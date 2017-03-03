DHI TekniÄŸi SaÃ§ ekimi Tulip medical ile Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye'ye 5 YÄ±ldÄ±zlÄ± otel dahil

Hedeflerimize ulaÅŸmak iÃ§in SaÃ§ OnarÄ±mÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n ilk kalite standardizasyonu olan DHI Tam BakÄ±m Sistemini geliÅŸtiren kliniklerle Tulip Medikal hizmetinizde. GÃ¼venlik, DoÄŸal SonuÃ§lar, Maksimum BÃ¼yÃ¼me DHI olarak aÃ§Ä±k ve basit bir hedefi var Tulip medical'in. Tulip Medical'den Dr. Zafer KAYNAR yazdÄ±. Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye'ye ekonomik saÃ§ ekimi. 5 GÃœN 3-4 YILDIZLI OTEL DAHÄ°L SAÃ‡ NAKLÄ° MIKROPEN DHI TEKNÄ°ÄžÄ° Ä°LE

Tulip medical, Turkish Healthcare Travel Council üyesidir. Seanstan önce bu iki seçeneÄŸi DHI SertifikalÄ± TÄ±p UzmanÄ± ile birlikte deÄŸerlendiriniz. DHI tekniÄŸi ile her saç kökünü donör bölgeden teker teker çÄ±karÄ±yoruz ve öncesinde hiçbir delik veya yÄ±rtÄ±k açmadan doÄŸrudan ekiyoruz. Tulip Medical'den Dr. Zafer KAYNAR yazdÄ±. Ä°ngiltere'den Türkiye'ye ekonomik saç ekimi. 5 GÜN 3-4 YILDIZLI OTEL DAHÄ°L SAÇ NAKLÄ° MIKROPEN DHI TEKNÄ°ÄžÄ° Ä°LE.

SAÇ NAKLÄ° MIKROPEN DHI TEKNÄ°ÄžÄ° Ä°LE £2999 BAÅžLAYAN FÄ°YATLARLA.

5 GÜN 3-4 YILDIZLI OTEL DAHÄ°L

BÄ°LGÄ° Ä°ÇÄ°N London Network Office

Tulip Medical Adres:

9 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1JX

e-mail: medical@tulipholidays.com

Tel: 020 8211 1105

DHI'nin özel tekniÄŸi günümüzde mevcut olan saç onarÄ±m tekniklerinden çok daha geliÅŸmiÅŸtir. DHI NeÅŸter ve DikiÅŸ Gerektirmez! Tulip Medical'den Dr. Zafer KAYNAR yazdÄ±.

Ä°ÅŸte saç ekiminde bilmeniz gerekenler

DHI'nin özel tekniÄŸi günümüzde mevcut olan saç onarÄ±m tekniklerinden çok daha geliÅŸmiÅŸtir. DHI NeÅŸter ve DikiÅŸ Gerektirmez! Hedeflerimize ulaÅŸmak için Saç OnarÄ±mÄ±nda dünyanÄ±n ilk kalite standardizasyonu olan DHI Tam BakÄ±m Sistemini geliÅŸtiren kliniklerle Tulip Medikal hizmetinizde.: Güvenlik - DoÄŸal Sonuçlar - Maksimum Büyüme DHI olarak açÄ±k ve basit bir hedefimiz var: saçÄ±nÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve doÄŸal görünmesini saÄŸlamak için saç yenileme teknolojisindeki en son ve en geliÅŸmiÅŸ yeniliklerden yararlanmak. Devrim niteliÄŸindeki en yeni DHI tekniÄŸinde neÅŸter kullanmaya gerek kalmaz, yara izi olmaz ve en önemlisi kliniklerimizden birine gerçekleÅŸtireceÄŸiniz tek bir ziyaretle mükemmel derecede doÄŸal sonuçlar elde edersiniz. Ä°ÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda saçÄ±nÄ±z ömür boyu doÄŸal olarak büyümeye devam eder. Bu yeni ve geliÅŸmiÅŸ tekniÄŸin temel amacÄ± graftlarÄ±n iÅŸleme tabi tutulmasÄ±nÄ± ve deri dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±klarÄ± süreyi azaltarak saç köklerinin hayatta kalma ve büyüme oranÄ±nÄ± artÄ±rmaktÄ±r.

NASIL UYGULANIR

DHI tekniÄŸi ile her saç kökünü donör bölgeden teker teker çÄ±karÄ±yoruz ve öncesinde hiçbir delik veya yÄ±rtÄ±k açmadan doÄŸrudan ekiyoruz.

BazÄ± durumlarda saç kökleri çÄ±karÄ±ldÄ±ktan hemen sonra ekilmektedir, buna A Protokolü diyoruz. DiÄŸer durumlarda çÄ±karma ile ekme arasÄ±nda biraz zaman geçiyor, buna da B Protokolü diyoruz (Direkt Ekim).

Seanstan önce bu iki seçeneÄŸi DHI SertifikalÄ± TÄ±p UzmanÄ± ile birlikte deÄŸerlendiriniz.

DHI tekniÄŸi neden bu kadar iyi ve onu diÄŸer tekniklerden üstün kÄ±lan ÅŸey nedir?

* DHI Saç Ekim Sistemi aÅŸaÄŸÄ±dakileri içermez: Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE), çizik, yara veya delik!

* Mükemmel ve % 100 doÄŸal sonuçlar veren basit ama çok geliÅŸmiÅŸ ve tÄ±bbi prosedürdür!

* Ä°ÅŸlem sonrasÄ± çok az ilaç kullanÄ±mÄ± gereklidir.

* Yeni saç kökleri DHI Ekici ile yerleÅŸtirildiÄŸinden iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda delik açÄ±lmasÄ±na gerek kalmaz.

* Ä°ÅŸlem tamamen uzmanlarimiz tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmektedir (makine veya yardÄ±mcÄ± kullanÄ±lmaz).

Daha eski tekniklerde mikroskobik inceleme, tuzlu su ile koruma iÅŸlemi ve saç sayÄ±mÄ± aÅŸamalarÄ±nda saç köklerinin iÅŸleme tabi tutulmasÄ± gerekiyordu.

AVANTAJLAR

* Mikroskop gerekmez, böylece saç kökleri yoÄŸun Ä±ÅŸÄ±k ve Ä±sÄ±ya maruz kalmaz.

* GraftlarÄ±n iÅŸleme tabi tutulmasÄ±na gerek kalmaz, böylece saç köklerinin hayatta kalma oranÄ± artar.

* Graftlar daha az kurutulur (deri dÄ±ÅŸÄ±nda en az süre)

* Daha az anestezi ve ilaç gereklidir.

* GraftlarÄ±n hayatta kalma oranÄ± artar.

* Ekilen saç köklerinin çoÄŸu hemen anajen evresine girdiÄŸinden saçlar erken büyür.

Direkt Saç Ekim tekniÄŸi baÄŸÄ±msÄ±z saç köklerinin iÄŸne batmasÄ± hissinden baÅŸka bir ÅŸey hissettirmeyen özel olarak tasarlanmÄ±ÅŸ bir aletle çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlar. YalnÄ±zca saçÄ± çÄ±karmakla kalmÄ±yoruz, aynÄ± zamanda yaÄŸ bezleri ve dÄ±ÅŸ zarlar dahil olmak üzere ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ± da çÄ±karÄ±yoruz.

Bunlar baÅŸarÄ±lÄ± ekim için son derece önemlidir, aksi takdirde yeni ekilen saçlarÄ±n hayatta kalma ÅŸansÄ± azalabilir.

DHI'nÄ±n devrim niteliÄŸindeki saç ekim yöntemi saç onarÄ±m alanÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirdi ve baÅŸÄ±nÄ±zÄ±n kelleÅŸmiÅŸ kÄ±smÄ±nda yeniden saç çÄ±kmasÄ±nÄ± basit bir hale getirdi. ArtÄ±k saç dolu baÅŸÄ±nÄ±zla genç görünümünüzü tekrar kazanmak için saç ekim iÅŸlemini ciddi ÅŸekilde düÅŸünmemeniz için hiçbir sebep kalmadÄ±.

DHI tekniÄŸi, yeni müÅŸterilerimizin hayat deÄŸiÅŸtirici ve acÄ±sÄ±z bulduÄŸu sofistike, hÄ±zlÄ±, ve tatmin edici sonuçlar veren yeni bir tekniktir.

Detayli bilgi icin lutfen Tulip Medical uzman ekiplerinden bilgi alabilirsiniz.

Dr. Zafer KAYNAR

TULIP MEDICAL

BÄ°LGÄ° Ä°ÇÄ°N London Network Office

Tulip Medical Adres:

9 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1JX

e-mail: medical@tulipholidays.com

Tel: 020 8211 1105