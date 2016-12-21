Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/12/2016 17:40

Anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle MHP ve CHP'li vekiller birbirine girdi


TBMM Genel Kurulu'nda anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle kavga eden MHP'li ve CHP'li vekilleri partili arkadaÅŸlarÄ± ancak ayÄ±rabildi.

TBMM Genel Kurulu'nda MHP'li ve CHP'li vekiller anayasa üzerinden tartÄ±ÅŸmaya girdi. Kavga eden vekilleri partili arkadaÅŸlarÄ± ayÄ±rdÄ±. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda MHP'li vekiller ile CHP'li vekiller arasÄ±nda anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±.

ANAYASA TARTIÅžMASI NEDENÄ°YLE BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE GÄ°RDÄ°LER

TBMM Genel Kurulunda MHP milletvekilleri Mehmet Necmettin AhrazoÄŸlu ve Ahmet Selim Yurdakul ile CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, anayasa konusunda tartÄ±ÅŸtÄ±. MHP'li Erkan Haberal, vekilleri sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

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