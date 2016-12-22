Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/12/2016 09:47

Putin Karlov'un korumasÄ± neden yoktu sorusunu bÃ¶yle cevapladÄ±


Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, BÃ¼yÃ¼kelÃ§inn suikastÄ±yla ilgili konuÅŸarak, Karlov'un korumalarÄ±nÄ±n neden olmadÄ±ÄŸÄ± konusuna deÄŸindi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nÄ±n Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un korumalarÄ±nÄ±n yokluÄŸu ile ilgili eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Sputnik'in haberine göre Putin, Rusya BüyükelçiliÄŸi'nde görevli silahlÄ± korumalarÄ±n sadece büyükelçilik arazisinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

"SÄ°LAHLI KORUMA SADECE BÜYÜKELÇÄ°LÄ°K ARAZÄ°SÄ°NDE ÇALIÅžIR"

Rusya parlamentosunun her iki kanadÄ±n temsilcileriyle görüÅŸen Putin, "Ortak bir kural var, bu kurala göre büyükelçiliÄŸin silahlÄ± korumasÄ± sadece büyükelçilik arazisinde çalÄ±ÅŸÄ±r, dÄ±ÅŸarÄ±ya silahla çÄ±kamaz. Sorun da bu. Bu sadece Türkiye'de deÄŸil çoÄŸu ülkede böyle" dedi.Rus lider, "BazÄ± ülkelerde, oradaki süreçler dikkate alÄ±narak, farklÄ± uygulama için anlaÅŸmaya varÄ±labilirdi. Bunu kabul ediyorum" diye ekledi. 

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