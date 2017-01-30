Lescon HalÄ± Saha AyakkabÄ±sÄ± Futbol AlÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± DeÄŸiÅŸtirir

HalÄ± saha ayakkabÄ±sÄ± tasarÄ±mÄ±ndaki deneyimini en son teknoloji ile birleÅŸtiren Lescon sizi keyif alarak kullanacaÄŸÄ±nÄ±z seÃ§enekler ile buluÅŸturur.

AyaklarÄ±nÄ±zÄ± Lescon HalÄ± Saha AyakkabÄ±larÄ±na Emanet Edin. PerformansÄ±nÄ±zÄ± ortaya koyarken yapacaÄŸÄ±nÄ±z güçlü koÅŸulara, kÄ±vrak hareketlere ve sert ÅŸutlara en iyi ÅŸekilde cevap vermesi sizi olasÄ± pek çok sakatlÄ±ktan koruyacaktÄ±r. Türkiye’nin ilk halÄ± saha ayakkabÄ±sÄ± üreticisi olan Lescon, spor yaparken duyduÄŸunuz zevk kadar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za da önem veren ürünleri ile güvenli kalmanÄ±zÄ± saÄŸlayarak performans kalitenizi arttÄ±rÄ±r.

Lescon futbol ayakkabÄ±sÄ± çeÅŸitleri, taban tasarÄ±mÄ±ndan saya malzemesine kadar konforu ve dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± ön planda tutar. AyakkabÄ±nÄ±n nefes aldÄ±ran özel Les Insole özelliÄŸi içinde oluÅŸabilecek nemi ve teri minimuma indirger. Özel dizayna sahip taban tasarÄ±mlarÄ±na hayat veren Super Grip teknolojisi, sürtünmeden kaynaklanacak olumsuz performansÄ±n önüne geçer. Darbelere karÅŸÄ± esnek forma sahip ürünler darbenin ÅŸiddetini eÅŸit olarak daÄŸÄ±tarak ayak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± korur.

Futbolun TadÄ±nÄ± Lescon ile ÇÄ±kartÄ±n

Lescon halÄ± saha ayakkabÄ±sÄ± modellerinde dayanÄ±klÄ±lÄ±k ön plandadÄ±r. Spor ayakkabÄ±sÄ± kadar ayakkabÄ± tekstili alanÄ±nda da baÅŸarÄ±yÄ± yakalayan Lescon, futbolun sertliÄŸine uygun saya yapÄ±sÄ± ile oldukça saÄŸlam ürünlere imza atar. Lescon teknolojisinde kullanÄ±lan ve futbol malzemelik olarak adlandÄ±rÄ±lan malzeme, ayakkabÄ±larÄ±n çabuk yÄ±pranmasÄ±na ve açÄ±lmasÄ±na imkan vermez.

Yüksek aÅŸÄ±nma dayanÄ±mÄ±, yüksek kayma direnci ve esneklik saÄŸlayan termoplastik taban özelliÄŸine sahip ürünler uzun süre güvenle kullanabilmenize imkan verir. AyaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n ayakkabÄ± içinde rahat etmesini saÄŸlarken rakip oyunculardan gelen ani darbelere ve saha ÅŸartlarÄ±nÄ±n olumsuz etkilerine karÅŸÄ± direnç kazanmasÄ±nÄ± destekler. Ä°lk günden bu yana tasarladÄ±ÄŸÄ± her yeni modelde mükemmel performansÄ± saÄŸlamak için yenilikleri kovalayan Lescon dikkat çekici kreasyonlarÄ± futbol severler ile buluÅŸturma geleneÄŸini sürdürür.

Lescon sadece spor yapan erkeklerin tercihi deÄŸil, Bayanlar için özel üretilen ÅŸÄ±k spor ayakkabÄ±lar http://www.lescon.com.tr/kadin-spor-ayakkabi adresinde sergileniyor.

Lescon ile Hep Bir AdÄ±m Önde Olun

Lescon, sporun hÄ±rsÄ±nÄ± baÅŸarÄ± ile birleÅŸtiren sporculara "Kazanmak Gibisi Yok" sloganÄ± altÄ±nda ürettiÄŸi halÄ± saha ayakkabÄ±larÄ± ile destek saÄŸlar. ÅžÄ±k bir forma altÄ±nda son trende uygun göz alÄ±cÄ± bir ayakkabÄ± arayanlarÄ±n tercih ettiÄŸi Lescon ürünleri tarzÄ±nÄ±zÄ± sahaya yansÄ±tÄ±r. Sahadaki performansÄ±nÄ±zÄ± etkileyici görünüm ile birleÅŸtiren Lescon halÄ± saha ayakkabÄ±larÄ± sezonu yakalayan renk alternatifleri ile oldukça beÄŸeni kazanÄ±r.

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