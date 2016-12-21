CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Putin'e taziye mektubu gÃ¶nderdi

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e taziye mektubu gÃ¶nderdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±cÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin, "Bu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ranlar hiç ÅŸüphesiz iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin bozulmasÄ±nÄ± ve normalleÅŸme sürecinin darbe almasÄ±nÄ± isteyenlerdir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.CHP BasÄ±n Birimi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, Karlov'un öldürülmesi dolayÄ±sÄ±yla, Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e bir taziye mektubu gönderdiÄŸi belirtildi.

Mektubunda, Karlov'un provokatif bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla alçakça öldürülmesinin kendilerini derinden sarstÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bu saldÄ±rÄ±yÄ± en ÅŸiddetli ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor, SayÄ±n Büyükelçi Karlov'un ailesine ve dost Rus halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu taziye mektubunda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n tüm boyutlarÄ±yla ve baÄŸlantÄ±larÄ±yla ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, yeniden normalleÅŸme sürecine giren Türkiye-Rusya iliÅŸkilerinin saÄŸlÄ±klÄ± bir zeminde ilerlemesine de katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Bu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ranlar hiç ÅŸüphesiz iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin bozulmasÄ±nÄ± ve normalleÅŸme sürecinin darbe almasÄ±nÄ± isteyenlerdir. SoÄŸukkanlÄ± bir ÅŸekilde olayÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p iliÅŸkilerimizi daha da geliÅŸtirmemiz, bize tuzak kuranlara en iyi cevabÄ± teÅŸkil edecektir. SaygÄ± ve iyi niyet dileklerimle."