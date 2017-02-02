Fazla Sigara TÃ¼ketenler Ä°Ã§in Elektronik Sigara

SigaranÄ±n zararlÄ± olduÄŸunu ne kadar bilsek de sigaraya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kiÅŸiler tarafÄ±ndan sigara kullanÄ±mÄ± oldukÃ§a zor bir ÅŸekilde bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

SigarayÄ± bÄ±rakÄ±rken stres ve bazÄ± psikolojik sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸmak istemeyen kiÅŸiler sigaranÄ±n zararlarÄ±ndan Joyetech elektronik sigara sayesinde kolayca kurtulabiliyor.

SigarayÄ± bÄ±rakmak ve sigaranÄ±n zararlarÄ±ndan korunmak isteyen kiÅŸilerin baÅŸvurduÄŸu elektronik sigaralar uygun fiyatlarÄ± ile hem kiÅŸilere maddi bir yükümlülük vermiyor hem de saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± da koruma altÄ±na alÄ±yor.

Elektronik sigaralar halk arasÄ±nda e-sigara, e-puro, pilli sigara ve elektrikli sigara olarak anÄ±lmaktadÄ±r. Birçok kiÅŸinin sigaradan kurtulmasÄ±nÄ± saÄŸlayan elektronik sigara çeÅŸitleri pil, atomizer ve kartuÅŸ ile çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r.

Elektronik SigaranÄ±n KiÅŸinin Üzerindeki YararlarÄ± Nelerdir?

• Joyetech elektronik sigara diÄŸer sigarada bulunan kanserojen maddelerin hiç birisini içermediÄŸi için saÄŸlÄ±klÄ±dÄ±r.

• Karbon monoksit gibi zehirli madde ve farklÄ± bir zehirli madde elektronik sigara içeriÄŸinde bulunmamaktadÄ±r.

• E-sigara kullanÄ±cÄ±larÄ±, daha önceden sigara içtikleri için elektronik sigaranÄ±n buharÄ±nÄ± diÄŸer sigaranÄ±n dumanÄ±na benzeterek sigara kullanÄ±yormuÅŸ hissini yakalarlar.

• Elektronik sigara diÄŸer sigaranÄ±n çÄ±karmaya sebep olduÄŸu yangÄ±nlarÄ± çÄ±kartmaz.

• Elektronik sigara kullanÄ±mÄ± kolay ve estetik bir görüntüye sahiptir.

• DiÄŸer sigaradan farklÄ± ve elit bir görüntüye sahiptir.

• Cepte taÅŸÄ±nacak kadar küçük ve kullanÄ±mÄ± kolaydÄ±r.

• Fiyat açÄ±sÄ±ndan elektronik sigaralar diÄŸer sigaralara nazaran çok daha düÅŸük maliyetle alÄ±nmaktadÄ±r.

• Sigara içerken çevreye verilen zararÄ±n, elektronik sigara içerken kesinlikle olmamakta yani elektronik sigaranÄ±n buharÄ± çevrenizdeki kiÅŸileri pasif içici yapmamaktadÄ±r.

• Normal sigaranÄ±n içilmesi yasak olan yerlerde elektronik sigara için yasak yoktur. Çünkü elektronik sigaranÄ±n buharÄ± hava içerisinde diÄŸer sigaradan %80 civarÄ±nda daha hÄ±zlÄ± kaybolduÄŸu görülmektedir.





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Elektronik Sigara KullanÄ±lÄ±rken Dikkat!

Elektronik sigara kullanÄ±cÄ±larÄ± diÄŸer sigarayÄ± son hÄ±zla bÄ±rakmaktadÄ±r. Fakat elektronik sigaraya eÄŸer yeni baÅŸladÄ± iseniz mutlaka nikotin miktarÄ±nÄ± ona göre ayarlayÄ±nÄ±z. Çok fazla düÅŸürülen nikotin miktarlarÄ± sigaraya tekrardan dönmenize sebep olabilir. EÄŸer sigaranÄ±n sadece dumanÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± iseniz o zaman elektronik sigarada nikotin miktarÄ± en aza ayarlanmalÄ±dÄ±r.