Chia nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r Chia kilo vermek iÃ§in nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r

Yaza sayÄ±lÄ± zaman kala kÄ±ÅŸÄ±n hareketsizlikten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kilolarÄ± vermek iÃ§in herkes yeni zayÄ±flama yÃ¶ntemleri aramaya baÅŸladÄ±.

Özellikle bayanlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ± olan fazla kilolarÄ± vermek bazen çin iÅŸkencesi gibi bir durum olmaktadÄ±r. Fakat son yÄ±llarda oldukça güvenli birçok ürünler ile kilo vermek artÄ±k daha kolaydÄ±r. Fakat söylemekte fayda var ki hiçbir ürün tek baÅŸÄ±na ciddi kilo vermenizi saÄŸlamaz diyet yapmadan ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenme programlarÄ±na uymadan kilo vermek zordur. Bu yüzden önce kendiniz için saÄŸlÄ±klÄ± bir beslenme programÄ±hazÄ±rlayÄ±n sonrasÄ±nda ise diyete destek amaçlÄ± çay ve tok tutucu gÄ±dalardan faydalanÄ±n. Fakat diyette tek baÅŸÄ±na yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± için genellikle çaylarÄ±n gücüne güvenen bayalar bu yolu denerler. Åžimdi sizlere denenmiÅŸ ve etkisi kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ bir üründen bahsetmek istiyoruz. Chia bitkisinden elde edilen chia tohumu bu yazÄ±n zayÄ±flama yöntemi olarak ÅŸimdiden revaçta görünüyor. chia tohumu fiyat konusunda da oldukça ekonomik bir ürün...

Chia nedir? Chia tohumu nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r?

Öncelikle ÅŸunu belirtelim birçok bitkisel çaylar metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rmak için kullanÄ±lÄ±r. chia tohumu nedir diye oldukça fazla sorulduÄŸundan önce chia'nÄ±n ne olduÄŸunu anlatalÄ±m. Chia tohumlarÄ± chia bitkisinden elde edilen bir tahÄ±ldÄ±r. Fakat bazen bu durum yeterli olmaz. Bunun yanÄ±nda özellikle çok fazla acÄ±kan ve doymayanlar için destekleyici ürünler yada gÄ±dalar kullanmak gerekir. Bu alanda etkisi kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ olan chia tohumu önerebiliriz. En baÅŸta da belirttiÄŸimiz gibi chia tohumlarÄ± diyete destek verici gÄ±da olmaktadÄ±r. Fakat özellikle tok tutma etkisi büyük olan chia tohumu gerçekten kilo vermeye yardÄ±mcÄ± bir üründür. Birçok özelliÄŸi bulunan chia tohumunu kÄ±saca özetlemek gerekir ise;

Ä°çerisinde bulunan protein, omega3 ve yaÄŸlardan kaynaklÄ± günlük vitamin desteÄŸini vücuda saÄŸlar.</li>

Tokluk hissi verir

Ä°çerisinde mineraller bulunur

YaÄŸ yakma özelliÄŸi vardÄ±r

MetabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r

Diyet destekleyici ve yardÄ±mcÄ± unsur olarak kullanÄ±labilinir.

Detoks içeceÄŸine karÄ±ÅŸtÄ±rabilir

Yemek veya tatlÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n içine koyabilirsiniz.

Chia kilo vermek için nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r?

Ä°ÅŸte bu ve daha fazla özelliÄŸi olan chia tohumu ile sizde yaza girmeden kilolardan kurtulabilirsiniz. Birçok ünlü bu senenin trend ve en etkili diyet destek ürünü olarak bu tohumlarÄ± önermektedir. Yemeklere kullanabileceÄŸiniz gibi günde iki kere çayÄ±nÄ± da yaparak içebilirsiniz. Bir nevi hem çay hem de yemeklerde kullanabileceÄŸiniz bu ürün ile olmak istediÄŸiniz kiloya ulaÅŸmanÄ±z mümkün olan bu ürünün nimetlerinden faydalanmanÄ±n tam zamanÄ±dÄ±r. Ülkemizde yetiÅŸmesi mümkün olan bu tohumlar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda uzun zamandÄ±r yetiÅŸtiriliyor. AyrÄ±ca bu tohum için illaki ülkemizde mart ayÄ± hava koÅŸullarÄ± olmasÄ± lazÄ±mdÄ±r. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda satÄ±ÅŸÄ± uzun zamanÄ±dÄ±r olan fakat ülkemizde bu sene ön plana çÄ±kan bu ürünü sizlerde araÅŸtÄ±rabilirsiniz.

Chia fiyatÄ± ne kadar?

Ä°lk yazÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda da belirttik chia tohumu diyet destekleyici bir ürün olmaktadÄ±r. chia tohumu fiyatlarÄ± deÄŸiÅŸken olup anlÄ±k kampanyalarlar fiyatÄ± deÄŸiÅŸebilmektedir. Tek baÅŸÄ±na onu kullanarak kilo vermek mümkün deÄŸildir. EÄŸer tam etki almak istiyorsanÄ±z diyete destek için bu üründen faydalanabilirsiniz. AyrÄ±ca spor tutkunu biri iseniz bu ürün ile daha çabuk yaÄŸ yakmaya baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Yekelere karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labildiÄŸi gibi chia çayÄ±nÄ± da içmeniz mümkün olmaktadÄ±r.