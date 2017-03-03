TÃ¼p bebek kaÃ§ yaÅŸÄ±na kadar uygulanabilir?

KadÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± 35 ve Ã¼zeri ise, yumurtalÄ±k rezervleri azalmÄ±ÅŸ ise tÃ¼p bebek tedavisi uygulanabilmektedir. Daha az ciddi durumlarda ise tÃ¼p bebek tedavisi yerine aÅŸÄ±lama yÃ¶ntemi ya da diÄŸer yardÄ±mcÄ± Ã¼reme yÃ¶ntemleri uygulanabilmektedir.

· KadÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± 35 ve üzeri ise, yumurtalÄ±k rezervleri azalmÄ±ÅŸ ise tüp bebek tedavisi uygulanabilmektedir. Daha az ciddi durumlarda ise tüp bebek tedavisi yerine aÅŸÄ±lama yöntemi ya da diÄŸer yardÄ±mcÄ± üreme yöntemleri uygulanabilmektedir. Tüp bebek tedavisi, yardÄ±mcÄ± üreme yöntemleri arasÄ±nda en baÅŸarÄ±lÄ± tedavi ÅŸeklidir. KÄ±sÄ±rlÄ±k sorunu yaÅŸayan çiftlerin tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olma ÅŸansÄ± mümkündür. Ancak her kÄ±sÄ±rlÄ±k sorunu yaÅŸayan çifte tüp bebek tedavisi uygulanmamaktadÄ±r. Tüp bebek tedavisi uygulanabilecek kÄ±sÄ±rlÄ±k sorunlarÄ± ise aÅŸaÄŸÄ±daki gibidir. Bunlar:

· Çikolata kisti sorunu olan kadÄ±nlar,

· Tüpleri tÄ±kalÄ± ya da tüplerle ilgili sorunlarÄ± olan kadÄ±nlar,

· Tek yumurtalÄ±ÄŸÄ± olan ve yumurtalÄ±k rezervleri yetersiz olan kadÄ±nlar,

· Sperm sayÄ±sÄ±nda düÅŸüklük olan erkekler,

· Sperm morfolojisinde sorun olan erkekler,

· Azospermi gibi sperm sayÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± durumlar,

· Genetik geçiÅŸli hastalÄ±klara sahip çiftler,

· Miyom, polip gibi yapÄ±lar,

· KadÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± 35 ve üzeri ise, yumurtalÄ±k rezervleri azalmÄ±ÅŸ ise tüp bebek tedavisi uygulanabilmektedir. Daha az ciddi durumlarda ise tüp bebek tedavisi yerine aÅŸÄ±lama yöntemi ya da diÄŸer yardÄ±mcÄ± üreme yöntemleri uygulanabilmektedir.

Bkz: http://kadirsavan.com/tup-bebek-kac-yasina-kadar-uygulanabilir/

KadÄ±nÄ±n yaÅŸÄ±, tüp bebek tedavisinin uygulanmasÄ± için oldukça önemli bir faktördür. KadÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± ilerledikçe hem doÄŸal yollardan, hem tüp bebek tedavisi ile gebelik ÅŸansÄ± azalmaktadÄ±r.

KadÄ±nlar yaÅŸlandÄ±kça, doÄŸurganlÄ±klarÄ± yumurtalÄ±klarÄ±nda normal, yaÅŸla iliÅŸkili deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle düÅŸmektedir. Bir kadÄ±n fetus 16-20 haftalÄ±k gebeliÄŸin (6-7 milyon) en yüksek yumurta sayÄ±sÄ±na sahip olacak; DoÄŸumda bu sayÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 milyona düÅŸmekte ve ergenlik dönemine göre yaklaÅŸÄ±k 300.000'e düÅŸmektedir. Bu sabit ve dinamik düÅŸüÅŸ süreci menopoz kadar devam eder ve doÄŸum kontrol haplarÄ±, hamilelik veya yumurtlamayla kesintiye uÄŸramaz. Bu yumurta deposundan, bir kadÄ±nÄ±n üreme yÄ±llarÄ±nda yumurtlamayacak olan yumurta sayÄ±sÄ± 500'den az olur ve geri kalanÄ± ise "atrezisi" adÄ± verilen dejeneratif bir iÅŸleme tabi tutulacak. Atreziyi hÄ±zlandÄ±rmak sigara içmek ve erken menopozla baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r. Bir kadÄ±n menopoza yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, yumurtalÄ±klar follikül uyarÄ±cÄ± hormona (FSH) ve lüteinizan hormona (LH) daha kötü bir yanÄ±t verir. Sonuç olarak, bu hormonlarÄ±n üretimi, yumurtalÄ±k tepkisini arttÄ±rmak amacÄ±yla hipofiz bezi tarafÄ±ndan arttÄ±rÄ±lÄ±r. Bu nedenle, biyolojik ovarian reaksiyon olan FSH ve östradiol (E2) ölçümleri, yumurtalÄ±k rezervi ve doÄŸurganlÄ±k kabiliyeti için biyolojik belirteç olarak görev yapmaktadÄ±r. Bu kan testi menstruasyon döngüsünün ikinci veya üçüncü gününde yapÄ±lÄ±r (geleneksel olarak, akÄ±ÅŸÄ± ilk günü döngü günü 1'dir). KadÄ±n, 48-53 yaÅŸlarÄ±nda menopoz dönemine geldiÄŸinde, yumurtalÄ±klarda yumurta az miktarda bulunur ya da hiç yumurta bulunmaz. HamileliÄŸin olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, kadÄ±n yaÅŸÄ± son derece önemlidir. AsÄ±l mesele yumurta miktarÄ± ve kalitesi, daha sonra döllenmeden sonra embriyo kalitesine dönüÅŸür. YaÅŸla birlikte infertilitenin artmasÄ± iyi belgelenmiÅŸ bir sorundur ve modern toplumda en belirgin olanÄ±dÄ±r.

Tedavi ile baÅŸarÄ±lÄ± gebelik sonuçlarÄ±, özellikle kadÄ±nÄ±n kendi yumurtalarÄ±nÄ± kullanÄ±rken kadÄ±n yaÅŸÄ±yla ilgilidir. ÇoÄŸu klinikte belirli bir üst yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± vardÄ±r ve bundan sonra kadÄ±nlarÄ±n kendi yumurtalarÄ± ile in vitro fertilizasyon (IVF) yapmazlar. Erkek partnerin yaÅŸÄ± önemli deÄŸildir. Bunun nedeni, tüm diÅŸi yumurtalarÄ±n doÄŸumda mevcut olmasÄ±, oysa ergenlik çaÄŸÄ±ndan sonra spermlerin sürekli olarak üretilmesidir. Yumurtalar zamanla yaÅŸlanÄ±rken yeni spermler üretim hattÄ±ndan üretilmeye devam eder.

Peki, tüp bebek kaç yaÅŸÄ±na kadar uygulanabilir?

Tüp bebek tedavisinde yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± yoktur. KadÄ±nÄ±n menopoza girmemesi, yumurtalÄ±klarÄ±ndan en az birinin saÄŸlam olmasÄ± ve gebelik durumunda yaÅŸanabilecek olumsuz durumlarÄ±n olmamasÄ± koÅŸuluyla, tüp bebek tedavisi üreme çaÄŸÄ± devam ettiÄŸi sürece uygulanabilir. Ancak bilinmesi gereken en önemli nokta, yaÅŸ ilerledikçe tüp bebek ÅŸansÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. 35 yaÅŸÄ±ndan sonra tüp bebek tedavisinde baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± düÅŸer. YaÅŸ ilerledikçe, örnek olarak kadÄ±nÄ±n 45 yaÅŸÄ±nda olmasÄ± durumunda, tüp bebek tedavisinde baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± oldukça azalmaktadÄ±r. Bu sebeple de tüp bebek uzmanÄ±, tedavinin uygulanmamasÄ± durumunun daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±na karar verebilir. Ancak kadÄ±nÄ±n yumurtalÄ±klarÄ± ve yumurta rezervleri saÄŸlam ise bu aÅŸamada tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Tüp bebek tedavisi için bu aÅŸamada hastanÄ± muayene edilmesi ve durumuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

Kaynak: http://kadirsavan.com/