakÄ±m yardÄ±mcÄ±larÄ±na; Ä±sÄ±tma çözümlerinden piÅŸirme ünitelerine kadar pek çok elektrikli ev aleti ihtiyacÄ±nÄ±za en kullanÄ±ÅŸlÄ± ve en kaliteli ürünlerle cevap veren Arnica, satÄ±ÅŸa sunduÄŸu elektrik süpürgesi modelleri ile de hÄ±zlÄ±, kolay ve derinlemesine temizlik saÄŸlÄ±yor.

FarklÄ± kullanÄ±m alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve amaçlarÄ± için farklÄ± tasarÄ±mlar, deÄŸiÅŸik boyutlar ve birbirinden çarpÄ±cÄ± renklerde üretilen Arnica elektrikli süpürge çeÅŸitleri; ergonomik yapÄ±larÄ±, üstün performanslarÄ± ve teknolojik özellikleri ile hayatÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Yüksek kalite standartlarÄ±nda üretilen Arnica elektrikli süpürgeler, uzun yÄ±llar boyunca kullanÄ±ma olanak saÄŸlayacak biçimde birinci sÄ±nÄ±f malzeme ve üstün iÅŸçilikle sizlere sunuluyor.

KöÅŸe Bucak Temizlik

Toz torbalÄ±, toz torbasÄ±z ya da su filtreli olarak seçim yapabileceÄŸiniz Arnica elektrik süpürgesi modelleri, beraberlerinde getirdikleri farklÄ± amaçlar için kullanÄ±labilen aparatlar sayesinde temizlenmemiÅŸ tek nokta bile bÄ±rakmÄ±yor. Yerden kazandÄ±ran dik modellerinin yanÄ± sÄ±ra Ä±slak emiÅŸ yapabilen çeÅŸitleriyle her türlü temizlikte tatmin edici sonuçlarla kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ± mutlu ediyor.

Yeterli kablo uzunluÄŸuna, yüksek manevra kabiliyetine ve geliÅŸmiÅŸ emiÅŸ sistemine sahip modeller, ev genelinde tertemiz ve hijyenik bir ortam saÄŸlarken en büyük yardÄ±mcÄ±nÄ±z oluyor. KullanÄ±cÄ±larÄ±n en az seviyede yorulmalarÄ±nÄ± hedefleyerek geliÅŸtirilmiÅŸ tasarÄ±mlarÄ± sayesinde iÅŸinizi büyük ölçüde kolaylaÅŸtÄ±ran Arnica çeÅŸitleri, güçlü motorlarÄ±na raÄŸmen sessiz çalÄ±ÅŸmayÄ± ve enerji tasarrufu yapmayÄ± baÅŸarÄ±yor.

GeleceÄŸin Elektrik Süpürgesi

Çok çeÅŸitli kullanÄ±cÄ± ihtiyacÄ±na uygun pek çok çeÅŸit sunan Arnica, çekici tasarÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra kullanÄ±ÅŸlÄ± ve güçlü Tesla modelleriyle, teknolojinin tüm olanaklarÄ±ndan yararlanarak elektrik süpürgesinde gelinebilecek en son noktaya ulaÅŸÄ±yor. Bir elektrik süpürgesinden beklenen her özelliÄŸi bünyesinde barÄ±ndÄ±ran Arnica Tesla,yüksek emiÅŸ gücüne sahip yeni CYLONE MAX teknolojisiyle birleÅŸtirdiÄŸi farkÄ± zemin temizleme uçlarÄ± sayesinde her türlü yüzeyde kusursuz temizlik saÄŸlÄ±yor.

Tesla'nÄ±n 3 litrelik yÄ±kanabilir ÅŸeffaf haznesi sahip olduÄŸu 3 noktalÄ± emniyet fonksiyonunun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± stabilite yardÄ±mÄ±yla elektrik süpürgesinin dökülmeden kolayca taÅŸÄ±nabilmesine olanak tanÄ±yor. Modelin yÄ±kanabilir Hepa 3 filtresi ise tam bir hijyen saÄŸlanmasÄ± için hazne dahilindeki bakteri, mikrop ve maytlarÄ± hapsediyor.

Uzaktan kumanda, Ä±ÅŸÄ±klÄ± LED gösterge paneli ve ayakla açma ve kapama olanaÄŸÄ± gibi özelliklerle donanmÄ±ÅŸ model, 8 metrelik kablosuyla da kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Sadece 70 desibellik gürültü deÄŸeriyle neredeyse his ses çÄ±karmayan cihaz, A sÄ±nÄ±fÄ± elektrik tüketimiyle de kullanÄ±cÄ±nÄ±n memnun ediyor.

Tüketicinin de Tercihi

Tesla gibi pek çok modeliyle elektrik süpürgesi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yeniden tanÄ±mlayan çarpÄ±cÄ± pek çok özelliÄŸe sahip üstün nitelikli Arnica çeÅŸitleri; kaliteleri ve tasarÄ±mlarÄ±na raÄŸmen sunduklarÄ± fiyat/performans oranÄ±yla çok daha çekici hâle geliyor. Elektrik süpürgesi fiyatlarÄ± açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendirildiklerinde ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± nitelik kazanan Arnica markalÄ± ürünler, tüketicilerin en çok tercih ettiÄŸi modeller arasÄ±nda baÅŸÄ± çekiyor.

GeleceÄŸin elektrik süpürgesi Tesla gibi pek çok çeÅŸit arasÄ±ndan seçim yapmak için www.arnica.com.tr adresini ziyaret ederek kullanÄ±m amacÄ±nÄ±za en uygun elektrik süpürgesini kolaylÄ±kla bulabilirsiniz.