Neden Gebelikte KarÄ±n AÄŸrÄ±sÄ± YaÅŸanÄ±r

Hamilelik sÄ±rasÄ±nda karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ok farklÄ± sebeplerle yaÅŸanabilir. Bu nedenle Ã¶ncelikle nedenlerini Ã¶ÄŸrenmeli ve belirtilerinizin normal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doktorunuzdan yardÄ±m alarak kontrol edin. BÃ¶ylece yaÅŸanabilecek bir problemi kolayca Ã¶nceden Ã¶nleyebilirsiniz.

Hamilelik sÄ±rasÄ±nda çoÄŸu karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± normaldir. OrganlarÄ±n ve vücudun sürekli deÄŸiÅŸmesi aÄŸrÄ± yaÅŸanmasÄ±na yol açabilir. Ancak gebelik sÄ±rasÄ±nda karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± çok daha ciddi olabilir (daha nadir olsa da).

Hamilelik SÄ±rasÄ±nda KarÄ±n AÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n Nedenleri Nelerdir?

Hamilelik sÄ±rasÄ±nda karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±na sebep olacak pek çok farklÄ± etkenden söz edilebilir. BunlarÄ±n en baÅŸÄ±nda ise büyüyen rahim gelir.

Büyüyen Rahim

Rahim büyüdükçe mide bulantÄ±sÄ±na, kÄ±sa sürede doygunluk hissi yaÅŸanmasÄ±na ya da karÄ±nda distansiyona neden olabilir. Bu tür ÅŸikayetlere baÄŸlÄ± olarak karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yorsanÄ±z eÄŸer özelikle yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeniz gerekir. Daha sÄ±k ve az yemek yemek, düzenli olarak egzersiz yapmak, istirahat etmek ve sÄ±k sÄ±k tuvalete gitmek bu tip karÄ±n aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± önler.

Rahim ile baÄŸlantÄ±lÄ± olan kaslar, hem karnÄ±n hem de rahmin büyümesi ile birlikte daha da kasÄ±lÄ±r. Özelikle pozisyon deÄŸiÅŸtirirken sÄ±kÄ± bir aÄŸrÄ± girebilir. Bu durum genellikle ikinci trimesterde baÅŸlar ve vücudun kendi dengesini bulmasÄ±na kadar devam eder. Kaslara baÄŸlÄ± olarak yaÅŸanan aÄŸrÄ±lara çok müdahale edilmez. Ancak aÅŸÄ±rÄ± derecede rahatsÄ±zlÄ±k duyarsanÄ±z doktordan yardÄ±m istemeniz yeterli olacaktÄ±r.

KabÄ±zlÄ±k Ve Gaz

KabÄ±zlÄ±k ve gaz, maalesef hamileliÄŸin en büyük sorunlarÄ±ndan birisidir. Progesteron, gebelik sÄ±rasÄ±nda artan bir hormondur, tüm gastrointestinal sisteminizi yavaÅŸlatÄ±r. Böylece gÄ±dalar daha yavaÅŸ bir ÅŸekilde vücutta yol alÄ±r. KabÄ±zlÄ±kla mücadele etmek için bol su için ve lif bakÄ±mÄ±ndan zengin gÄ±dalar tüketin. EÄŸer bu sorunu gidermezse, dÄ±ÅŸkÄ± yumuÅŸatÄ±cÄ±sÄ± ya da bir lif takviyesi alÄ±nabilir. KÄ±zlÄ±k zarÄ± dikimi Ankara sayesinde sorunsuz iÅŸlem yaptÄ±rÄ±n.

Hamilelik SÄ±rasÄ±nda Daha Ciddi KarÄ±n AÄŸrÄ±sÄ± VakalarÄ± Nelerdir?

Salt karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± genelde kadÄ±n doÄŸumunda çok büyük bir sorun olarak görülmez. Fakat karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ile birlikte kanama, dayanÄ±lamayacak derecede ÅŸiddetli aÄŸrÄ±, ateÅŸ ve görme bozukluklarÄ± yaÅŸanÄ±yorsa, mutlaka doktora müracaat edilmesi gerekir.

Ektopik Gebelik

YumurtalÄ±klarÄ±n tüplerde tutunarak burada geliÅŸmesi halinde gebelik tÄ±p alanÄ±nda ektopik gebelik olarak tanÄ±mlanÄ±r. Ektopik hamilelikte 6. ve 10. gebelik haftalarÄ± arasÄ±nda ÅŸiddetli aÄŸrÄ± ve kanamalar görülür. Özelikle ektopik gebelik riski yüksek olan kadÄ±nlar için önceden uyarÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve bu tip belirtilerin görülmesi halinde hemen müdahale edilmesi gerektiÄŸi belirtilir. Esra Çabuk Cömert sizi Ankara’dabekliyor.

DüÅŸük

Özelikle ilk üç ay içerisinde karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda en büyük tehlikelerden birisi düÅŸüktür. DüÅŸük belirtileri kanama ve karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, krampÄ± ÅŸeklindedir. KadÄ±nlar bu aÄŸrÄ±larÄ± genelde adet kramplarÄ±na benzetir ve bu tip belirtilere hamileliÄŸin her aÅŸamasÄ±nda dikkat edilmelidir.

KarÄ±n aÄŸrÄ±larÄ±n bu tip farklÄ± durumlarÄ± ve belirtileri vardÄ±r. Geçici karÄ±n aÄŸrÄ±larÄ± çok fazla önemsenmese de ektopik ve düÅŸüÄŸe karÅŸÄ± kadÄ±n doÄŸum dönemlerinde dikkatli olunmasÄ± gerekir.