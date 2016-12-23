Ä°ÅŸte AKP'den 18 maddelik CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi kÄ±lavuzu

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 21 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü, TBMM Anayasa Komisyonunda görüÅŸülmesine baÅŸlanan AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, "Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi" konusunda istiÅŸarelerde bulunmak üzere milletvekilleriyle bir araya gelmiÅŸti.Edinilen bilgiye göre, yapÄ±lan istiÅŸarelerde gündeme gelen konular Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, teklifin gerekçeleriyle AK Parti teÅŸkilatÄ±na anlatÄ±lmasÄ± amacÄ±yla AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin her yönüyle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±lavuz hazÄ±rlandÄ±.

HALKA ANLATILMASI Ä°ÇÄ°N Ä°LK ADIM ATILDI

Referandum öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teÅŸkilatlara yönelik kÄ±lavuzla, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin en doÄŸru ÅŸekilde halka anlatÄ±lmasÄ± için ilk adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.BaÅŸkanlÄ±k sistemine neden ihtiyaç duyulduÄŸunun 18 maddede özetlendiÄŸi kÄ±lavuzda, mevcut sistemin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, yeni sistemin avantajlarÄ± madde madde anlatÄ±lÄ±rken, diktatörlük eleÅŸtirilerine de cevap verildi.

Ä°LK BÖLÜM: DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžE NEDEN Ä°HTÄ°YAÇ VAR?

KÄ±lavuzun ilk bölümünde "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine neden ihtiyaç var?" sorusuna yanÄ±t aranÄ±rken, ikinci bölümde deÄŸiÅŸikliÄŸin neler getirdiÄŸi maddeler halinde özetlendi.AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± imzasÄ±yla milletvekillerine gönderilen kÄ±lavuzla, referandum sürecinde "söylem birliÄŸi" saÄŸlanmasÄ±nÄ±n da amaçlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KILAVUZUN 18 BAÅžLIÄžI

AK Parti'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kÄ±lavuzda, mevcut sistemin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, yeni sistemin avantajlarÄ± ÅŸu 18 baÅŸlÄ±k altÄ±nda anlatÄ±lÄ±yor:

"Türkiye'nin Anayasa sorunu",

"Anayasa yapmak, millete ait tekel bir haktÄ±r",

"1982 AnayasasÄ± sistem karmaÅŸasÄ± içeren bir AnayasadÄ±r",

"2007 referandumunda millet iradesini ortaya koymuÅŸ, oyunu bozmuÅŸtur",

"Yürütmeyi iki baÅŸlÄ± olmaktan kurtarmak gerekir, gelecekte muhtemel devlet krizini ortadan kaldÄ±ran bir deÄŸiÅŸiklik",

"YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± güçlendiriliyor",

"Ülkemizde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri krizlerle anÄ±lmaktadÄ±r",

"367 dayatmasÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halkoyu ile seçilmesi",

"2007 Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi hükümet sistemini baÅŸkanlÄ±k sistemine yaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r",

"Türkiye'de rejim sorunu yoktur",

"Fiili durum eleÅŸtirileri haksÄ±z ve dayanaksÄ±zdÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± Anayasa'da var olan yetkilerini kullanÄ±yor",

"Bugün uyum var, sistem krizi yok",

"Anayasa'da mümkün olana uygun yürütme modeli belirlemek zorunludur",

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesine en uygun hükümet sistemidir",

"Diktatörlük eÄŸilimi olmayan bir hükümet sistemi",

"Önerilen model, hükümet kurma sorunlarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaktadÄ±r",

"Üniter yapÄ±mÄ±zÄ± koruyarak Türkiye'ye özgü bir hükümet sistemi',

"Önerilen sistemde seçimlerin denetleyici üstünlüÄŸü esas alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine yönelik eleÅŸtirilere de cevap verilen kÄ±lavuzda, "2007 referandumu hükümet modelinin, baÅŸkanlÄ±k modeli yönünde tahkim ettiÄŸi, evrilen bu noktadan geriye dönüÅŸ olamayacaÄŸÄ±, ilerlemenin baÅŸkanlÄ±k sistemi noktasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi" vurgulandÄ±.

"EN ÖNEMLÄ° ÖZELLÄ°ÄžÄ°, YÜRÜTMEYÄ° Ä°KÄ° BAÅžLI OLMAKTAN ÇIKARMASI"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin en önemli özelliÄŸinin, yürütmeyi iki baÅŸlÄ± olmaktan çÄ±karmasÄ± olduÄŸuna dikkat çekilen kÄ±lavuzda, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halkoyu ile seçilmesi nedeniyle halka karÅŸÄ± siyasi sorumluluÄŸunun bulunmasÄ± ve geniÅŸ icrai yetkileri nedeniyle gelecekte, yürütmenin diÄŸer tarafÄ± olan baÅŸbakan ve bakanlar kurulu ile yaÅŸanabilecek muhtemel devlet krizini ortadan kaldÄ±ran bir deÄŸiÅŸikliktir." denildi.KÄ±lavuzda, deÄŸiÅŸiklik teklifine göre, yürütme yetkisinin halkoyu ile seçilen cumhurbaÅŸkanÄ±na ait olacaÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:"CumhurbaÅŸkanÄ± bu yetkisini yardÄ±mcÄ±larÄ± ve parlamento dÄ±ÅŸÄ±ndan atayacaÄŸÄ± bakanlar ile kullanacaktÄ±r. Yasama yetkisi ise münhasÄ±ran Mecliste olacaktÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, yasa teklif etme yetkisi olmayacaktÄ±r. Yasama yürütmeden tamamen ayrÄ±, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesine daha uygun bir hükümet sistemi öngörülmektedir. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi ile yargÄ± alanÄ±nda da önemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmaktadÄ±r. Öncelikle yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ilkesine 'tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' ÅŸeklinde ekleme yapÄ±larak yargÄ±nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ayrÄ±ca vurgu yapÄ±lmaktadÄ±r."

KÄ±lavuzda, "2007 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸtirilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev ve yetkileriyle, yasama ile yürütme arasÄ±ndaki iliÅŸkileri düzenleyen hükümlerde bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±na tanÄ±nan yetkiler nedeniyle zaten 'zayÄ±f parlamenter sistem' olarak anÄ±lan hükümet sistemimizi 'yarÄ± baÅŸkanlÄ±k sistemine' çevirmiÅŸ, 'baÅŸkanlÄ±k sistemine' yaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.