Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/12/2016 17:11

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± tutuklandÄ±

Fatih GÃ¼rsul

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan DoÃ§. Dr. Fatih GÃ¼rsul tutuklandÄ±

FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Doç. Dr. Fatih Gürsul, "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 6 AralÄ±k'ta Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±kça tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen Gürsul'un mahkemedeki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Fatih Gürsul, Bylock'un kÄ±rmÄ±zÄ± kategorideki kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan

Nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸüpheli Fatih Gürsul'un ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ÅŸüpheli Fatih Gürsul hakkÄ±ndaki sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸüphelinin FETÖ'nün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± olan Bylock'un kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±. Eski Ä°stanbul Üniversitesi (Ä°Ü) ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne karanfil bÄ±raktÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine taziye ziyaretinde bulundu

melih gÃ¶kÃ§ek

Melih GÃ¶kÃ§ek ve heyeti Moskova'ya gidecek

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, gelecek ay Moskova'ya Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle taziye ziyaretine gidecek


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkiye'nin rejimi Cumhuriyet, bizim ki rejim deÄŸil sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi dedi

AK Parti 114. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'ndan sonra konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili eleÅŸtirilerine karÅŸÄ±lÄ±k yanÄ±t verdi.