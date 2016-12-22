BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne karanfil bÄ±raktÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine taziye ziyaretinde bulundu

YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ndeki Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Toplu AçÄ±lÄ±ÅŸ Töreni'nin kardÄ±ndan Rusya'nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸine gitti.Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± büyükelçilikte Rus yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Karlov'un resminin bulunduÄŸu kürsüye karanfil bÄ±raktÄ±.

"Karlov, artÄ±k Türk-Rus dostluÄŸunun ebedi simgesi olmuÅŸtur"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, elçilikte açÄ±lan taziye defterine ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:

"Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi SayÄ±n Andrey Karlov'u elim bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yitirmenin acÄ±sÄ±nÄ± yürekten hissediyorum. Bu alçak suikast ile Türkiye ve Rusya arasÄ±ndaki kapsamlÄ± iliÅŸkileri ve iki millet arasÄ±ndaki beÅŸeri köprüleri yÄ±kmak isteyenler amaçlarÄ±na ulaÅŸamayacak, suçlular tek tek tespit edilip layÄ±k olduklarÄ± cezaya çarptÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Müstesna bir dönemde, baÅŸarÄ± ile yürüttüÄŸü görevi süresince Rusya ile iliÅŸkilerimize büyük katkÄ±larda bulunan Karlov, artÄ±k Türk-Rus dostluÄŸunun ebedi simgesi olmuÅŸtur. AcÄ±mÄ±z derin. Türkiye ve Rusya iÅŸ birliÄŸini, halkÄ±mÄ±zÄ±n ortak çÄ±kar ve beklentileri doÄŸrultusunda geliÅŸtirme azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her zamankinden daha güçlüdür. ÅžahsÄ±m, hükümetim ve Türk milleti adÄ±na baÅŸta Büyükelçi Karlov'un deÄŸerli ailesi ve yakÄ±nlarÄ± olmak üzere tüm dost Rus halkÄ± ve hükümetine en kalbi taziyelerimi sunuyorum."