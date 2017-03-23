Ana Sayfa | ÅžÄ°RKET HABERLERÄ° 23/03/2017 16:04

Elektronik Sigara Ve DiÄŸer Sigaralar ArasÄ±ndaki Farklar Nelerdir?

Elektronik sigara hakkÄ±nda her ÅŸey

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde her Ã§eÅŸit ve her zevke gÃ¶re deÄŸiÅŸik sigaralar Ã¼retilmektedir. Normal paket sigaralar, kokulu sigaralar ve elektronik sigaralar gibi Ã§ok Ã§eÅŸitli sigara modelleri piyasalarda yerini almÄ±ÅŸ durumdadÄ±r.

Bu sigaralar birbirinden çok farklÄ± özelliklere sahiptir ve her nokta da birbirinden ayrÄ±lmaktadÄ±r. Ä°lk olarak ekonomik konuda birbirlerine göre farklÄ±lÄ±k göstermektedir. Normal paket sigaralar içtikçe bitmektedir ve bu sigaralar bittikçe para vererek yerine yenisini almak gerekmektedir ancak e-sigara modelleri içerisinde öyle bir durum yoktur. Bu sigaralar elektronik bir makine gibidir ve içtikçe bitme gibi bir durumu olmakmaktadÄ±r. Bu sigara içerisinde yer alan kÄ±sÄ±mlara bakÄ±lacak olursa il olarak pil kÄ±smÄ± yer almaktadÄ±r. Bu sigaranÄ±n sigara iÅŸlevini gerçekleÅŸtirebilmesi için bir miktar enerji ihtiyacÄ± vardÄ±r bu ihtiyacÄ± da pil ile karÅŸÄ±lamaktadÄ±r. DiÄŸer bir kÄ±sÄ±m hakkÄ±nda bilgi verecek olursak atomizer isimli kÄ±sÄ±m yer almaktadÄ±r. Bu kÄ±sÄ±mda enerjinin üretim sürecini hÄ±zlandÄ±rÄ±r ve sigara gibi buhar çÄ±karma olayÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesine yardÄ±mcÄ± olur. Son kÄ±sÄ±ma bakÄ±lacak olursa da, bu son kÄ±sÄ±m kartuÅŸ kÄ±smÄ± olarak isimlendirilir. Bu kartuÅŸlarÄ±n görevi ise sigara için üretilen buharÄ±n daha çok çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlar.

Elektronik SigarayÄ± Nerelerden Temin Edebilirim?

Elektronik sigara içerisinde yer alan mekanik sistemi öÄŸrendiniz ve bu sigaranÄ±n ne kadar ekonomik olduÄŸu konusunda karar kÄ±ldÄ±nÄ±z. Bundan sonra yapÄ±lmasÄ± gereken ise bu ürünü nereden alacaÄŸÄ±nÄ±za karar vermek. Bu ürünü satan bazÄ± bayiler yer almaktadÄ±r ya da likit satan bazÄ± maÄŸazalarda da yer almaktadÄ±r. Son olarak ta internet üzerinde bu sigaralarÄ±n da satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± satÄ±ÅŸ maÄŸazalarÄ± bulunmaktadÄ±r. http://www.elektroniksigara.co/ üzerinden istediÄŸiniz sigara modeline karar vererek ürünü istediÄŸiniz gibi alabilmeniz mümkün.

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