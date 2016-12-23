KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu TÃ¼rkiye geleceÄŸini gÃ¼venceye almak iÃ§in operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸsa acÄ±lara katlanmak gerekiyor dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaparak, "KeÅŸke hiÃ§ ÅŸehidimiz olmasa ama eÄŸer TÃ¼rkiye kendi geleceÄŸini gÃ¼vence altÄ±na almak aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¶yle bir operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸsa, belli acÄ±lara katlanmak gerekiyor. UmarÄ±z bundan sonraki operasyonlarda ÅŸehitler gelmez." dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Suriye'de yürütülen ve geçtiÄŸimiz gün 16 ÅŸehit birden verdiÄŸimiz FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "Åžehit haberlerini almak gerçekten hepimizi üzüyor. KeÅŸke hiç ÅŸehidimiz olmasa ama eÄŸer Türkiye kendi geleceÄŸini güvence altÄ±na almak açÄ±sÄ±ndan böyle bir operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸsa, belli acÄ±lara katlanmak gerekiyor. UmarÄ±z bundan sonraki operasyonlarda ÅŸehitler gelmez." dedi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik sürdürdüÄŸü FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

"DIÅž POLÄ°TÄ°KA 'MÄ°LLÄ°' OLMALI"

Türkiye'nin izlediÄŸi dÄ±ÅŸ politikanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, dÄ±ÅŸ politikanÄ±n "milli" olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.DÄ±ÅŸ politikada "iktidar-muhalefet" ayrÄ±mÄ±nÄ±n olmamasÄ± gerektiÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, geçmiÅŸte dÄ±ÅŸ politikada yapÄ±lan hatalarÄ±n olduÄŸunu savundu.

"KEÅžKE HÄ°Ç ÅžEHÄ°T OLMASA AMA GELECEK Ä°ÇÄ°N BELLÄ° ACILARA KATLANMAK GEREK"

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehitlerin olduÄŸunu hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Åžehit haberlerini almak, gerçekten hepimizi üzüyor. KeÅŸke hiç ÅŸehidimiz olmasa ama eÄŸer Türkiye kendi geleceÄŸini güvence altÄ±na almak açÄ±sÄ±ndan böyle bir operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸsa, belli acÄ±lara katlanmak gerekiyor. Türkiye olarak bütün ÅŸehitlerimizi anÄ±yoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. UmarÄ±z bundan sonraki operasyonlarda ÅŸehitler gelmez, Türkiye bölgesinde etkin ve güçlü bir ülke konumunu sürdürmüÅŸ olur." diye konuÅŸtu.

"UMARIZ BÜTÜN BU ACILAR UNUTULUR"

"DÄ±ÅŸ politikada bir düzelme var, özellikle Suriye konusunda. Geç kalmÄ±ÅŸ bir düzelme var. 'Suriye'nin toprak bütünlüÄŸüne saygÄ±' sözleri iktidar yetkilileri tarafÄ±ndan dile getiriliyor, biz bunu öteden beri dillendiriyorduk." ifadesini kullanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"IÅžÄ°D'in, El Nusra'nÄ±n terör örgütü olduÄŸuna dair DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± bir metin var. Oysa, daha önce El Nusra'dan, 'Türkiye telefon etsin de Halep'ten çekilsin bunlar.' diye Putin'in yaptÄ±ÄŸÄ± ricalar vardÄ±. Türkiye üzerinden bunlar yapÄ±lÄ±yor ve bu Türkiye'nin El Nusra'yÄ± desteklediÄŸi anlamÄ±na geliyor. Bu çok acÄ± bir gerçek. UmarÄ±z bütün bu acÄ±lar unutulur, bütün bu yanlÄ±ÅŸlardan dönülür ve Türkiye, OrtadoÄŸu'da eski günlerde olduÄŸu gibi barÄ±ÅŸÄ±n egemen olduÄŸu, sözünün dinlendiÄŸi saygÄ±n bir ülke konumuna yeniden kavuÅŸmuÅŸ olur."