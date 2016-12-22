CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± tutuklandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan DoÃ§. Dr. Fatih GÃ¼rsul tutuklandÄ±
FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Doç. Dr. Fatih Gürsul, "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 6 AralÄ±k'ta Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±kça tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen Gürsul'un mahkemedeki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Fatih Gürsul, Bylock'un kÄ±rmÄ±zÄ± kategorideki kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan
Nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸüpheli Fatih Gürsul'un ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ÅŸüpheli Fatih Gürsul hakkÄ±ndaki sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸüphelinin FETÖ'nün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± olan Bylock'un kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±. Eski Ä°stanbul Üniversitesi (Ä°Ü) ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.