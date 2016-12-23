Economist yazdÄ± Putin ve ErdoÄŸan suikast sonrasÄ± yakÄ±nlaÅŸÄ±r mÄ±

Economist dergisi, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin Rusya ile TÃ¼rkiye'yi yakÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±

YazÄ±da cinayetle ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± aktaran dergi, saldÄ±rÄ±nÄ±n Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'a destek olmak için Rusya'nÄ±n giriÅŸtiÄŸi askeri müdahalenin protesto edildiÄŸi, genel olarak barÄ±ÅŸçÄ± eylemlerden sonra düzenlendiÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor.

Economist, hem CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan hem de Rus mevkidaÅŸÄ± Vladimir Putin'in saldÄ±rÄ±yÄ± bir "provokasyon" olarak nitelediÄŸini ve teröre karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸini güçlendirme taahhüdünde bulunduÄŸunu aktarÄ±yor.

Dergi Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "suikastÄ±n iliÅŸkilere zarar vermesine müsaade etmeyeceÄŸiz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve Moskova'daki Suriye toplantÄ±sÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gerçekleÅŸtirildiÄŸini de söylüyor.

'Suriye'de ortak zemin buldular'

Economist ÅŸöyle devam ediyor;

"Karlov 2013'te Ankara'da görevlendirilmiÅŸti ve Türk Hava Kuvvetleri'nin Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ± KasÄ±m 2015'te düÅŸürmesinden sonra bile orada kaldÄ±. ErdoÄŸan olaydan dolayÄ± özür diledi ve yaz aylarÄ±nda Putin'le St Petersburg'da buluÅŸtular. Ä°ki taraf o günden beri iliÅŸkilerde yumuÅŸamayÄ± baÅŸlattÄ±lar ve bir boru hattÄ± anlaÅŸmasÄ± imzalayÄ±p ekonomik iliÅŸkileri geliÅŸtirme taahhüdünde bulundular. AyrÄ±ca Suriye'de de ortak bir zemin buldular. Bu hiç kolay olmadÄ±. Türkiye Esad rejimiyle savaÅŸan Ä°slamcÄ± isyancÄ± güçlere savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan beri destek veriyordu. Rusya ise bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir onlarÄ± bombalÄ±yordu. ErdoÄŸan'Ä±n birliklerinin geçen AÄŸustos'ta Suriye'nin kuzeyine girebilmesi ve IÅžÄ°D ile Kürt savaÅŸçÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r bölgesinden sürmesi de Rusya'nÄ±n onayÄ±yla oldu. Son günlerde de, Suriye güçlerinin aylarca kuÅŸatma altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Halep'ten tahliyeyi müzakere ettiler."

Dergi, henüz Karlov'un katilinin iddia ettiÄŸi gibi Rusya'nÄ±n Suriye'de yaptÄ±klarÄ±nÄ±n intikamÄ± için mi, yoksa her iki tarafÄ±n da söylediÄŸi gibi Türkiye ve Rusya iliÅŸkilerini bozmak için mi bu cinayeti iÅŸlediÄŸinin veya yalnÄ±z hareket edip etmediÄŸinin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

'Putin ve ErdoÄŸan daha da yakÄ±nlaÅŸacak'

Economist bazÄ± Türk yetkililerin de derhal parmaklarÄ±nÄ±, Temmuz'da 270 kiÅŸinin ölümüne yol açan baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimiyle suçlanan Gülen hareketine çevirdiÄŸini söylüyor. YazÄ±, ÅŸu satÄ±rlarla sona eriyor;

"Türkiye 2015'te, IÅžÄ°D militanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n güvenlik güçleri ve Kürt isyancÄ±lar arasÄ±ndaki ateÅŸkesin bozulmasÄ±na yardÄ±m etmesinden bu yana terör ÅŸiddetine maruz kalÄ±yor. Türk topraklarÄ±nda cinayete kurban giden ilk yabancÄ± temsilci olan Karlov'un öldürülmesinin daha büyük sonuçlarÄ± olabilir. BatÄ±lÄ± ülkeler Türkiye'nin Rusya'yla yeniden yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n boyutlarÄ± konusunda endiÅŸeli olmakta haklÄ±. Ama ErdoÄŸan ve Putin'in çatÄ±ÅŸmamasÄ±nÄ± ummak için daha çok nedenleri var. Ä°ki güçlü lider gerilimi azaltmak için ellerinden geleni yapÄ±yor gibi görünüyor. Ä°liÅŸkileri, büyükelçinin ölümünden her zamankinden daha güçlü çÄ±kabilir."