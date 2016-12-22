BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkiye'nin rejimi Cumhuriyet, bizim ki rejim deÄŸil sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi dedi

AK Parti 114. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'ndan sonra konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili eleÅŸtirilerine karÅŸÄ±lÄ±k yanÄ±t verdi.

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda "Kemal Bey" diye seslendiÄŸi CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun eleÅŸtirilerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Türkiye'nin rejimi belli, Cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, Ä°stiklal Harbi'ni kazandÄ±k, rejimi deÄŸiÅŸtirdik, adÄ±nÄ± Cumhuriyet koyduk. Bu tarihte kaldÄ±, o mesele 1923'te bitti. Åžimdi artÄ±k yönetim ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layacak, istikararÄ± esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bizimki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi, sistemin adÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemidir, nokta" dedi.

"MOSMOR OLURLAR"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda AK Parti'nin 316 imza verdiÄŸini de hatÄ±rlatarak, "AK Parti üzerine hesap yapanlar sonunda kendileri mosmor olur" yorumunda bulundu.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 114. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

"14 YÄ°ÄžÄ°DÄ°MÄ°ZÄ° ÅžEHÄ°T VERDÄ°K, KARARLILIÄžIMIZ ASLA SONA ERMEYECEK"

"Bugün 70 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n adÄ±na buradayÄ±z, biriz, beraberiz. Türkiye büyük bir mücadele içerisinde. Terörle mücadelemiz hem kendi topraklarÄ±mÄ±z içinde, hem de sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n ötesinde bütün ÅŸiddetiyle devam ediyor. Bu nedenle de zaman zaman ÅŸehitlerimiz oluyor. Dün maalesef FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± çerçevesinde El Bab'Ä± kuÅŸatan ve hakim yerlerini ele geçiren silahlÄ± kuvvetlerimizin kahraman askerlerimize alçak terör örgütünün pususu nedeniyle 14 yiÄŸit evladÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit verdik, yaralÄ±larÄ±mÄ±z var. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil ÅŸifalar niyaz ediyorum.DünyanÄ±n baÅŸ belasÄ± terör insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçtur. Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Türkiye'nin birliÄŸinin, beraberliÄŸinin daim olmasÄ± adÄ±na verilen büyük savaÅŸtÄ±r. Terör ve ÅŸiddet Türkiye'yi demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± asla sona erdirmeyecek. Terör karÅŸÄ±sÄ±nda her zaman olduÄŸu gibi birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi sonuna kadar koruyacaÄŸÄ±z.

"HALEP'TE 40 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°"

Güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda ciddi bir kaos var, otorite boÅŸluÄŸu var. Adeta hükümet yok. Halep'te yaÅŸanan insanlÄ±k dramÄ± bütün dünyanÄ±n gözü önünde cereyan ediyor. Dünya yine saÄŸÄ±r, yine dilsiz. Türkiye her ÅŸartta, her zorluÄŸa raÄŸmen her zaman olduÄŸu gibi bu insanlÄ±k dramÄ±na, bu vahÅŸete kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±. STK'larÄ±mÄ±z, KÄ±zÄ±layÄ±mÄ±z, AFAD yetkililerimiz gecikmeden oradaki mazlum, masum, maÄŸdur insanlara yardÄ±m ellerini ulaÅŸtÄ±rdÄ±lar. Parti teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z, belediyler yardÄ±mlarÄ± ulaÅŸtÄ±rmada seferber oldu. BaÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak üzere biz de muhataplarÄ±mÄ±zla yoÄŸun diplomasi görüÅŸmeleri yaptÄ±k, ateÅŸkesin gerçekleÅŸmesini saÄŸladÄ±k. Sivillerin Helep'ten tahliyesini baÅŸlattÄ±k, 40 bin civarÄ±nda sivil emniyetli bölgelere nakledilmiÅŸ durumda. Bu kolay olmadÄ±. Bölgede savaÅŸÄ±n bitmesini istemeyen, bu iÅŸi sektör haline getirmiÅŸ unsurlar her fÄ±rsatta barÄ±ÅŸa kurÅŸun sÄ±kmak için her türlü çabayÄ± gösterdiler. KararlÄ± tutumumuz muhataplarÄ±mÄ±z üzerindeki baskÄ±mÄ±zla bu insanlarÄ±n imdadÄ±na yetiÅŸmeyi baÅŸardÄ±k. Tahliyelerin saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde yürütülmesi için çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Biz inancÄ±mÄ±zÄ±n, insanlÄ±ÄŸÄ±n gereÄŸini yapÄ±yoruz.

AVRASYA TÜNELÄ°

Evvelsi gün dünyanÄ±n en önemli, mühendislik açÄ±sÄ±ndan en zor projesini yaptÄ±k, iki kÄ±tayÄ± denizin 106 metre altÄ±ndan bir tünelle birleÅŸtirdik. Bu proje daha bitmeden kendi alanÄ±nda 5 tane uluslararasÄ± ödül kazandÄ±. Dünyada yaprak kÄ±pÄ±rdamazken, Türkiye bir yÄ±l içerisinde ardÄ± ardÄ±na iki köprü ve bir tüneli hizmete aldÄ±. EcdadÄ±mÄ±z Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürüttü, onun torunlarÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve arkadaÅŸlarÄ± da trenleri ve arabalarÄ± da denizin altÄ±ndan geçirerek onlarÄ±n yolundan devam ediyor. Biz ecdadÄ±mÄ±zla gurur duyuyoruz, geçmiÅŸimizle gurur duyuyoruz.

Ekonomide, siyasette, hukukta, eÄŸitimde, altyapÄ±da, saÄŸlÄ±kta, hayatÄ±n bütün alanlarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayat kalitesini yükseltmek bizim ÅŸiarÄ±mÄ±z oldu, birçok hizmet devreye aldÄ±k. Bu baÅŸarÄ±da ÅŸüphesiz gönül gönüle yürüttüÄŸümüz her bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n emeÄŸi var. Bugüne kadar her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n derdiniz kendi derdimiz olarak gördük, bundan sonra da farklÄ± olmayacak. AmacÄ±mÄ±z birlik ruhunu temsil etmek. Bu muhabbeti kimse bozamaz, birliÄŸimize zarar veremez. Türkiye artÄ±k karanlÄ±k tezgahlar kurarak teslim alÄ±nacak ülke deÄŸildir. Türkiye artÄ±k ÅŸer odaklarÄ±nÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rabileceÄŸi bir ülke deÄŸildir. Biz kendimiz için deÄŸil, ülkemiz, milletimiz için yollara çÄ±ktÄ±k.

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

AK Parti kadrolarÄ± olarak siyaseti hizmet aracÄ± olarak gördük. Bir anayasa meselesi var. Bu anayasa konusu son 50 yÄ±ldÄ±r Türkiye siyasetini meÅŸgul eden bir konudur. 1980 darbesinden kalma bir vesayet anayasÄ±ndan kalma, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak mümkün olmuyor. Bu anayasanÄ±n deÄŸiÅŸmesi konusunda görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. Bütün partiler 2002'den bu yana yeni bir anayasa vaadi hep oldu. Öncelikli olarak iktidara geldiklerinde darbe anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek ve Türkiye'nin ihtiyacÄ± olan bir anayasa yapacaklarÄ±nÄ±n sözünü verdiler. Bugüne kadar derli toplu anlamlÄ± bir deÄŸiÅŸikliÄŸi gerçekleÅŸtirilemedi. 2007'de 367 icadÄ± ve bunun üzerine CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± Meclis'in seçememesi ve partimizin çözüm millette diye anayasada deÄŸiÅŸiklik yaparak CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n millet tarafÄ±ndan seçilmesini saÄŸlayan deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±. Daha sonra yargÄ± darbesi oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bu hamlesine karÅŸÄ± önemli düzenlemeler öngören deÄŸiÅŸikliÄŸi de AK Parti iktidarÄ±nda gerçekleÅŸtirdik.

Son yÄ±llarÄ±n en fazla tartÄ±ÅŸÄ±lan konusu, Türkiye'de hükümet yönetim sisteminin kalÄ±cÄ± istikrarÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle yönetimde, yönetim sistemini de içeren deÄŸiÅŸikliÄŸin gerçekleÅŸmesi tüm yönlerince tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. HalkÄ±n tamamÄ± artÄ±k bu konunun gündemden kalmasÄ±nÄ± bekliyor. Siyaset sorun üretme deÄŸil, siyaset sorun çözme yeridir. AK Parti sorunlarÄ± torunlara bÄ±rakmadan çöze çöze bugünlere gelen partinin adÄ±dÄ±r. Bu sorunu da çözmek bu kadrolara nasip olacak.

"CUMHURBAÅžKANLIÄžI SÄ°STEMÄ°..."

Hükümet sistemi deÄŸiÅŸiyor. CumhurbaÅŸkanÄ± var, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bakanlar kurulu, kabinesi var, bir de Meclis var. AynÄ± günde yapÄ±lan bir seçim var, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi gibi. Bu getirilen sistemde bunun aynÄ±sÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n seçiyorsunuz ve Meclis üyelerini de aynÄ± anda seçiyorsunuz. DolayÄ±sÄ±yla bir günde seçimi tamamlÄ±yorsunuz. CumhurbaÅŸkanÄ± yüzde 50'nin altÄ±nda kalÄ±rsa iki hafta sonra yeniden seçim yapmak ihtiyacÄ± olabilir.

SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu bir türlü anlamak istemiyor, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, Cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, Ä°stiklal Harbi'ni kazandÄ±k, rejimi deÄŸiÅŸtirdik, adÄ±nÄ± Cumhuriyet koyduk. Bu tarihte kaldÄ±, o mesele 1923'te bitti. Åžimdi artÄ±k yönetim ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layacak, istikararÄ± esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bizimki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi, sistemin adÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemidir, nokta. Ä°ki irade birbirine karÅŸÄ± bir nüfuzu yok, üstünlüÄŸü yok. VatandaÅŸ diyor ki, sen memleketin iÅŸini yapacaksÄ±n. Meclis'e de diyor ki, sen de CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n ihtiyacÄ± olan kanunlarÄ± çÄ±kar, memleketin huzuru, güvenliÄŸi için, demokrasimizin geliÅŸmesi için gerekli kanunlarÄ± çÄ±kar. Yetmez CumhurbaÅŸkanÄ± ve ekibini de takip et, verilen yetkileri doÄŸru kullanÄ±yor mu, bütçeyi yerli yerinde harcÄ±yor mu... Olay bu. Birisi Meclis, birisi CumhurbaÅŸkanÄ±. Hiç kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmaya gerek yok, diktatörlük geldik, gitti. Diyelim ki anlaÅŸamadÄ±lar, bir kriz olursa, o krizi yaÅŸamak mecburiyetinde deÄŸil Türkiye. CumhurbaÅŸkanÄ±'na seçime gitme yetkisi veriyor. Otomatik olarak Meclis de gidiyor. Meclis'e seçim kararÄ± alma yetkisi veriyor. DolayÄ±sÄ±yla ikisi birbiriyle anlaÅŸacak. CumhurbaÅŸkanÄ± yürütmeyle ilgili, icraatlarÄ±yla ilgili her türlü kararÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'yle alÄ±yor. BunlarÄ±n istisnasÄ± var. KiÅŸi hak ve hürriyetleriyle düzenlenemez, anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen alanlarda kararname düzenleyemiyor. Kanunla kararname arasÄ±nda uyumsuzluk varsa kanun esas alÄ±nÄ±yor. Burada da yasama yetkisini önplana alan bir mantÄ±kla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. Bu kararname ile eyaletler, fedarasyonlar kurabilir. Anayasa'nÄ±n baÅŸÄ±nda yazÄ±yor, üniter devlet yapÄ±sÄ± var, toprak bütünlüÄŸü baÄŸÄ±msÄ±z, demokratik, laik sistemden bahsediyoruz. Bunlar varken nasÄ±l böyle bir ÅŸey icat ediyorlar... 367 gibi bir ÅŸey. Türkiye ülkesiyle, milletiyle bir bütündür, toprak bütünlüÄŸünü bozacak yapÄ±lanmaya izin verilemez. Biz bu mücadeleyi niye yapÄ±yoruz, niye ÅŸehit kanlarÄ±mÄ±zÄ± döküyoruz? Ülkemizin birliÄŸi, bütünlüÄŸü için yapÄ±yoruz." dedi.