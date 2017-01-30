Ä°talyaâ€™da Gezilmesi Gereken 5 Åžehir

Ä°talya konumu ve tarihi merkezleri sayesinde dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli Ã¼lkelerinden biri. Sahil ÅŸehirleri, tarihi destinasyonlar ve eÄŸlenceli mekanlarÄ±yla her yÄ±l en fazla turist Ã§eken Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelir. Ä°talya seyahati esnasÄ±nda gezilmesi gereken birÃ§ok ÅŸehir olduÄŸu iÃ§in en fazla sÃ¼re bu Ã¼lkeye ayrÄ±lmalÄ±dÄ±r. Burada sizlere gÃ¶rmeniz gereken en Ã¶nemli 5 ÅŸehri aktarÄ±yoruz.

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Roma: Ä°talya’nÄ±n baÅŸkenti Roma, antik kentleri ve tarihi yapÄ±tlarÄ±yla dünyanÄ±n en fazla turist çeken ÅŸehirlerinden biri. Åžehirde görmeye deÄŸer tarihi yerler çok fazla. Hatta görmekle bitmek bilmiyor. Kolezyum, Vatikan, Roma Forumu, AÅŸk ÇeÅŸmesi gibi sembolik yerlere gittiÄŸiniz zaman insan yÄ±ÄŸÄ±nÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z mümkün. Dünya tarihinde önemli yerlere sahip bu önemli ÅŸehirde mutlaka vakit geçirmenizi öneriyoruz.









Milano: Ä°talya’nÄ±n ve dünyanÄ±n moda kalbinin attÄ±ÄŸÄ± Milano, alÄ±ÅŸveriÅŸ severler için harika bir yer. Duomo Katedrali ve Galleria Vittirio ÅŸehirde görülmeye deÄŸer iki önemli yer. Çevrede alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabileceÄŸiniz birçok maÄŸaza bulunurken moda dünyasÄ±nÄ±n en büyük markalarÄ±nÄ±n ilk ve en büyük maÄŸazalarÄ± da yer alÄ±yor. En lezzetli Ä°talyan pizzalarÄ±nÄ± deneyebileceÄŸiniz birçok restoran da mevcut. Milano, Ä°talyan kültürünü en iyi yansÄ±tan ÅŸehirlerden biri.









Venedik: SularÄ±n içinde bir ÅŸehir Venedik, dünyanÄ±n en güzel ÅŸehirleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Gondollarla müthiÅŸ bir maceraya çÄ±kabileceÄŸiniz bu ÅŸehirde her yer kanallara çÄ±kÄ±yor. Ä°rili ufaklÄ± köprüler, sokaklardan kanallara açÄ±lan görüntüler ve dahasÄ± Venedik’te. Ä°talya’da muhtemelen en çok ilginizi çekecek yer burasÄ± olacak. Kanal turunu kesinlikle denemenizi tavsiye etmekle birlikte her sokakta farklÄ± bir güzellikle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z için tüm ÅŸehri yürüyerek dolaÅŸmanÄ±zÄ± öneriyoruz.









Floransa: Ä°talya RönesansÄ±nÄ±n merkezi Floransa kültür açÄ±sÄ±ndan en zengin ÅŸehirlerden biri. Ä°talya’yÄ± gezenlerin çoÄŸu Floransa’dan oldukça etkilenmiÅŸtir. Önemli tarihi ve kültürel yapÄ±tlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra alÄ±ÅŸveriÅŸ için de çok fazla olanak mevcut. AyrÄ±ca organik tarÄ±m ürünleri de ilginizi çekebilir. En güzel Ä°talyan yemeklerini bulabileceÄŸiniz bu ÅŸehirde gece hayatÄ± da oldukça hareketli.





Napoli: Volkanik bir bölgede olan Napoli yaz tatili için harika bir destinasyon. MüthiÅŸ plajlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra tarihi de gezilmesi gereken birçok yeri bulunuyor. AyrÄ±ca bir liman ÅŸehri olan Napoli’de yaz tatilinizi keyifle geçirebilirsiniz. Åžehrin harika manzarasÄ±nÄ± sunan Kraliyet SarayÄ± fazlasÄ±yla ilginizi çekecek. Bu muhteÅŸem ÅŸehri kesinlikle Ä°talya gezilecek yerler listenize eklemelisiniz.





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Ä°talya’da Bologna, Pisa, Verona, Torino, Siena, Cenova, Bari, Amalfi ve Palermo gibi yerleri de gezebilirsiniz ancak yukarda bahsettiÄŸimiz 5 ÅŸehir mutlaka görmeniz gereken yerler arasÄ±nda. Ä°talya kültürünü en iyi yaÅŸamak için Ä°talyan tarihini, RönesansÄ± ve yemek kültürünü iyice araÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± öneriyoruz.