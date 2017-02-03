Ã‡ikolata Slim FiyatlarÄ±, Orijinal Chocolate Slim NasÄ±l AnlaÅŸÄ±lÄ±r

Chocolate Slim Nedir? Çikolata içeriÄŸinden oluÅŸan gÄ±da takviyesi ürünü olan Chocolate Slim, toz ÅŸeklinde süte katÄ±larak tüketilmektedir. Bitkisel formüllü bir ürün olan Chocolate Slim, içerdiÄŸi yüksek besin deÄŸeri sebebiyle daha uzun süre tok kalmanÄ±za ve böylece kÄ±sa sürede kilo vermenize yardÄ±mcÄ± olacak bir üründür.

Chocolate Slim Ä°çeriÄŸi

Ürünün yani namÄ± deÄŸer çikolata slim içerisinde çikolata, goji çileÄŸi, yeÅŸil kahve, acai berry ve cia çekirdekleri gibi bileÅŸenler bulunmaktadÄ±r.

Acai Berry: Acai çileÄŸi ya da meyvesi olarak adlandÄ±rÄ±lan acai berry, ülkemizde pek yetiÅŸmemekle birlikte Güney Amerika bölgesinde yetiÅŸen bir bitki türüdür. Acai aÄŸacÄ±nda yetiÅŸen bu meyve, görüntü olarak siyah üzümün biraz daha büyük tanelisine benzemektedir.

Goji ÇileÄŸi: Goji berry çileÄŸi, tüm dünyada özellikle gÄ±da takviyelerine, merhem gibi kozmetik ürünlere ve tabi meyve olarak satÄ±ÅŸÄ± raÄŸbet görmektedir. Enerji veren ve zayÄ±flamaya yardÄ±mcÄ± olan goji üzümü de Chocolate Slim içeriÄŸinde yer almaktadÄ±r.

Çikolata: ÇikolatanÄ±n ham maddesi kakaodur. Ebegümecigil ailesine ait bir bitki türü olan kakao, yaÄŸmurlu ve Ä±lÄ±k bölgelerde yetiÅŸmektedir. Amazon tarafÄ±nda yetiÅŸen ünlü bitki çeÅŸididir. Ürüne de adÄ±nÄ± veren çikolata da, karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n tadÄ±na lezzet katmaktadÄ±r.

Cia Çekirdekleri: Nane ailesinden gelen cia çekirdekleri, Omega 3 açÄ±sÄ±ndan zengin bir bitki türüdür.

YeÅŸil Kahve: YeÅŸil kahve, tüm aktarlarda bulunan bir kahve çeÅŸididir. Kuru kahveden farkÄ± ise içeriÄŸinde klorojenik asit bulundurmasÄ±dÄ±r. YeÅŸil kahvenin kalorisi yok denilecek kadar azdÄ±r.

Chocolate Slim KullanÄ±mÄ±

Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndaki 1 bardak sütün içerisine ortalama 2-3 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± orjinal chocolate slim tozu atÄ±lÄ±r ve iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. KullanÄ±lan sütün yaÄŸsÄ±z olmasÄ±na dikkat edilmelidir. Bu ÅŸekilde günde 1 kere sabah kahvaltÄ±sÄ± yerine tüketilir.

1 Kutu Chocolate Slim Kaç Günlüktür?

1 kutu Chocolate Slim aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 100 gramdÄ±r. Ürünün erkeklerde ve bayanlarda kullanÄ±m süreleri deÄŸiÅŸkenlik göstermektedir. BayanlarÄ±n 1-2 kaÅŸÄ±k, erkeklerin ise 2-3 kaÅŸÄ±k kullanmasÄ± önerilmektedir. Bir tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4-5 gram Chocolate Slim tozu aldÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülürse, 100 gram toz karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n 1 kaÅŸÄ±ktan 20-25 gün kullanÄ±labileceÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Erkeklerde ise 2-3 kaÅŸÄ±k toz, yaklaÅŸÄ±k 12-20 gün arasÄ±nda kullanÄ±labilmektedir.

Chocolate Slim Yan Etkileri

Ürün bir ilaç deÄŸildir ve gÄ±da takviyesi olarak kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. YukarÄ±da da belirtilen içeriÄŸindeki bitki ya da bileÅŸene karÅŸÄ± alerjiniz varsa kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r.

Hamile ve bebeÄŸini emzirmekte olan anneler tarafÄ±ndan kullanmamalÄ±dÄ±r.

Kan sulandÄ±rÄ±cÄ± ilaç kullananlar için önerilmez.

Halen bir süren bir tedaviniz varsa doktorunuza sormadan Chocolate Slim kullanmayÄ±nÄ±z. ÇikolatalÄ± karÄ±ÅŸÄ±m, kullanmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz ilaçla yan etki gösterebilir.

AmbalajÄ±n üzerinde yazan saklama koÅŸullarÄ±na uyunuz.

Åžu ana kadar kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ ya da bilinen bir yan etkisi yoktur. KullanÄ±m esnasÄ±nda farklÄ± bir etki yaÅŸarsanÄ±z, kullanÄ±mÄ± hemen keserek bir doktora baÅŸvurunuz.

16 yaÅŸÄ±ndan küçük olan kiÅŸilerin kullanÄ±mÄ± için uygun deÄŸildir.