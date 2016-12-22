Melih GÃ¶kÃ§ek ve heyeti Moskova'ya gidecek

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, gelecek ay Moskova'ya Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle taziye ziyaretine gidecek

Melih Gökçek, Büyükelçi Karlov'un geçtiÄŸimiz günlerde öldürülmesiyle ilgili olarak, Rusya'dan gelen televizyon kanallarÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulundu. Rusya Kanal 1 Televizyonu ve Rusya Kanal 24 televizyonlarÄ±na ayrÄ± ayrÄ± verdiÄŸi röportajlarda Karlov'un öldürülmesindeki amacÄ± ve Türkiye-Rusya iliÅŸkilerini deÄŸerlendiren BaÅŸkan Gökçek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ben, Türkiye-Rusya iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi için çaba sarf eden kiÅŸilerin baÅŸÄ±ndayÄ±m. Çünkü tarihten gelen iliÅŸkileri olan ve Karadeniz'le komÅŸu olan bu iki ülke, hem ticaret hacmi açÄ±sÄ±ndan hem de bölge ve dünya barÄ±ÅŸÄ± açÄ±sÄ±ndan dost kalmalÄ± ve dostluklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmelidir. Rusya uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinin ardÄ±ndan bunun altÄ±nda FETÖ'cülerin olduÄŸunu her yerde anlattÄ±m. Hatta 15 Temmuz günü Putin'in danÄ±ÅŸmanÄ± Dugin beni ziyarete geldi. Darbe giriÅŸiminden 2-3 saat önce ben kendisine uçak düÅŸürme olayÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FETÖ'cülerin olduÄŸunu üstüne basa basa anlattÄ±m. SayÄ±n Dugin de bana aynÄ± düÅŸüncede olduklarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. SayÄ±n Büyükelçi Andrey Karlov'un kalleÅŸçe arkadan vurularak katledilmesinin arkasÄ±nda da bu FETÖ olduÄŸunu, olayÄ±n hemen ardÄ±ndan tüm televizyonlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±nda ve attÄ±ÄŸÄ±m tweet'lerde açÄ±kladÄ±m. Åžimdi geliÅŸmeler, benim bu görüÅŸümün ne kadar doÄŸru olduÄŸunu gösteriyor. Bu, tamamen uçak düÅŸürülme olayÄ±nda olduÄŸu gibi Türkiye-Rusya iliÅŸkilerini baltalamak için yapÄ±lan kalleÅŸçe bir giriÅŸimdir. Ancak sevindirici olan iki ülkenin lideri ErdoÄŸan ve Putin'in bu oyunu görmesi ve olayÄ±n üzerine bu ÅŸekilde gitmeleridir."

MOSKOVA'YA BAÅžSAÄžLIÄžI ZÄ°YARETÄ°

BaÅŸkan Gökçek, muhtemelen önümüzdeki ay içinde bir heyetle birlikte Moskova'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± için gideceklerini de açÄ±klayarak, "Moskova'ya giderek SayÄ±n Andrey Karlov'un öncelikle ailesini ziyaret edip, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi ileteceÄŸiz. DiÄŸer yandan bu ziyaretimizde Moskova Belediyesi ve Rus yetkililerini de ziyaret ederek, hem baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi sunacaÄŸÄ±z, hem de iki ülke iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi için görüÅŸ ve dileklerimizi aktaracaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.