Burun EstetiÄŸi AmeliyatÄ± Ã–ncesi

Burun estetiÄŸi ameliyatÄ± Ã¶ncesinde neler yapmalÄ±?

Günümüzde yüz gençleÅŸtirme ameliyatlarÄ± oldukça artmÄ±ÅŸ durumda bunlardan birisi de burun ameliyatÄ±. Ameliyat öncesi doktorunuzla beraber 3 boyutlu görüntüleme sistemleri yardÄ±mÄ± ile nasÄ±l bir ameliyat yolu izleyeceÄŸinizi kararlaÅŸtÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z. Daha sonrasÄ±nda ise ameliyat için hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlÄ±yoruz. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, grip, nezle gibi rahatsÄ±zlÄ±klar ameliyat tarihinizi daha ileri bir zamana erteler. Anestezi uzmanÄ± sizden ameliyat öncesinde bazÄ± tahliller isteyecektir ameliyat öncesinde eÄŸer kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ilaçlar varsa veya kronik hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa doktorunuza bildiriniz. AyrÄ±ca daha önce burun veya baÅŸka bir alanda ameliyat geçirdiyseniz mutlaka doktorunuzu bunun hakkÄ±nda bilgilendirmelisiniz. Sigara yara iyileÅŸmesinin geciktirdiÄŸi için operasyondan önce sigarayÄ± içebildiÄŸiniz en az miktara indirmeli veya bÄ±rakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Aspirin gibi kan sulandÄ±rÄ±cÄ± ilaçlar ameliyat esnasÄ±nda ve sonrasÄ±nda kanamaya neden olabilir bu yüzden operasyondan en az on gün önce bu ilaçlarÄ± almamalÄ±sÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca E vitamini içeren besinler ve bitki çaylarÄ± nadiren olsa da kanamayÄ± arttÄ±racaÄŸÄ± için 7 gün öncesinden bu gÄ±dalarÄ± kullanmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

Ameliyattan önceki gece Ä±lÄ±k bir duÅŸ almanÄ±z ve erken yatmanÄ±z önerilir. Ameliyat günü ise makyaj yapmadan ve oje sürmeden hastaneye gitmelisiniz. Hastaneye gittiÄŸiniz zaman operasyon sonrasÄ±nda size refakatçi olacak birisi mutlaka sizinle gelmelidir. Her ameliyatta olduÄŸu gibi bu ameliyatta da hastaya ameliyat öncesi bir onay formu verilmektedir. Bu onay formunda hasta ve operasyon hakkÄ±nda bilgiler bulunmaktadÄ±r. Hasta bu formu imzaladÄ±ktan sonra ameliyat ile ilgili bütün ÅŸartlarÄ± kabul etmiÅŸ demektir. Bu estetik operasyonlarda genel olarak hastalarda tampon kullanÄ±lmasa da hastalarÄ±n durumlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak kullanÄ±labilmektedir.

Bu tamponlarÄ±n ise burnunuzda kalma süresini doktorunuz ameliyatÄ±nÄ±zÄ±n iyi geçip geçmemesine ve sizin durumunuza baÄŸlÄ± olarak arttÄ±rabilir veya azaltabilir. Operasyonlar da takÄ±lan tamponlar ve plastik alçÄ±larÄ± yine doktorunuz çÄ±kartmaktadÄ±r. Plastik alçÄ±larÄ±n çÄ±kmasÄ± 1 hafta gibi süreler almaktadÄ±r. Günümüzde oldukça fazla yapÄ±lan burun estetiÄŸi operasyonlarÄ± kÄ±sa süreler içinde iyileÅŸmektedir.