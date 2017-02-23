Ana Sayfa | ÅžÄ°RKET HABERLERÄ° 23/02/2017 13:16

Online Astropay Kart sistemleri


GÃ¼nÃ¼mÃ¼z de kullanÄ±mÄ± git gide artan Astropay cardÄ±n birÃ§ok kullanÄ±m alanÄ± da beraberinde gelmektedir. Genel olarak online oyunlarda geÃ§en bu Astropay pinleri miktarlara gÃ¶re deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶stermektedir. En ucuz Astropay kart olan 5 usd den baÅŸlayÄ±p 1000 usd e kadar Ã§Ä±kabilmektedir. Astropayâ€™Ä±n eÄŸlence siteleri dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸok alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesinde kullanÄ±mÄ± mevcuttur.

Astropay cardÄ±n birçok kullanÄ±m alanÄ± da beraberinde gelmektedir. Genel olarak online oyunlarda geçen bu Astropay pinleri miktarlara göre deÄŸiÅŸkenlik göstermektedir. En ucuz Astropay kart olan 5 usd den baÅŸlayÄ±p 1000 usd e kadar çÄ±kabilmektedir. Astropay’Ä±n eÄŸlence siteleri dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸok alÄ±ÅŸveriÅŸ sitesinde kullanÄ±mÄ± mevcuttur.

 

Güvenilir Astropay

 

Astopay almak için öncelikle ne kadarlÄ±k bir miktar alacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± belirlemeniz gerekmektedir. 1 dolar 1 Astropay olarak karÅŸÄ±lÄ±k bulur ancak satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan sitelerde bunun üzerine bir miktar kar payÄ± eklenir ve o ÅŸekilde satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±r. Astropay kart 16 haneli bir kart numarasÄ±, 4 haneli bir cvv numarasÄ± ve tarihten ibarettir.  AlÄ±nmak istenen Astropay’Ä±n komisyonu kart miktarÄ± artÄ±kça komisyonu düÅŸmektedir. Örnek olarak 5 Astropay da ki komisyon ile 500 arasÄ±n ki pay oldukça farklÄ±dÄ±r.

Güvenilir Astropay almak için çok fazla seçeneÄŸiniz yoktur, malum sektör sanal olunca güven vermiÅŸ siteleri tercih etmeniz rahat bir alÄ±ÅŸveriÅŸ için menfaatinizedir.

 

Astropay FiyatlarÄ±

 

Astropay fiyatlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸken olmasÄ±nÄ±n sebebi dolar kurun da ki deÄŸiÅŸiklikten kaynaklanmaktadÄ±r. Örnek verecek olursak bugün 44 TL olan 10 dolar yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce 35 TL idi. Ucuz Astropay her zaman doÄŸru yerde olduÄŸunuz anlamÄ±na gelmez, fiyatÄ±n gerçeÄŸe yakÄ±n olmasÄ± önemlidir.

 

KartsÄ±z Yükleme Astropay

 

 

KartsÄ±z yüklemelerin en baÅŸÄ±nda Astropay gelmektedir. Sitenin Astropay ile öde yada Astropay ile al kÄ±sÄ±mlarÄ±na girip kart numarasÄ±, cv ve tarihi sÄ±rasÄ± ile girip onayladÄ±ktan sonra, bir kaç saniye içinde ödemeniz ve yatÄ±rma iÅŸleminiz gerçekleÅŸmiÅŸ olacaktÄ±r. HÄ±zlÄ± bir alÄ±ÅŸveriÅŸ için Astropay en ideal yöntemdir. Hiçbir ÅŸekilde ÅŸahsi bilgi paylaÅŸmanÄ±za gerek kalmaz.

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