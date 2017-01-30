Ana Sayfa | ÅžÄ°RKET HABERLERÄ° 30/01/2017 12:23

Enza Home Oturma OdasÄ± Modelleri ve Ä°ncelikli NÃ¼anslar


YenilikÃ§i ve trend fikirleri sayesinde mobilya markasÄ± olmanÄ±n Ã¶tesine geÃ§erek, dekorasyon rehberliÄŸi gÃ¶revi Ã¼stlenen Enza Home, geniÅŸ Ã¼rÃ¼n yelpazesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸlevsel oturma odasÄ± Ã§eÅŸitleri ile yuvanÄ±zÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir ambiyans iÃ§erisine dahil ediyor

FarklÄ± renk seçenekleri ile zenginleÅŸtirilerek karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan oturma odasÄ± modelleri, modern dizaynlarÄ± sayesinde evinizi zamansÄ±z bir dekorasyon havasÄ±na bürüyor. Dünya trendlerinden esinlenerek üretilen oturma gruplarÄ±, üstelik görsel niteliklerinin yanÄ± sÄ±ra kaliteli tasarÄ±mlarÄ±yla da https://www.enzahome.com.tr/Oturma-Gruplari adresinde büyük ilgi topluyor.

 

Oturma OdanÄ±zÄ± Enza Home DokunuÅŸu ile Özgün KÄ±lÄ±n!

 

YataÅŸ Grup çatÄ±sÄ± altÄ±nda faaliyet gösteren Enza Home Mobilya, ürün skalasÄ±nda yeni yaÅŸam formlarÄ± yaratmanÄ±zÄ± saÄŸlayan pek çok oturma odasÄ± çeÅŸidine yer veriyor. AhÅŸap figürler, kÄ±rlent yastÄ±klar ve floral desenler, oturma gruplarÄ±nÄ±n zarif duruÅŸunu simgeleyen detaylarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Estetik hatlara sahip olan modeller, böylelikle renk-desen dengesine uygun bu dekoratif nüanslarÄ± ile özgün bir ev kombinasyonu yakalamanÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

 

Aksesuar eklemeleriyle birlikte harmonik bir bütünlük oluÅŸturan ürünlerin tasarÄ±mÄ±nda, daha çok yalÄ±n formlara baÄŸlÄ± kalÄ±nÄ±yor. Minimalist dokularÄ± ile dingin ve huzur verici bir atmosfer yaratan sade modellerden yana seçim yaparak, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±za abartÄ±sÄ±z bir ÅŸÄ±klÄ±k kazandÄ±rabilirsiniz.

 

Dekostilleri Sembolize Eden Oturma OdasÄ± Modelleri

 

Ürün gruplarÄ±nÄ±n tümünde ÅŸÄ±klÄ±k, yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve ferahlÄ±k unsurlarÄ±na vurgu yapan Enza Home, tasarÄ±m gücünü her sezon farklÄ± unsurlarla yenilenen oturma odasÄ± takÄ±mÄ± seçenekleri ile ortaya koymayÄ± baÅŸarÄ±yor. Elegan çizgileri ile cezbedici bir mekan elde etmenize yardÄ±mcÄ± olan Clara, Doris, Elena ve Born, son dönemlerin revaçta olan koleksiyonlarÄ±nÄ± iÅŸaret ediyor.

Yüksek ayaklÄ± yapÄ±sÄ± ile öne çÄ±kan Clara, deri eklentilerini tay tüyü kumaÅŸÄ±n hafifliÄŸi ile birleÅŸtirerek yuvanÄ±zÄ± daha yaÅŸanÄ±lÄ±r bir hale dönüÅŸtürüyor. RahatlÄ±ÄŸÄ±ndan taviz vermeyenlerin seçimi olan ve doÄŸal yapÄ±sÄ± ile country stiline uygunluk gösteren Doris koleksiyonunda, ahÅŸap izlenimi veren deri eklentiler kullanÄ±lÄ±yor. Retro ev tarzÄ± deneyimlemenize destek olan Elena, papaya renk tonlarÄ±ndaki kumaÅŸÄ± ve çiçeksi kÄ±rlent yastÄ±k eklemeleri ile dekorasyonunuza sÄ±cak bir dokunuÅŸ getiriyor. Sofistike duruÅŸunu çaÄŸdaÅŸ çizgisi ile harmanlayan Born serisi ise klasik dekostilinize yepyeni bir boyut kazandÄ±rÄ±yor.

 

Evinize Konforu YansÄ±tan Parçalar Enza Home'da

 

Dekorasyon rehberi olma mottosunu, maÄŸaza ÅŸubelerinin dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°nternet sitesi ve kataloglar üzerinden müÅŸterilerine yansÄ±tmaya çalÄ±ÅŸan Enza Home, ürünlerinde baz aldÄ±ÄŸÄ± fonksiyonellik anlayÄ±ÅŸÄ± sayesinde yaÅŸam konforunuzu da ön planda tutuyor. Lüks kumaÅŸ dokularÄ± ile bezenen oturma odasÄ± modelleri, yüksek ayak dizaynlarÄ± ile kolayca temizlenebilirken; yatak olabilen mekanizmalarÄ± ve vücut yapÄ±sÄ±na uyumlu sünger detaylarÄ±yla da günün yorgunluÄŸunu üzerinizden atmanÄ±za destek oluyor. Yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yer alan 125 maÄŸazasÄ±nda mobilya, halÄ± ve aydÄ±nlatma gibi farklÄ± alanlarda 2000'e yakÄ±n ürün çeÅŸitliliÄŸi beÄŸeniye sunan.

 

Enza Home markasÄ±nÄ±n siz de en yakÄ±n satÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ± ziyaret edebilir ve özenle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ oturma grubu çeÅŸitleri ile hayalini kurduÄŸunuz dekorasyonu kolaylÄ±kla gerçeÄŸe dönüÅŸtürebilirsiniz.

 

 

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